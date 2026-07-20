Lộ diện du thuyền, rạp chiếu phim, công viên ở Bình Quới -Thanh Đa

Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa là một trong những dự án phát triển đô thị có quy mô lớn nhất tại TP.HCM hiện nay. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 98.710 tỷ đồng, tương đương gần 3,8 tỷ USD.

Liên doanh nhà đầu tư dự kiến bắt đầu làm hạ tầng, bố trí tái định cư từ nay đến quý IV/2027. Việc đầu tư xây dựng từ 2028 và đưa các công trình vào sử dụng từ cuối 2030; hoàn thiện, vận hành toàn bộ khoảng quý 3/2031.

Khai thác lợi thế sông nước Sài Gòn xưa

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa cho thấy toàn khu có tổng diện tích 423, 61 ha, được bao bọc hoàn toàn bởi sông Sài Gòn. Trong đó, hơn 406,4 ha được đầu tư xây dựng, còn lại 17,2 ha giữ nguyên hiện trạng.

Nằm giữa trung tâm TP.HCM, khu vực Bình Quới - Thanh Đa hàng chục năm qua vẫn là vùng đất quy hoạch treo.

Toàn dự án quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái ven sông, với mật độ xây dựng thấp hơn các khu trung tâm hiện hữu, tăng tỷ lệ cây xanh, mặt nước và không gian công cộng. Bên cạnh chức năng nhà ở, dự án phát triển hệ thống trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, công trình hành chính, văn hóa, du lịch...

Đặc biệt, dự án dành phần lớn diện tích cho không gian công cộng với bãi đậu xe, bến du thuyền, công viên chuyên đề, cùng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Trong đó, toàn bộ khu đô thị dự kiến bố trí 180 ha diện tích cây xanh, mặt nước, phần lớn sử dụng công cộng và khoảng 54 ha khai thác công viên chuyên đề.

Liên doanh nhà đầu tư đề xuất mô hình cho khu vực này là phát triển “Công viên văn hóa sông nước Sài Gòn” đa chức năng. Với các loại hình kết hợp giải trí sông nước, bao gồm các khu công viên nước hiện đại, bể bơi, trò chơi nước, hoạt động thể thao dưới nước và du thuyền trên sông Sài Gòn .

Bên cạnh đó còn có không gian văn hóa - lịch sử, tái hiện không gian văn hóa sông nước Sài Gòn xưa, với làng nghề truyền thống, chợ nổi, kiến trúc nhà ven sông đặc trưng. Nơi này sẽ chuyên tổ chức các lễ hội, biểu diễn nghệ thuật dân gian, tour du lịch đường sông kể chuyện về lịch sử Sài Gòn.

Dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa giáp với các khu vực năng động, phát triển nhất TP.HCM qua sông Sài Gòn như Thủ Đức, Thảo Điền, An Khánh... (Nguồn: Nhà đầu tư)

Đồng thời bố trí các khu vực nghỉ ngơi yên tĩnh, nhà hàng ẩm thực ven sông, hệ thống đường đi bộ, xe đạp dọc bờ sông.

Công viên cũng có không gian xây dựng các khu bảo tồn hệ sinh thái ngập nước đặc trưng của sông Sài Gòn, vườn bách thảo, trung tâm giáo dục môi trường.

Công viên sẽ tổ chức theo từng khu vực quy hoạch. Bao gồm khu vực công viên phía Bắc quy mô khoảng 4,62 ha, gắn với không gian ngập nước, bố trí các hoạt động vui chơi - giải trí.

Khu công viên trung tâm quy mô dự kiến khoảng 41,65 ha, bố trí các hoạt động vui chơi - giải trí, mua sắm - ăn uống; kết hợp tổ chức các sự kiện quy mô lớn, hình thành biểu tượng cho toàn khu.

Khu công viên phía Đông Nam quy mô khoảng 7,46 ha; xây dựng các công trình phục vụ vui chơi - giải trí - tham quan, kết hợp tiện ích như nhà hàng, khu phố lưu niệm - ẩm thực.

Điểm nhấn là bến du thuyền quốc tế nằm ở phía Đông, giáp sông Sài Gòn. Bến du thuyền được quy hoạch để trở thành một trung tâm sôi động, kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa, mua sắm và ẩm thực; phù hợp với định hướng phát triển các trung tâm du lịch gắn với cảnh quan sông nước của TP.HCM.

Bến du thuyền quốc tế là điểm nhấn của khu đô thị, nằm ở phía Đông, giáp sông Sài Gòn. (Nguồn: Nhà đầu tư)

Bến du thuyền cũng đóng vai trò là một trung tâm giao thông đường thủy, phục vụ phà nhanh và taxi nước, kết nối với trung tâm TP.HCM và các khu vực lân cận, giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào xe cá nhân và giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, một cây cầu biểu tượng cũng được xây dựng để kết nối bến du thuyền với khu vực Trường Thọ (phường Thủ Đức), nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và tạo điểm nhấn kiến trúc.

Để phục vụ cho bến du thuyền, một khu xưởng sửa chữa du thuyền cũng được bố trí phía cuối bến cầu tàu. Với các hạng mục như nhà xưởng sửa chữa, đường hạ thủy, nhà tời kéo tàu...

Trung tâm chiếu phim Quốc gia với quy mô khoảng 3.000 chỗ, xây dựng trên diện tích khoảng 1,7ha, cũng xuất hiện tại khu đô thị này. Theo thiết kế, Trung tâm chiếu phim bố trí kết hợp với không gian mở tại bến du thuyền, trở thành điểm nhấn đô thị và văn hóa quan trọng của TP.HCM, dễ dàng tiếp cận bằng cả đường bộ và đường thủy.

Đây cũng là một phần của nỗ lực tổng thể thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa, phù hợp định hướng phát triển TP.HCM trở thành một trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu khu vực.

Dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa. (Nguồn: Nhà đầu tư)

Một điểm nhấn đáng chú ý là hình thành nhiều bãi đậu xe cả trên mặt đất và không gian ngầm. Trong đó có bãi đậu xe cho người tham gia giao thông công cộng. Ngoài ra, các công trình nhà ở, công trình thương mại dịch vụ, công trình công cộng,... đều bố trí khu ngầm phục vụ đậu xe.

Quy hoạch 3 khu vực ở cho 54.000 người

Bán đảo Thanh Đa là một trong những khu vực đặc biệt nhất của TP.HCM, khi nằm sát trung tâm thành phố, sở hữu cảnh quan sông nước hiếm có. Dự án được phê duyệt từ năm 1992, nhưng vướng quy hoạch treo hơn 30 năm qua.

Tháng 2/2026, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa tại phường Bình Quới.

Nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án là Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời.

Mục tiêu của dự án là xây dựng khu đô thị mới hiện đại, để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với các khu nhà ở, khu nhà ở kết hợp công trình thương mại dịch vụ có công năng phục vụ hỗn hợp (để bán, cho thuê, cho thuê mua) đồng bộ.

Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa có tổng diện tích 423,61 ha, được bao bọc hoàn toàn bởi sông Sài Gòn.

Cùng với đó là hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hệ thống hạ tầng xã hội, công trình công cộng, thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao, du lịch, khách sạn, văn phòng, hệ thống công viên, cây xanh đô thị, công viên chuyên đề, bến du thuyền... nhằm khai thác quỹ đất hiệu quả, đồng bộ cảnh quan và chỉnh trang khu dân cư hiện trạng.

Theo công bố của Liên danh nhà đầu tư, quy mô dân số toàn khu đô thị này khoảng 54.000 người, được phân bổ trên 3 đơn vị ở theo hướng phát triển khác nhau.

Đơn vị ở số 1 phía Tây Bắc, dọc tuyến đường Bình Quới, chiếm diện tích lớn nhất. Đây là khu vực tập trung nhà ở xã hội, khu tái định cư, khu dân cư hiện hữu chỉnh trang và các chung cư hỗn hợp. Khu vực này cũng được quy hoạch trung tâm hành chính mới của khu đô thị. Chiều cao tối đa xây dựng là 30 tầng.

Đơn vị ở số 2 phía Nam bán đảo, định hướng trở thành khu dân cư chất lượng cao, kết hợp các công trình hỗn hợp, quảng trường, công viên và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Ngoài các chung cư cao tối đa 30 tầng còn bố trí 3 lô đất công trình hỗn hợp cao tối đa 40 tầng, tạo điểm nhấn trên trục cảnh quan trung tâm.

Bán đảo Thanh Đa là một trong những khu vực đặc biệt nhất của TP.HCM, nằm ngay khu trung tâm, bao quanh bởi sông Sài Gòn, là mảng xanh lớn nhất hiện nay.

Đơn vị ở số 3 phía Đông Bắc, có diện tích nhỏ nhất, chiếm 11,9% diện tích đơn vị ở, phát triển theo mô hình đô thị sông nước bền vững, với hệ thống mặt nước điều tiết, bến du thuyền, cảnh quan ngập nước và không gian sinh thái.

Điểm nhấn nổi bật là cụm công trình dịch vụ cao tối đa 69 tầng, được định hướng trở thành công trình biểu tượng của toàn khu đô thị.

Dự kiến có khoảng hơn 35.000 căn nhà ở, với căn hộ, nhà thấp tầng, công trình hỗn hợp; bao gồm nhà ở thương mại, nhà xã hội và nhà tái định cư.

Bên cạnh các sản phẩm phát triển mới, dự án giữ lại và chỉnh trang 1.629 căn nhà hiện hữu trên diện tích 130.290m2, đáp ứng nhu cầu cư trú của 5.700 người.

Khu đô thị cũng được đầu tư 12 trường học bao gồm 5 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 3 trường THCS và 1 trường THPT cùng 1 bệnh viện đa khoa và 3 trung tâm y tế...