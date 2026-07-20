Sun Group muốn xây 4 cây cầu vượt sông để kết nối siêu dự án gần 100.000 tỷ đồng tại thành phố giàu nhất Việt Nam

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vừa được công bố, Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có quy mô khoảng 424 ha tại phường Bình Quới, TP.HCM. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 98.700 tỷ đồng, do liên danh CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo, Bình Quới - Thanh Đa là bán đảo đặc biệt nằm ở phía Bắc sông Sài Gòn, nổi bật với hệ thống kênh rạch bao quanh, vùng sinh thái tự nhiên và cảnh quan sông nước đặc trưng của TP.HCM.

Không chỉ có lợi thế về cảnh quan và sinh thái, khu vực này còn giữ vai trò kết nối giữa trung tâm TP.HCM với khu Đông, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ, du lịch và các tiện ích công cộng.

Hiện khu vực chỉ có một tuyến đường bộ duy nhất kết nối với bên ngoài là đường Bình Quới. Đây là trục giao thông huyết mạch của toàn bán đảo nhưng mới có quy mô 2 làn xe, chưa đáp ứng tiêu chuẩn của một tuyến đường đô thị.

Vị trí 4 cây cầu dự kiến (ảnh: ĐTM).

Để tăng cường khả năng kết nối giao thông, báo cáo ĐTM cho biết dự án dự kiến sẽ xây dựng 4 cây cầu vượt sông Sài Gòn.

Cụ thể, cầu số 1 dài khoảng 570 m, kết nối khu vực phía Tây Bắc bán đảo Thanh Đa với đường số 23 (phường Hiệp Bình). Cầu số 2 dài gần 450 m, nối phía Đông Bắc bán đảo với đường số 2 (phường Trường Thọ).

Cầu số 3 dài gần 790 m, kết nối phía Đông bán đảo với đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Long A). Cầu số 4 dài hơn 350 m, nối phía Nam bán đảo với đường Thảo Điền (phường An Khánh).

Ngoài 4 cây cầu vượt sông Sài Gòn, dự án còn dự kiến xây dựng 11 cầu nội khu bằng bê tông cốt thép hoặc bê tông cốt thép dự ứng lực bắc qua các nhánh sông để phục vụ giao thông nội bộ.

Về cơ cấu sản phẩm, dự án dự kiến phát triển hơn 13.000 căn hộ chung cư, gần 5.900 căn nhà ở xã hội, hơn 720 căn tái định cư, hơn 630 căn nhà liền kề, khoảng 170 căn biệt thự song lập và hơn 100 căn biệt thự đơn lập...

Bên cạnh đó, dự án sẽ bố trí các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại cùng nhiều tiện ích công cộng, đáp ứng quy mô dân số khoảng 54.000 người.

Về tiến độ, chủ đầu tư dự kiến đầu tư xây dựng hạ tầng và bố trí hạ tầng tái định cư trong giai đoạn từ quý I/2026 đến quý IV/2027. Giai đoạn đầu tư xây dựng và đưa dự án vào sử dụng dự kiến diễn ra từ quý I/2028 đến quý IV/2030. Dự án sẽ vận hành thử nghiệm trong quý I - quý II/2031 và chính thức đi vào hoạt động từ quý III/2031.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng một khu đô thị mới hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với các khu nhà ở và nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ có chức năng hỗn hợp (để bán, cho thuê và cho thuê mua). Đồng thời, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, thành phố phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng để triển khai Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa trước ngày 31/10/2026.