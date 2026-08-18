Sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình Phượng hoàng lửa đang 'lộ diện' giữa đảo Ngọc

Được triển khai từ ngày 15/9/2025, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là dự án trọng điểm của Việt Nam trong công tác chuẩn bị đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Với nhiệm vụ chính trị đối ngoại đặc biệt và tạo động lực phát triển lâu dài cho Phú Quốc, Cảng HKQT Phú Quốc những ngày này đang chạy đua với tiến độ thi công chưa từng có trong lịch sử hàng không Việt Nam.

Toàn cảnh đại công trường sân bay Phú Quốc tháng 8/2026. Ảnh: Chủ đầu tư

25.000 tấn thép để dựng nên cánh "Phượng Hoàng lửa"

Tính đến đầu tháng 8 năm nay, Nhà ga T2, tâm điểm của toàn bộ dự án mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc đã hoàn thành khoảng 95% kết cấu bê tông cốt thép, 70% kết cấu thép và 80% công tác xây, trát. Công trường đang chuyển dần sang hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật và thiết bị phục vụ khai thác.

Ảnh: Chủ đầu tư

Nhà ga được thiết kế mang hình tượng "chim phượng hoàng lửa" đang sải cánh bay – biểu trưng cho sự tái sinh, sức sống bền bỉ và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Nếu như đầu tháng 3/2026, công trường mới bắt đầu lắp dựng những cấu kiện thép đầu tiên của hệ mái thì chỉ sau khoảng 5 tháng, phần khung chịu lực của "cánh trái" phượng hoàng đã cơ bản thành hình.

Bên trong những khung thép đồ sộ tạo nên nhà ga hành khách. Ảnh: Chủ đầu tư

Đây là phần nhà ga thuộc giai đoạn 1 của dự án mở rộng, được đầu tư với công suất 24 triệu hành khách mỗi năm để kịp đưa vào khai thác phục vụ APEC 2027. Theo quy hoạch dài hạn, khi các giai đoạn tiếp theo hoàn thành, toàn bộ nhà ga sẽ hợp thành hình tượng Phượng hoàng lửa hoàn chỉnh với công suất 50 triệu hành khách mỗi năm.

Ảnh: Chủ đầu tư

Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết, hệ mái là một trong những hạng mục khó nhất của dự án, do tạo hình thiết kế phức tạp với nhiều lớp "lông vũ" nổi và chìm xen kẽ. Tổng khối lượng thép của hệ kết cấu mái lên tới gần 25.000 tấn, với nhịp lớn nhất 72m.

Khối lượng khổng lồ này đòi hỏi phải được tổ hợp thành một hệ chịu lực vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của công trình, vừa tạo chính xác hình học kiến trúc của những lớp cánh Phượng hoàng.

Công nhân miệt mài đua tiến độ trên công trường trọng điểm. Ảnh: Chủ đầu tư

Thực tế thi công càng khắc nghiệt khi đây cũng là phần việc chịu tác động trực tiếp nhất của mùa mưa Phú Quốc. Hoạt động nâng hạ cấu kiện và làm việc trên cao phụ thuộc lớn vào mưa, gió và điều kiện an toàn.

Hệ trần mái lớn cũng đang bước vào một mốc mới. Công tác làm mẫu đang được triển khai để kiểm tra giải pháp trước khi thi công trên diện rộng. Theo kế hoạch, từ ngày 15/8, hạng mục này sẽ bắt đầu thi công đại trà. Nhân lực và vật tư hiện đã được nhà thầu chuẩn bị để đáp ứng tiến độ.

Dây chuyền hành lý hiện đại trong quá trình lắp đặt. Ảnh: Chủ đầu tư

Bên trong nhà ga, dây chuyền hành lý 5 tầng hiện đại đã đạt khoảng 50% khối lượng thi công. Theo kế hoạch, các công tác cuối cùng đang được chuẩn bị để tiến hành kiểm tra chạy thử hệ thống vào ngày 20/8 tới.

Những tấm kính cường lực có khả năng "vượt giông, thắng bão"

Kỹ sư chỉ huy việc cẩu lắp kính ở mặt ngoài nhà ga T2. Ảnh: Chủ đầu tư

Song song với các kíp thi công bên trong thì Nhà ga T2 cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài. Hai nhà thầu phụ trách hạng mục mặt dựng huy động hàng chục công nhân, kỹ sư và máy móc tập đẩy nhanh tiến độ lắp, trong đó có nhiệm vụ cùng lúc triển khai nhiều mũi thi công hệ façade nhôm kính bao quanh công trình.

Ông Lê Nhữ Tiến, Quản lý dự án của nhà thầu cho biết điều kiện khí hậu biển đảo Phú Quốc tạo áp lực lớn đối với hệ mặt dựng. Vì vậy, hơn 9.500 tấm kính hộp thuộc hệ Unitized được sử dụng tại dự án phải đáp ứng những yêu cầu cao về khả năng chịu lực, tải trọng gió và độ bền trong điều kiện môi trường biển.

Tại công trường, nhà thầu duy trì khoảng 50-60 nhân sự, chia thành bốn mũi thi công. Ảnh: Chủ đầu tư

Mỗi tấm kính có diện tích khoảng 2 × 3 m, khối lượng trung bình khoảng 400–500 kg. Đây không chỉ là vật liệu hoàn thiện kiến trúc mà còn là một bộ phận quan trọng của hệ bao che, trực tiếp bảo vệ không gian bên trong nhà ga trước tác động của thời tiết mưa, gió và môi trường bên ngoài.

Trong giai đoạn đầu mới triển khai, năng suất lắp đặt ban đầu đạt khoảng 20 tấm/ngày. Khi mặt bằng, thiết bị và nhân lực dần được đồng bộ, năng suất đã được nâng dần lên khoảng 30–40 tấm/ngày và tiếp tục được tối ưu tăng thêm nhằm đáp ứng mục tiêu hoàn thành mặt dựng theo kế hoạch.

Cuộc tổng tiến công đưa dự án về đích

Toàn cảnh đại công trường khi về đêm. Ảnh: Chủ đầu tư

Chỉ vài tháng trước, công trường còn tập trung xử lý nền đất yếu và thi công những lớp bê tông đầu tiên, đến nay, đường cất hạ cánh số 2 dài 3,3km đã hoàn thành và bay hiệu chuẩn ngày 27/7. Đây là hạng mục có mốc hoàn thành sớm nhất trong dự án, dự kiến khai thác ngày 3/9/2026.

Ảnh: Chủ đầu tư

Cách đó không xa, Nhà ga VVIP cùng những hạng mục còn lại đang đạt khoảng 85% phần thô. Hình ảnh "cá đại bàng biển" đã dần lộ diện. Công trình khi hoàn thiện sẽ có khả năng phục vụ các chuyến bay chuyên cơ với quy mô 300 hành khách.

Sau khi kết cấu chính hoàn thành, các tổ thi công đồng thời triển khai trần, vách, sàn, hệ cơ điện và các hạng mục nội thất, chuẩn bị cho giai đoạn lắp đặt thiết bị chuyên dụng. Nhà máy suất ăn hàng không đạt tỷ lệ tương tự, qua đó từng bước hình thành chuỗi dịch vụ phục vụ hành khách, khách cấp cao và hoạt động khai thác tại cảng hàng không.

Ảnh: Chủ đầu tư

Toàn bộ dự án được huy động hơn 6.000 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục theo 3 ca, 4 kíp. Tuy nhiên, với lượng lớn nhân lực đó cũng đồng nghĩa việc phải giải bài toán ăn ở, sinh hoạt. Đơn vị chủ đầu tư là Tập đoan Sun Group đã chủ động xây dựng khu nhà ở công nhân với sức chứa 2.000 người nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú ngay tại công trường.

Việc tổ chức khu lưu trú ngay tại dự án không chỉ giải quyết bài toán hậu cần cho một lực lượng lao động lớn trên đảo, mà còn góp phần duy trì ổn định nhân lực cho các mũi thi công liên tục.

Phối cảnh hình phượng hoàng lửa khi hoàn thành của sân bay Phú Quốc. Ảnh: Chủ đầu tư

Những tháng tới, áp lực trên đại công trường được dự báo còn lớn hơn khi hàng loạt đường găng phải cùng lúc hội tụ. Đặc biệt chuyến bay kỹ thuật dự kiến vào cuối năm nay sẽ là phép thử quan trọng đầu tiên cho cuộc chạy đua đã kéo dài suốt hơn một năm qua trên đại công trường sân bay Phú Quốc.