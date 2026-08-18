Bộ Nội vụ sẽ tham mưu điều chỉnh lương khu vực công nhằm động viên cán bộ

Nội dung trên được nêu tại văn bản của Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri TP.HCM gửi tới sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI về việc nghiên cứu chính sách điều chỉnh tiền lương phù hợp với biến động giá cả thị trường, bảo đảm đời sống thực tế của người lao động, cán bộ, công chức.

Bộ Nội vụ cùng các cơ quan sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh chế độ tiền lương khu vực công.

Theo Bộ Nội vụ, để kịp thời thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cơ quan này đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2026 và Nghị định số 161/2026.

Bộ Nội vụ cũng ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm triển khai chế độ tiền lương phù hợp với tổ chức bộ máy sau sắp xếp.

Tại Kết luận số 76 của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu thực hiện cải cách tiền lương gắn kết chặt chẽ với lộ trình tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trung ương cũng lưu ý có chính sách ưu đãi về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ phù hợp để cán bộ, công chức cấp xã yên tâm công tác, phát huy năng lực, gắn bó lâu dài.

“ Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh chế độ tiền lương khu vực công, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước, nhằm cải thiện một phần thu nhập, khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao ”, văn bản của Bộ Nội vụ nêu.

Nhà nước chỉ quy định mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp

Đối với chế độ tiền lương khu vực doanh nghiệp, Bộ Nội vụ cho biết, hiện nay, hệ thống tiền lương đối với người lao động của Việt Nam đã được thể chế theo nguyên tắc thị trường tại Bộ luật Lao động năm 2019.

Trong đó, tiền lương được hình thành trên cơ sở thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, gắn với năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

Quy định này, theo Bộ Nội vụ, nhằm bảo đảm quyền tự chủ của doanh nghiệp trong việc xây dựng, quyết định thang lương, bảng lương, xác định tiền lương và trả lương cho người lao động thỏa đáng, không hạn chế mức tối đa đối với chuyên gia, người có tài năng, có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đóng góp nhiều cho doanh nghiệp nhằm giữ chân và thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhà nước chỉ quy định mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, tiền lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Hội đồng tiền lương quốc gia đã tổ chức họp thảo luận, thương lượng về mức lương tối thiểu năm 2027. Bộ Nội vụ đã phối hợp với các thành viên của Hội đồng nghiên cứu, rà soát, đánh giá các yếu tố liên quan để khuyến nghị với Chính phủ xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu đảm bảo hài hoà cả mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với biến động giá cả thị trường.

Theo đó, Hội đồng tiền lương quốc gia đã có báo cáo gửi Chính phủ khuyến nghị phương án lương tối thiểu năm 2027 , trong đó, mức lương tối thiểu tăng bình quân 7,8%. Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.