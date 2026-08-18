Cà Mau: Lên phương án khắc phục cầu treo Rạch Ráng

Trước phản ánh của người dân địa phương về cây cầu treo xuống cấp, nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua lại, ngành chức năng tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát lập phương án khắc phục nhằm đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Theo lãnh đạo UBND xã Trần Văn Thời, cầu treo Rạch Ráng là cây cầu được xây dựng theo hình thức xã hội hóa, do Công ty TNHH Liêm Duyên Hải làm chủ đầu tư và quản lý khai thác thu phí khi phương tiện qua lại.

Hơn một tháng trước người dân địa phương có phản ánh về tình trạng xuống cấp của cầu treo như: Bong tróc ở một số trụ bê tông, trơ khung sắt, mặt cầu bong tróc lớp thảm nhựa,… tiềm ẩn nguy hiểm khi người dân đi qua lại

Một số vị trí chân cầu treo Rạch Ráng bị nứt, bong tróc lớp bê tông, lộ cốt thép trước khi được sửa chữa. ( Ảnh: do người dân cung cấp)

Theo bà Nguyễn Hồng Thanh ở xã Trần Văn Thời, cầu Rạch Ráng cho hay, do nằm trên tuyến đường huyết mạch, hàng ngày lưu lượng xe qua cầu rất đông, không chỉ xe máy mà cả xe ôtô cũng thường xuyên qua lại trong khi cầu có dấu hiệu xuống cấp đang tiềm ẩn rủi ro. “Mong muốn chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra an toàn chất lượng để đảm bảo cho người và phương tiện khi lưu thông”, bà Thanh chia sẻ.

Bà Quách Ngọc Mến, xã Trần Văn Thời cho biết, cầu treo đã đưa vào sử dụng gần 16 năm nên tình trạng xuống cấp là khó tránh khỏi, tình trạng xuống cấp này thể hiện rõ nhất là ở các trụ cầu đã bị bong tróc lớp bê tông, trơ khung sắt điều này làm người dân khá lo lắng. Bà Mến cũng đề nghị, chính quyền địa phương, có giải pháp khắc phục để đảm bảo người dân an toàn khi lưu thông.

Cầu treo Rạch Ráng bắc qua sông Ông Đốc được đưa vào sử dụng năm 2010, cầu có chiều dài hơn 100 m, ngang 3,5m, tải trọng 3,5 tấn. Ảnh: TP

Chủ tịch UBND xã Trần Văn Thời Lê Chí Hưởng cho biết, trước phản ánh của người dân cuối tháng 7/2026, UBND xã chỉ đạo Phòng kinh tế phối hợp chủ đầu tư kiểm tra thực trạng. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, công trình đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp.

Cụ thể: Từ móng cầu đến trụ thứ nhất (thuộc bờ ấp Rạch Ráng) trụ bị nứt, bong tróc lớp bê tông bảo vệ, một số vị trí chân trụ có hiện tượng xói lở, làm lộ kết cấu bê tông,..ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của cầu. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau tiến hành kiểm tra thực tế nhằm đánh giá chất lượng công trình, khả năng chịu lực của kết cấu cầu,.. từ kết quả kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư tiến hành khắc phục sửa chữa để đảm bảo an toàn khi lưu thông qua lại cầu.

Cầu treo dân sinh Rạch Ráng là cây cầu được xây dựng theo hình thức kêu gọi tư nhân đầu tư, đưa vào sử dụng từ tháng 7/2010. Cầu có chiều dài hơn 100m, rộng 3,5m, tải trọng 3,5 tấn, khoảng không thông thuyền 7m với kinh phí đầu tư 15 tỉ đồng, nối liền trung tâm huyện Trần Văn Thời (cũ) với tuyến quốc lộ 1.

Lan can cầu bị rỉ sét. Ảnh: TP

Đây cũng là công trình từng gây tranh cãi trong dư luận địa phương do thời gian thu phí ban đầu được cho là "vô thời hạn", sau khi người dân phản ánh, báo chí vào cuộc thì thời hạn thu phí của cây cầu được gia hạn 20 năm kể từ ngày sử dụng.