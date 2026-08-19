Hoàn thuế VAT tăng 32%, đạt 64,4% dự toán năm 2026

Theo Cục Thuế, số quyết định hoàn thuế tăng 9% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện bằng phương thức điện tử đạt 99%, cho thấy quá trình số hóa thủ tục đang được đẩy mạnh.

Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện bằng phương thức điện tử đạt 99%. Ảnh: Phương Nga

Việc tăng tốc hoàn thuế được kỳ vọng giúp doanh nghiệp sớm thu hồi vốn, cải thiện dòng tiền, bổ sung nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành, mặt hàng xuất khẩu chủ lực.

Cơ quan thuế đang tăng cường khai thác dữ liệu, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong phân tích, đánh giá rủi ro. Trên cơ sở phân loại hồ sơ, cơ quan thuế tập trung xử lý nhanh những trường hợp đủ điều kiện, đồng thời tăng cường kiểm soát đối với hồ sơ có dấu hiệu bất thường.

Theo Cục Thuế, 87% hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau được giải quyết trong thời hạn 6 ngày làm việc kể từ thời điểm cơ quan thuế tiếp nhận đầy đủ hồ sơ.

Tuy nhiên, ngành Thuế hiện vẫn đang giải quyết 1.927 hồ sơ với tổng số tiền đề nghị hoàn 34.521 tỷ đồng. Trong đó, 245 hồ sơ có thời gian xử lý kéo dài, chiếm 1,7% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết trong kỳ.

Đây chủ yếu là những hồ sơ có dấu hiệu rủi ro cao, cần xác minh trước khi thực hiện hoàn thuế. Đối với các trường hợp này, cơ quan thuế đã thông báo để người nộp thuế phối hợp rà soát, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ và số tiền đề nghị hoàn. Đồng thời, cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, đấu tranh với những doanh nghiệp có mức độ rủi ro cao.

Trong 4 tháng cuối năm 2026, ngành Thuế đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hồ sơ hoàn trước, kiểm tra sau từ 70% lên 90%; tiếp tục nâng lên 95% trong quý I-2027. Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng hạn cũng được đặt mục tiêu tăng từ 78% lên 90% trong năm 2026.

Để rút ngắn thời gian xử lý, ngành Thuế dự kiến đưa chương trình hoàn thuế nhanh vào vận hành trong tháng 9-2026; đến tháng 10 triển khai hỗ trợ người nộp thuế lập tờ khai thuế giá trị gia tăng theo hình thức gợi ý. Đến tháng 12-2026, mục tiêu là triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động.

Cùng với tự động hóa, cơ quan thuế sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro, tăng cường ứng dụng AI để phân tích dữ liệu, đánh giá mức độ tuân thủ và phân loại doanh nghiệp theo các nhóm rủi ro.

Cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình hoàn thuế, xử lý dứt điểm hồ sơ tồn, quá hạn, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan Hải quan, Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng.

Việc đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và công nghệ được kỳ vọng vừa giúp phát hiện, ngăn chặn gian lận, trục lợi chính sách, vừa bảo đảm các hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết nhanh chóng, qua đó khơi thông dòng tiền và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.