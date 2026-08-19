Sánh vai Bắc Kinh, Seoul, thành phố Việt Nam lọt đề cử 'Oscar du lịch': Thu 10.300 tỷ đồng trong 6 tháng

Sánh vai Bắc Kinh và Seoul, Huế có tên trong danh sách đề cử được ví như "Oscar du lịch"

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, tháng 6/2026, Huế chính thức có tên trong danh sách đề cử hạng mục Asia's Leading Culture City Destination 2026 (Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á) thuộc World Travel Awards (WTA) khu vực châu Á và châu Đại Dương.

Huế là thành phố chính thức có tên trong danh sách đề cử hạng mục Asia's Leading Culture City Destination 2026. (Ảnh: Huế Ngày nay)

Đáng chú ý, tại hạng mục này, thành phố Huế sánh vai với hàng loạt điểm đến nổi tiếng như Bắc Kinh (Trung Quốc), San Fernando, Pampanga (Philippines), Delhi (Ấn Độ), Kyoto (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc).

Việc góp mặt trong danh sách đề cử mở ra thêm cơ hội để Huế khẳng định vị thế của một điểm đến văn hóa trên bản đồ quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh Cố đô tới du khách và các nhà đầu tư trên thế giới.

Theo World Travel Awards, giải thưởng này ra đời năm 1993 nhằm ghi nhận, tôn vinh những tên tuổi nổi bật trong các lĩnh vực du lịch, lữ hành và khách sạn trên toàn cầu. Trải qua hơn ba thập kỷ, WTA thường được truyền thông ví như "Oscar của ngành du lịch thế giới".

Việc góp mặt trong danh sách đề cử mở ra thêm cơ hội để Huế khẳng định vị thế của một điểm đến văn hóa trên bản đồ quốc tế. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Đây không phải lần đầu thành phố Huế xuất hiện tại World Travel Awards. Địa phương này từng được đề cử ở hạng mục Asia's Leading Culture City Destination năm 2023 và tiếp tục góp mặt tại hạng mục này vào năm 2024.

Năm 2026, ngoài đề cử dành cho điểm đến, nhiều cơ sở lưu trú tại Huế cũng có tên tại các hạng mục của WTA. Azerai La Residence được đề cử Vietnam's Leading Boutique Hotel; Meliá Vinpearl Huế tại Vietnam's Leading City Hotel; Angsana Lăng Cô tại Vietnam's Leading Family Resort, trong khi Banyan Tree Lăng Cô góp mặt tại Vietnam's Leading Luxury Resort.

Trước đó, vào tháng 2/2026, nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor cũng đưa Huế vào danh sách những điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới tại Travelers' Choice Best of the Best Destinations 2026. Hạng mục này dành cho những điểm đến được đánh giá cao về không gian lãng mạn, riêng tư và những trải nghiệm dành cho các cặp đôi.

Thành phố thu 10.300 tỷ đồng trong 6 tháng

Không chỉ liên tục xuất hiện tại các giải thưởng và bảng xếp hạng quốc tế, ngành du lịch thành phố Huế còn ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý trong nửa đầu năm 2026.

Tổng lượng khách đến địa phương trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 4,3 triệu lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngành du lịch thành phố Huế còn ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý trong nửa đầu năm 2026. (Ảnh: VTV)

Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,5 triệu lượt, tăng 25,1%; khách nội địa đạt gần 2,8 triệu lượt, tăng 30,1%.

Đáng chú ý, tổng thu từ du lịch trong 6 tháng ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 56,2% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, công suất phòng lưu trú bình quân tại Huế đạt khoảng 99%.

Những kết quả trên gắn với việc địa phương đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện văn hóa và lễ hội quy mô lớn.

Riêng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, công suất phòng lưu trú bình quân tại Huế đạt khoảng 99%. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Khách nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng khách đến Huế. Những chuyến đi ngắn ngày kết hợp nghỉ dưỡng, tham quan di sản, khám phá văn hóa, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm lễ hội tiếp tục được nhiều du khách lựa chọn.

Ở thị trường quốc tế, theo báo cáo của ngành du lịch địa phương, các thị trường truyền thống như Pháp, Mỹ, Đức, Anh và Australia duy trì đà tăng trưởng. Trong đó, Pháp tiếp tục là thị trường khách quốc tế quan trọng của Huế. Bên cạnh đó, Canada và Trung Quốc cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý, mở thêm triển vọng đa dạng hóa nguồn khách trong thời gian tới.

Thành phố sở hữu 8 di sản được UNESCO ghi danh

Sức hút của Huế không chỉ đến từ cảnh quan mà còn nằm ở kho tàng văn hóa, lịch sử được bồi đắp qua nhiều thế kỷ.

Theo Cổng Thông tin điện tử thành phố Huế, Huế là địa phương duy nhất tại Việt Nam có 8 di sản được UNESCO ghi danh, bao gồm cả những di sản riêng của Huế và các di sản Huế cùng tham gia với những địa phương khác.

Sức hút của Huế không chỉ đến từ cảnh quan mà còn nằm ở kho tàng văn hóa, lịch sử được bồi đắp qua nhiều thế kỷ. (Ảnh: MIA)

Trong số những di sản tiêu biểu gắn với vùng đất Cố đô có Quần thể Di tích Cố đô Huế; Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam; Mộc bản triều Nguyễn; Châu bản triều Nguyễn và Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế.

Không gian di sản của thành phố còn được tạo nên từ hệ thống kiến trúc cung đình, lễ hội truyền thống, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực, tín ngưỡng cùng đời sống dân gian đặc sắc. Sự giao thoa giữa văn hóa cung đình, văn hóa dân gian và văn hóa tôn giáo tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất này.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Huế cũng là vùng đất gắn với khoảng 10 năm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi Người cùng gia đình từng sinh sống và học tập tại kinh đô Huế. Những năm tháng tại đây được xem là một phần quan trọng trong hành trình hình thành tư tưởng và nhân cách của Người.

Trong quá trình phát triển, thành phố xác định văn hóa và di sản là nền tảng, động lực để hướng tới mô hình đô thị di sản xanh, thông minh và giàu bản sắc. Công tác bảo tồn, trùng tu di tích và khôi phục các giá trị văn hóa phi vật thể được triển khai song song với phát triển những sản phẩm trải nghiệm mới.

Huế là địa phương duy nhất tại Việt Nam có 8 di sản được UNESCO ghi danh. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Không gian văn hóa cung đình cũng ngày càng được kết nối với văn hóa dân gian và văn hóa tôn giáo, vừa góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, vừa tạo thêm những sản phẩm đặc trưng phục vụ du khách.

Từ kho tàng di sản được gìn giữ qua nhiều thế hệ đến những con số tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026, Huế đang tiếp tục củng cố vị thế trên bản đồ điểm đến của khu vực. Việc sánh vai với Bắc Kinh, Seoul, Kyoto hay Delhi tại đề cử Asia's Leading Culture City Destination 2026 là thêm một dấu mốc để thành phố đưa những giá trị văn hóa, lịch sử và con người Cố đô đến gần hơn với du khách quốc tế.