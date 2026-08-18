20 doanh nghiệp Việt bị điều tra chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội

Đài Loan (Trung Quốc) vừa ban hành thông báo điều tra chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội từ Việt Nam. Ảnh: Bộ Công Thương

Vụ việc được tiến hành trên cơ sở đơn yêu cầu của Công ty cổ phần Thép Yieh United và Công ty cổ phần Nhà máy cơ khí Tang Eng.

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), thời kỳ điều tra chống bán phá giá được xác định từ ngày 1-7-2025 đến ngày 30-6-2026. Dựa trên số liệu do phía nguyên đơn cung cấp, biên độ phá giá bị cáo buộc đối với hàng hóa từ Việt Nam trong năm 2025 là 31,36%.

Hàng hóa thuộc diện điều tra là thép không gỉ cán nguội dạng phẳng, ở dạng cuộn hoặc không cuộn, không phân biệt đã hoặc chưa xử lý bề mặt hay gia công tiếp theo. Sản phẩm có độ dày từ 0,05 mm đến 6,10 mm.

Hàng hóa bị điều tra chủ yếu được sử dụng để gia công thành sản phẩm phục vụ đồ dùng nhà bếp, thực phẩm, thiết bị gia dụng, trang trí xây dựng, hàng không vũ trụ, hóa dầu, cơ khí và giao thông vận tải.

Cục Phòng vệ thương mại cho biết, khoảng 20 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam đã được xác định trong danh sách kèm theo thông báo điều tra.

Cơ quan quản lý khuyến nghị doanh nghiệp đăng ký làm bên liên quan tham gia vụ việc điều tra trong thời hạn quy định, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp. Đồng thời, thông báo cho nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu nước ngoài liên quan để cùng nộp hồ sơ trong thời hạn quy định, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích của các bên.

Chủ động phối hợp đầy đủ và toàn diện, cung cấp thông tin yêu cầu trong thời hạn quy định nhằm tránh khả năng bị coi là bất hợp tác và bị áp dụng mức thuế chống bán phá giá bất lợi.