Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai kiểm tra các dự án trọng điểm tại Phù Mỹ

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (đội mũ cối) kiểm tra tiến độ thi công Dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ. Ảnh: CĐ.

Tại Khu công nghiệp Phù Mỹ, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ - giai đoạn 1, do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 436,87 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.569 tỷ đồng, thời gian thực hiện 48 tháng kể từ khi được bàn giao mặt bằng sạch. Hiện chủ đầu tư đang triển khai san nền, xây dựng các tuyến giao thông và hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích khoảng 225 ha đã được cho thuê.

Các hạng mục đang được triển khai gồm hệ thống cấp điện, cấp nước, trạm xử lý nước thải, giao thông và san nền các lô đất công nghiệp với tổng diện tích khoảng 236,87 ha. Chủ đầu tư cũng xây dựng hệ thống điện, nước nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành của các nhà đầu tư thứ cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (ở giữa) kiểm tra địa điểm xây dựng cảng Phù Mỹ. Ảnh: CĐ.

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra Dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ. Tuyến đường dài 16,37 km, nền đường rộng 22 m, xây dựng 6 công trình cầu, tổng mức đầu tư 2.115 tỷ đồng.

Dự án đi qua 3 xã Phù Mỹ Tây, Bình Dương và Phù Mỹ Đông, ảnh hưởng đến 552 hộ dân và 2 tổ chức, với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 77,99 ha. Chủ đầu tư phải xây dựng 2 khu tái định cư với diện tích khoảng 4,5 ha.

Đến nay, các địa phương đã bàn giao khoảng 9,8/16,37 km mặt bằng cho chủ đầu tư thi công.

Tại gói thầu số 1, nhà thầu đã bóc phong hóa 3,5 km, triển khai bãi đúc dầm, cọc khoan nhồi; cầu số 1 đã thi công 3/20 cọc, cầu số 5 thi công 8/68 cọc. Đồng thời, nhà thầu đang đắp đất nền đường K95 đoạn km6-km7+900.

Gói thầu số 2 đã bóc phong hóa 2,5 km, hoàn thành 4 cống hộp và đổ bê tông 81.000 tấm lát gia cố mái taluy. Tại cầu vượt hồ Hóc Nhạn, đến nay đã đúc 26/70 dầm Super T, lao lắp 20 dầm và thi công 82/102 cọc khoan nhồi.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (đội mũ cối) chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Ảnh: ĐS.

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư cùng sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương trong quá trình triển khai các dự án.

Đối với Khu công nghiệp Phù Mỹ gắn với Bến cảng Phù Mỹ, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, đây là động lực phát triển quan trọng của khu vực phía Đông Gia Lai và toàn tỉnh trong thời gian tới. Ông yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với xã Phù Mỹ Đông và các sở, ngành rà soát, bổ sung các hạng mục bảo đảm hoạt động đồng bộ giữa khu công nghiệp và bến cảng.

Trong đó, cần nghiên cứu bố trí khu vực phục vụ đồn biên phòng, công an, nơi neo đậu tàu thuyền của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy; đồng thời chủ động phương án cung cấp điện phục vụ hoạt động của cảng và khu công nghiệp.

Đối với tuyến đường kết nối cao tốc Bắc-Nam với Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông, không chỉ với cao tốc Bắc-Nam mà còn góp phần phát huy hiệu quả tuyến cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Ông Thái Đại Ngọc yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương tiếp tục làm tốt công tác dân vận, giải phóng mặt bằng, bảo đảm ổn định sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình, sớm phát huy hiệu quả các dự án trọng điểm.