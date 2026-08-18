Lâm Đồng: Khơi thông hơn 74.000 tỷ đồng, quyết tâm đạt tăng trưởng "2 con số"

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên, phát biểu tại cuộc họp.

Ngày 18/8, ông Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì cuộc họp tổ công tác nhằm rà soát, xử lý và tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Qua rà soát, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 365 dự án đầu tư ngoài ngân sách cần tập trung xử lý. Tính đến ngày 17/8, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành tháo gỡ cho 162 dự án (đạt tỷ lệ 44,38%), bao gồm hơn 6.100 ha diện tích sử dụng đất và tổng vốn đầu tư hơn 74.000 tỷ đồng. Tỷ lệ này cho thấy sự bứt tốc đáng kể so với con số hơn 30% ghi nhận vào giữa tháng 7.

Theo đánh giá, các dự án sau khi được tháo gỡ vướng mắc (chủ yếu về quy hoạch, xây dựng, đất đai) đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều dự án đã chính thức đi vào hoạt động hoặc đang hoàn thiện thủ tục để tái khởi động. Song song đó, tỉnh Lâm Đồng cũng kiên quyết xử lý theo hướng thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đối với các dự án chây ì, kéo dài và không còn đủ điều kiện triển khai.

Hiện tại, Lâm Đồng đang tiếp tục tập trung xử lý 203 dự án còn lại (quy mô hơn 18.400 ha, tổng vốn đầu tư gần 240.000 tỷ đồng). Các dự án này hiện đang vướng mắc chủ yếu liên quan đến đất đai, quy hoạch, xây dựng, lâm nghiệp và thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền của cả Trung ương lẫn địa phương.

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý 203 dự án còn lại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu các sở, ngành phải thống nhất cách làm, xác định rõ thẩm quyền và thời hạn hoàn thành đối với từng dự án.

Ông Yên quán triệt nguyên tắc "mỗi nhiệm vụ chỉ giao một cơ quan chủ trì", yêu cầu các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, chấm dứt tình trạng ngâm hồ sơ kéo dài hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Đặc biệt, các cơ quan tuyệt đối không được phát sinh thêm thủ tục hành chính, không yêu cầu nhà đầu tư thực hiện lại những nội dung đã được thống nhất trả lời.

Trường hợp dự án chưa đủ điều kiện, phải nêu rõ nguyên nhân và hướng xử lý ngay từ đầu.

Thời gian tới, Lâm Đồng sẽ tiếp tục phân loại dự án, phân định rõ các nhóm công việc về thủ tục đầu tư, đất đai, lâm nghiệp và ưu tiên giải quyết trước các dự án có lợi thế, không vướng giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh tinh thần làm việc là "tháo gỡ để dự án đủ điều kiện triển khai, chứ không phải làm để thu hồi". Đây là động thái quyết liệt của tỉnh Lâm Đồng nhằm khơi thông triệt để nguồn lực đất đai và vốn đầu tư, đưa các dự án vào hoạt động thực chất, qua đó tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng "2 con số" trong năm nay.