Bố trí lực lượng trực 24/7, công bố đường dây nóng phục vụ vận tải dịp Quốc khánh 2-9

Bộ Xây dựng yêu cầu tuyệt đối không để hành khách không có phương tiện vận chuyển. Ảnh: Tuấn Lương

Theo văn bản vừa được Bộ Xây dựng ban hành, các doanh nghiệp vận tải phải xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện, nhất là các tuyến kết nối với ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu; tuyệt đối không để hành khách không có phương tiện vận chuyển. Các đơn vị cũng phải tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe và xử lý nghiêm trường hợp tăng giá bất hợp lý.

Cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu rà soát, tổ chức giao thông trên quốc lộ, cao tốc; xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn, ùn tắc và các đoạn đang thi công, sửa chữa. Đồng thời, phối hợp phân luồng, điều tiết tại các nút giao, cửa ngõ đô thị và đầu mối giao thông có lưu lượng tăng cao, đặc biệt trên các tuyến ra vào Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với đường sắt, Bộ yêu cầu xây dựng phương án tăng chuyến, tăng năng lực vận chuyển; tăng cường kiểm tra an toàn chạy tàu, nhà ga, đường ngang và chủ động phương án xử lý sự cố. Trong lĩnh vực hàng không, các hãng được yêu cầu chủ động tăng chuyến phù hợp với năng lực hạ tầng, bảo đảm an toàn, chất lượng phục vụ, hạn chế chậm, hủy chuyến do nguyên nhân chủ quan.

Các đơn vị vận tải hành khách phải kiểm soát chặt điều kiện phương tiện và người lái, chấp hành quy định về tốc độ, thời gian lái xe, số người được chở; đặc biệt lưu ý các tuyến đường dài và xe khách giường nằm hai tầng. Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên phương tiện cũng được yêu cầu tăng cường.

Hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: Tạ Hải

Tại các cảng hàng không, Bộ yêu cầu chủ động phương án phục vụ hành khách, bố trí nhân lực và điều tiết giao thông. Riêng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phải tăng cường kiểm tra, tổ chức giao thông khu vực nhà ga, yêu cầu các phương tiện chấp hành nghiêm quy định dừng, đỗ, đón, trả khách, không để phát sinh ùn tắc.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí lực lượng trực 24/7, công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân và kịp thời xử lý sự cố, tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ.