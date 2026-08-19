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Những người có tên trong danh sách sau đây cần liên hệ ngay với cơ quan Thuế để tránh bị tạm hoãn xuất cảnh

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thuế thành phố Hải Phòng vừa phát hành loạt thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của 6 doanh nghiệp nếu các đơn vị không hoàn tất thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định trong vòng 30 ngày.

Ngày 17/8/2026, Thuế thành phố Hải Phòng đã ban hành 6 thông báo liên tiếp, từ số 12462/TB-HPH đến 12467/TB-HPH, liên quan việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân và người đại diện theo pháp luật của 6 doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đơn vị được nêu tên gồm Xí nghiệp Tô Hồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ, Xí nghiệp cảng Cửa Cấm Hải Phòng, Công ty TNHH Hoàng Thành, Công ty TNHH Hồ Trần và Công ty cổ phần Quốc tế Gold King Dom.

Cá nhân/Người đại diện theo pháp luật

 

Doanh nghiệp

 

Lý do tạm hoãn xuất cảnh

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

 

Công ty cổ phần Quốc tế Gold King Dom

 

Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; đã quá 120 ngày nhưng chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế

 

Bà Trần Thị Thi Tâm

 

Công ty TNHH Hồ Trần

 

Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; đã quá 120 ngày nhưng chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế

 

Người đại diện theo pháp luậtCông ty TNHH Hoàng Thành

 

Doanh nghiệp còn nợ 348.913.664 đồng tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp; đồng thời chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế

 

Người đại diện theo pháp luật

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ

 

Doanh nghiệp còn nợ 44.217.341 đồng tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp; đồng thời chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế

 

Người đại diện theo pháp luật

 

Xí nghiệp Tô Hồng

 

Đơn vị còn nợ 1.964.545 đồng tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp; đồng thời chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế

 

Người đại diện theo pháp luật

 

Xí nghiệp cảng Cửa Cấm Hải Phòng

 

Đơn vị còn nợ 348.913.664 đồng tiền thuế và tiền chậm nộp; đồng thời chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Theo các thông báo, sau 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, nếu doanh nghiệp không có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, cơ quan thuế sẽ thực hiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

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Hoàng Nguyễn

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