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Ngõ 381 Nguyễn Khang sau 1 tháng giải phóng mặt bằng: Hàng loạt nhà đã tháo dỡ

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau một tháng triển khai giải phóng mặt bằng, nhiều công trình dọc ngõ 381 Nguyễn Khang đã được tháo dỡ, vật liệu và phế thải được di chuyển. Tuyến ngõ rộng chỉ 3-5m đang chờ ngày mở rộng lên 21,5m.

Ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội), đoạn từ phố Thành Thái đến đường Nguyễn Khang, nhiều năm qua là nỗi ám ảnh của người dân bởi mặt đường nhỏ hẹp, xuống cấp với nhiều ổ gà, ổ voi. Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện dồn vào tuyến đường khiến việc đi lại thường xuyên khó khăn.

Do đó, từ cuối tháng 6/2026, UBND phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) triển khai giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng tuyến ngõ. Sau hơn một tháng, diện mạo khu vực đã có nhiều thay đổi.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Cầu Giấy, dự án có 103 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thuộc diện thu hồi đất. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành với sự đồng thuận của toàn bộ các hộ dân liên quan.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết tại ngõ 381 Nguyễn Khang, nhiều căn nhà, công trình nằm trong phạm vi dự án đã được tháo dỡ. Máy móc được huy động để xử lý những hạng mục còn lại, trong khi vật liệu xây dựng, phế thải được vận chuyển ra khỏi khu vực.

Từng phần mặt bằng mới đang dần lộ ra sau những bức tường, căn nhà trước đây nằm sát mép ngõ. Đây được xem là bước chuyển quan trọng để dự án bước sang giai đoạn triển khai xây dựng.

Theo quy hoạch, ngõ 381 Nguyễn Khang sẽ được mở rộng lên khoảng 21,5m, rộng gấp nhiều lần so với hiện trạng. Đây là thay đổi được người dân trong khu vực kỳ vọng sẽ giải quyết căn bản tình trạng đường chật, ùn tắc kéo dài nhiều năm.

Máy móc được huy động tháo dỡ các công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng ngõ 381 Nguyễn Khang.

Tuyến ngõ 381 Nguyễn Khang sau khi mở rộng sẽ tăng khả năng kết nối với Vành đai 2,5, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.

Cùng thời điểm, dự án Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tuyến đường dài khoảng 1,13km, mặt cắt ngang 50m, với nhiều hạng mục đang được triển khai trên công trường.

Máy móc và nhân lực được huy động thực hiện đồng thời các hạng mục nền đường, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật. Đoạn tuyến kết nối với đường Dương Đình Nghệ đang từng bước hình thành.

Khi ngõ 381 Nguyễn Khang và Vành đai 2,5 hoàn thành, các tuyến đường trong khu vực được kỳ vọng kết nối đồng bộ hơn, giảm áp lực cho những tuyến hiện hữu.

Từ một con ngõ chỉ rộng vài mét, thường xuyên ùn tắc và xuống cấp, ngõ 381 Nguyễn Khang đang đứng trước sự thay đổi lớn. Sau một tháng giải phóng mặt bằng, những khoảng trống đang dần xuất hiện giữa các dãy nhà, mở ra hình hài của một tuyến đường rộng 21,5m trong tương lai.

Theo Lê Khánh

Báo Đại Đoàn Kết

Từ Khóa:
Nguyễn Khang

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