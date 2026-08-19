Ngõ 381 Nguyễn Khang sau 1 tháng giải phóng mặt bằng: Hàng loạt nhà đã tháo dỡ

Từ một con ngõ chỉ rộng vài mét, thường xuyên ùn tắc và xuống cấp, ngõ 381 Nguyễn Khang đang đứng trước sự thay đổi lớn. Sau một tháng giải phóng mặt bằng, những khoảng trống đang dần xuất hiện giữa các dãy nhà, mở ra hình hài của một tuyến đường rộng 21,5m trong tương lai.