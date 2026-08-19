Ngõ 381 Nguyễn Khang sau 1 tháng giải phóng mặt bằng: Hàng loạt nhà đã tháo dỡ
Sau một tháng triển khai giải phóng mặt bằng, nhiều công trình dọc ngõ 381 Nguyễn Khang đã được tháo dỡ, vật liệu và phế thải được di chuyển. Tuyến ngõ rộng chỉ 3-5m đang chờ ngày mở rộng lên 21,5m.
Máy móc được huy động tháo dỡ các công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng ngõ 381 Nguyễn Khang.
Theo Lê Khánh
Báo Đại Đoàn Kết
Theo Báo Đại Đoàn Kết
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