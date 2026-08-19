Gần một thập kỷ chờ đợi, dự kiến bao giờ người dân Hà Nội sẽ được đi lại trên tuyến đường "đắt nhất hành tinh" trị giá hơn 7 nghìn tỷ đồng?

Mới đây, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn đã chủ trì buổi kiểm tra hiện trường về tình hình triển khai thực hiện 02 dự án đầu tư: Xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; Xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng mức đầu tư 7.210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Thành phố; xây dựng tuyến đường dài khoảng 2.274m, mặt cắt ngang 50m.

Điểm đầu dự án tại nút giao Cát Linh - La Thành - Yên Lãng (Hoàng Cầu), điểm cuối tại nút giao Voi Phục. Trên tuyến xây dựng 02 cầu vượt trực thông theo hướng Vành đai 1 tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và nút giao Nguyễn Chí Thanh.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành. Ban Quản lý dự án đang phối hợp với UBND các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ, Láng tiếp tục xử lý các tồn tại, đồng thời đôn đốc nhà thầu tổ chức thi công liên tục, kể cả ngày nghỉ, nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Tuy nhiên Ban Quản lý dự án cho biết, dự án đang gặp một số khó khăn do nằm trong khu vực nội đô, phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu, thiết bị chủ yếu được lưu thông vào ban đêm, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công. Cùng với đó, Thành phố đang đồng thời triển khai nhiều công trình trọng điểm, cấp bách nên nguồn nhân lực xây dựng có thời điểm thiếu hụt, gây khó khăn cho các nhà thầu trong việc huy động nhân công.

Đáng chú ý, tại khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh còn khoảng 21m² thuộc phạm vi Khách sạn Bảo Sơn chưa được giải phóng mặt bằng; tại số 933 La Thành còn một hộ dân tái lấn chiếm khoảng 13m² để đặt bàn thờ; tại số 10/1035 La Thành còn trường hợp cải tạo, sửa chữa nhà xây vượt chỉ giới khoảng 30cm. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và phương tiện dừng, đỗ trái phép trong phạm vi thi công vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến công tác hoàn thiện dự án.

Mới đây, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn đã chủ trì buổi kiểm tra hiện trường về tình hình triển khai thực hiện dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Ảnh: UBND Thành phố Hà Nội﻿

Dự án sẽ được thông xe kỹ thuật phần đường vào ngày 2/9/2026

Báo cáo về tiến độ dự kiến, Ban Quản lý dự án phấn đấu hoàn thành thông xe kỹ thuật phần đường vào ngày 2/9/2026; 02 cầu vượt hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Riêng các hạng mục trên toàn tuyến, trừ phạm vi bên phải tuyến đoạn từ nút giao Láng Hạ - Giảng Võ đến nút giao Nguyễn Chí Thanh, dự kiến hoàn thành thảm bê tông nhựa lớp mặt, trồng cây xanh, vệ sinh và thu dọn mặt bằng trước ngày 20/8; hoàn thành lắp dựng cột chiếu sáng, cột đèn tín hiệu giao thông trước ngày 20/8 và đấu nối hệ thống trước ngày 25/8; hoàn thành bó vỉa, bê tông lót vỉa hè trước ngày 20/8 và lát vỉa hè trước ngày 30/8/2026.

Để bảo đảm mục tiêu thông tuyến dự án nhân dịp Quốc khánh 2/9/2026, Ban Quản lý dự án đề nghị UBND các phường Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa tiếp tục tuyên truyền, vận động và xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Đồng thời, Công an các phường tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện dừng, đỗ trái phép trong phạm vi lòng đường. UBND phường Láng được đề nghị khẩn trương giải phóng mặt bằng diện tích khoảng 21m² tại Khách sạn Bảo Sơn, đồng thời xử lý dứt điểm các trường hợp tái lấn chiếm và xây dựng vượt chỉ giới trên đường La Thành.

Dự án Xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ được thông xe kỹ thuật phần đường vào ngày 2/9/2026. Ảnh: UBND Thành phố Hà Nội

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của dự án không chỉ là hoàn thành công trình về mặt hình thức, mà quan trọng hơn là sớm đưa công trình vào khai thác để người dân được trực tiếp thụ hưởng thành quả đầu tư của Thành phố.

Lãnh đạo Thành phố khẳng định, Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là dự án được triển khai trong nhiều năm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị Thủ đô.

Do đó, ciệc sớm hoàn thành, đưa tuyến đường vào khai thác sẽ góp phần tạo chuyển biến rõ nét về giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời thể hiện sự đồng thuận của nhân dân và quyết tâm, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đây cũng là tiền đề để Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông và chỉnh trang đô thị trong thời gian tới.

Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, phấn đấu bảo đảm cho người dân đi lại trên tuyến trước ngày Quốc khánh 2/9. Các công việc liên quan đến tổ chức giao thông, biển báo, sơn kẻ đường và các điều kiện cần thiết phải được khẩn trương hoàn thiện, rà soát kỹ, bảo đảm đủ điều kiện đưa tuyến đường vào khai thác an toàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn, khi đưa vào vận hành, yêu cầu trước hết là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông, đầy đủ biển báo và tổ chức giao thông phù hợp. Chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng rà soát toàn tuyến, xác định rõ những vấn đề còn tồn tại; đồng thời phối hợp với Công an Thành phố thống nhất phương án phân luồng, đèn tín hiệu, biển báo và các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông.

Lãnh đạo các phường có tuyến đường đi qua phải chủ động nắm bắt phương án tổ chức giao thông, tuyên truyền, hướng dẫn người dân. Tại các khu vực còn thi công, đặc biệt là vị trí cầu vượt, phải tổ chức rào chắn gọn gàng, đúng quy chuẩn, bảo đảm an toàn lao động và an toàn cho người tham gia giao thông.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiên cứu mở rộng tối đa các nút thắt trong điều kiện cho phép, thảm nhựa tạm thời tại những vị trí cần thiết; di chuyển, tháo dỡ các biển báo, vật cản không còn phù hợp để tạo không gian thông thoáng, đáp ứng lưu lượng phương tiện lớn khi tuyến đường được đưa vào khai thác.

Qua kiểm tra, toàn tuyến cơ bản đã sẵn sàng thông xe đến khu vực Nguyễn Chí Thanh. Công tác thảm nhựa đang được các nhà thầu tập trung triển khai, kể cả thi công xuyên đêm, nhằm hoàn thiện mặt đường. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu tiếp tục kiểm tra theo từng phân đoạn, trong đó tập trung vào đoạn từ đầu tuyến đến khu vực cổng Bệnh viện Phụ sản, đoạn giữa hai cầu và đoạn từ cầu đến khu vực chợ Hoàng Cầu, qua đó xác định cụ thể các điều kiện tổ chức giao thông an toàn.

Xử lý triệt để tình trạng nhà "siêu mỏng, siêu méo", bảo đảm đồng bộ cảnh quan đô thị

Bên cạnh yêu cầu hoàn thiện công trình giao thông, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn lưu ý các đơn vị phải đặc biệt quan tâm đến chỉnh trang đô thị, mặt đứng công trình và cảnh quan hai bên tuyến. Việc hoàn thành tuyến đường phải gắn với hoàn thiện không gian đô thị, bảo đảm diện mạo khu vực khang trang, đồng bộ.

Các đơn vị cần rà soát, xử lý triệt để những tồn tại về kiến trúc, cảnh quan, nhất là tình trạng nhà "siêu mỏng, siêu méo", bảo đảm sự đồng bộ về kiến trúc và cảnh quan khi tuyến đường được đưa vào khai thác.

Để bảo đảm tiến độ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát thực địa, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định; tham mưu, đề xuất Thành ủy, UBND Thành phố xem xét, quyết định việc tổ chức Lễ thông xe chính thức, hoàn thành trước ngày 25/8/2026.

Nhấn mạnh yêu cầu tiến độ rất khẩn trương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị triển khai công việc "thật nhanh", hoàn thành "sớm nhất" các thủ tục pháp lý và chủ động lường trước các tình huống phát sinh. Thực tế, người dân đã bắt đầu lưu thông tại một số khu vực trong khi công trình vẫn đang hoàn thiện, do đó mọi phương án tổ chức thi công, rào chắn và phân luồng phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.