Dự án Vành đai 2,5 ở Khương Đình: Đẩy nhanh thi công gắn bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường

Cùng với tập trung nhân lực, máy móc để bảo đảm tiến độ , các đơn vị triển khai dự án phối hợp phường Khương Đình thực hiện đồng bộ các giải pháp che chắn, phun nước dập bụi, thu gom vật liệu, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực.

Thu gom vật liệu, vệ sinh môi trường khu vực dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng. Ảnh: HT

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng có chiều dài khoảng 1,52km, quy mô mặt cắt ngang nền đường 40m, tổng mức đầu tư hơn 2.432 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án giao thông quan trọng nhằm hoàn thiện tuyến Vành đai 2,5, tăng khả năng kết nối, phân tải cho các tuyến đường hiện hữu và góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực phía Nam Thủ đô.

Để phục vụ dự án, tổng diện tích đất thu hồi hơn 60.900m², liên quan đến hàng trăm hộ dân, cá nhân và tổ chức. Sau thời gian tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đến cuối tháng 5-2026, phường Khương Đình đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch, tạo điều kiện để các đơn vị đồng loạt triển khai thi công trên toàn tuyến.

Hiện trên công trường, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị để triển khai các hạng mục theo tiến độ. Việc tổ chức thi công được thực hiện theo hướng cuốn chiếu, khu vực nào có mặt bằng được bàn giao thì nhanh chóng triển khai.

Trong quá trình thi công, yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường được đặt song song với nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ. Các khu vực công trường được che chắn, phân định rõ phạm vi thi công; vật liệu xây dựng được tập kết gọn gàng, hạn chế phát tán ra đường giao thông và khu dân cư.

Cùng với đó, các đơn vị thường xuyên phun nước tại những vị trí có nguy cơ phát sinh bụi, nhất là khu vực san nền, vận chuyển đất, vật liệu. Xe vận chuyển vật liệu được yêu cầu thực hiện các biện pháp che chắn phù hợp; đất, cát rơi vãi được thu dọn kịp thời, không để tồn đọng trên mặt đường.

Xe thường xuyên phun nước tại những vị trí có nguy cơ phát sinh bụi, nhất là khu vực san nền, vận chuyển đất, vật liệu. Ảnh: HT

Việc thi công trong khu vực dân cư đông đúc đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm môi trường, an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Vì vậy, các đơn vị thi công được yêu cầu chủ động bố trí nhân lực vệ sinh công trường, thường xuyên kiểm tra các điểm tiếp giáp giữa công trường với khu dân cư và tuyến đường hiện hữu.

Cùng với chủ đầu tư và các nhà thầu, phường Khương Đình tăng cường phối hợp theo dõi quá trình thi công, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh tại khu vực dự án. Vừa qua, phường đã tổ chức phát động và ra quân tổng vệ sinh môi trường trên tuyến Vành đai 2,5, huy động cán bộ và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia xây dựng cảnh quan khu vực xanh, sạch, đẹp.

Theo kế hoạch, phường Khương Đình đặt mục tiêu thông tuyến kỹ thuật đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng vào ngày 10-10-2026. Đây là mốc tiến độ quan trọng, đòi hỏi các đơn vị phải tiếp tục tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý và phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện.

Với khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện gấp, việc đẩy nhanh tiến độ được triển khai đồng thời với yêu cầu bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt các giải pháp này không chỉ góp phần đưa dự án về đích đúng kế hoạch mà còn hạn chế tối đa tác động đến cuộc sống của người dân trong khu vực, tạo diện mạo khang trang cho tuyến đường mới và từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị của Thủ đô.