Việt Nam chính thức mở cửa lại sân bay quốc tế tại tỉnh rộng nhất cả nước

Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương sau khi hoàn thành Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn (Ảnh: ACV)

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chính thức hoạt động trở lại từ ngày 19/8

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), hôm nay, Tổng Công ty đã tổ chức Lễ Khánh thành Dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương”.

Sự kiện đánh dấu việc khôi phục toàn bộ hoạt động khai thác hàng không sau 5 tháng tạm dừng để thi công Dự án. Đồng thời, đây cũng là công trình trọng điểm chào mừng Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026)

Việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Lâm Đồng đang chuẩn bị tổ chức hàng loạt sự kiện quy mô lớn vào cuối năm. Về dài hạn, đây là tiền đề vững chắc để hiện thực hóa quy hoạch đưa Cảng đạt cấp 4E vào năm 2030, tầm nhìn 2050.

“Việc đưa Cảng hàng không Liên Khương trở lại khai thác không chỉ đánh dấu việc hoàn thành một dự án hạ tầng hàng không, mà còn khôi phục cửa ngõ giao thông huyết mạch của Lâm Đồng và Tây Nguyên”, ông Nguyễn Đức Hùng - Quyền Tổng Giám đốc ACV chia sẻ tại buổi Lễ.

Theo ông Hùng, với hạ tầng được nâng cấp đồng bộ, Cảng có thêm điều kiện mở rộng mạng bay, trở thành nền tảng để ACV tiếp tục đầu tư theo quy hoạch, đồng hành cùng địa phương tạo động lực mới cho du lịch và phát triển kinh tế - xã hội.

Hành khách được tặng quà khi đáp xuống sân bay Liên Khương (Ảnh: Vietnam Airlines)

Đặc biệt, trong ngày mở cửa trở lại, chuyến bay khai trương mang số hiệu VN1380 của Vietnam Airlines khai thác từ TP. Hồ Chí Minh đến Đà Lạt đã hạ cánh lúc 7 giờ 5 phút. Chuyến bay được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng, đánh dấu thời khắc sân bay chính thức trở lại hoạt động.

ACV cho biết, trong giai đoạn đầu khai thác trở lại, Cảng dự kiến đạt tần suất 36 - 40 chuyến bay/ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày. Ước tính trong 4 tháng cuối năm 2026, sản lượng hành khách đạt khoảng 816.000 lượt.

Hiện tại, mạng bay nội địa kết nối Đà Lạt tới TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng, Cần Thơ đã được khôi phục. Ở mạng bay quốc tế, đường bay Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia) dự kiến khai thác 4 chuyến/tuần; đường bay Đà Lạt - Singapore dự kiến mở lại từ tháng 12 với 3 chuyến/tuần.

﻿Cảng hàng không Liên Khương hoạt động trở lại giúp khơi thông một dòng chảy quan trọng đối với kinh tế Lâm Đồng

Dự án sửa chữa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương được khởi công vào ngày 4/3, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Dự án tập trung đại tu toàn diện đường cất hạ cánh dài 3.250m và thay thế kết cấu mặt đường bê tông nhựa bằng bê tông xi măng có độ bền cao, giúp nâng cao khả năng chịu tải, đáp ứng yêu cầu khai thác các dòng tàu bay thế hệ mới và bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Cảng hàng không đã đủ điều kiện khai thác trở lại từ 0 giờ hôm nay. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, sự kiện đánh dấu việc Dự án hoàn thành sớm hơn kế hoạch, đáp ứng nghiêm ngặt các yêu cầu khắt khe nhất về an toàn và chất lượng.

Tại buổi Lễ khánh thành, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, sau gần 6 tháng tạm dừng để sửa chữa, nâng cấp, hôm nay, những chuyến bay chính thức trở lại với Liên Khương và một cánh cửa kết nối mới lại được mở ra với Lâm Đồng.

Ông Mười chia sẻ, từ lâu, Cảng hàng không Liên Khương đã được xác định là “mạch máu” giao thông then chốt của tỉnh, giữ vai trò là cửa ngõ hàng không kết nối cao nguyên Lâm Viên với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Lễ Khánh thành Dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng HKQT Liên Khương” (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch và dịch vụ, sản lượng hành khách thông qua Cảng có thời điểm đạt gần 3 triệu lượt/năm, vượt công suất thiết kế hiện hữu. Điều đó khẳng định sức hút và vị thế ngày càng cao của Lâm Đồng, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư nâng cấp hạ tầng khu bay nhằm bảo đảm an toàn khai thác.

Với việc Cảng hàng không Liên Khương phải tạm dừng hoạt động để sửa chữa, nâng cấp, 36 chuyến bay mỗi ngày đã phải ngừng hoạt động. Tuy nhiên, trong 7 tháng đầu năm, du lịch Lâm Đồng vẫn duy trì sức hút, khi địa phương đón khoảng 14,2 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch trên 40.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin, trong thời gian sân bay đóng cửa, ước tính khoảng 1 triệu lượt khách đã bị ảnh hưởng, phải chuyển sang đường bộ hoặc trung chuyển qua các sân bay lân cận.

Như vậy, việc Cảng hoạt động trở lại không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân và du khách, mà còn khơi thông một dòng chảy quan trọng đối với kinh tế Lâm Đồng. Điều này góp phần vào mục tiêu tăng trưởng “2 con số”; tạo điều kiện mở rộng thị trường, thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư và tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế.

“Hôm nay, chúng ta không chỉ chứng kiến một công trình được hoàn thành và những chuyến bay được nối lại. Chúng ta đang chứng kiến một cánh cửa được mở ra, cánh cửa ấy đưa Lâm Đồng ra với khu vực và thế giới; đồng thời đưa Việt Nam và thế giới đến gần hơn với Lâm Đồng”, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh.