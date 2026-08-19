Mở lối Vành đai 1, giảm áp lực giao thông nội đô

Hình thành sau nhiều năm chờ đợi

Những ngày giữa tháng 8, trên công trường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Dọc tuyến, công nhân, máy móc được bố trí tại nhiều vị trí để hoàn thiện các hạng mục còn lại. So với hình ảnh công trường ngổn ngang trước đây, diện mạo tuyến đường đã thay đổi rõ rệt.

Mặt đường rộng rãi đã hiện hữu trên phần lớn chiều dài dự án. Tại một số đoạn, lớp thảm nhựa đã hoàn thành, sơn kẻ đường được triển khai, cây xanh và hệ thống chiếu sáng dần hoàn chỉnh. Những khu vực còn lại, các nhà thầu tập trung thi công vỉa hè, hố ga, hào kỹ thuật và xử lý những điểm kết nối hạ tầng.

Tuyến đường Vành đai 1 thành hình sau 8 tháng thi công. Ảnh: Phạm Công

Dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài hơn 2,2km, mặt cắt ngang 50m, tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng, đi qua địa bàn các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng. Đây là đoạn tuyến có ý nghĩa đặc biệt bởi khi hoàn thành sẽ góp phần nối thông Vành đai 1, đồng thời tạo thêm một trục giao thông quan trọng theo hướng Đông - Tây trong khu vực nội đô.

Sau hơn 8 tháng tăng tốc thi công, đến nay, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ cơ bản hoàn thành phần mặt đường. Đoạn từ Voi Phục đến Nguyễn Chí Thanh đã được thảm nhựa, sơn kẻ đường, hoàn thiện cây xanh và hệ thống chiếu sáng. Khoảng 750m từ Nguyễn Chí Thanh đến phố Thành Công đã thảm nhựa hơn một nửa mặt đường. Các hạng mục vỉa hè, hố ga, hào kỹ thuật tiếp tục được đẩy nhanh.

Toàn dự án hiện đạt hơn 40% khối lượng. Tuy nhiên, đối với phần đường phục vụ mục tiêu thông xe kỹ thuật, các đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để hoàn thành trước ngày 2-9.

Sự thay đổi từng ngày của tuyến đường mang lại niềm vui cho những hộ dân đã nhiều năm sinh sống dọc dự án. Anh Hoàng Văn Hiếu, người dân phường Láng cho biết, trước đây, người dân thường xuyên phải đối mặt với tình trạng giao thông đông đúc, trong khi việc triển khai dự án kéo dài khiến mọi người luôn mong chờ ngày tuyến đường hoàn thành.

“Tôi thấy chỉ trong khoảng 8 tháng mà con đường đã ra hình hài như thế này, người dân chúng tôi rất vui mừng. Tuyến đường giúp cảnh quan thành phố khang trang hơn, giao thông trong khu vực cũng sẽ thuận lợi hơn. Hy vọng khi đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ giúp cuộc sống của người dân thuận tiện và giao thông Hà Nội thông thoáng hơn”, anh Hiếu chia sẻ.

Niềm vui ấy cũng là kỳ vọng chung của nhiều người dân khi dự án từng trải qua thời gian dài triển khai, đặc biệt là những khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng. Bởi vậy, việc tuyến đường dần thành hình và chuẩn bị thông xe kỹ thuật không chỉ đánh dấu bước tiến của một dự án giao thông, mà còn cho thấy những nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ của thành phố và các đơn vị liên quan.

Cùng với phần đường, hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh đang tiếp tục được thi công. Theo kế hoạch, hai cầu vượt sẽ hoàn thành trong năm 2026, qua đó từng bước hoàn thiện các nút giao và phát huy đầy đủ năng lực của tuyến Vành đai 1.

Đặc biệt, tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, việc thi công gặp khó khăn do khu vực dự án có sự giao cắt, chồng lấn với hạng mục tuyến đường sắt đô thị. Các đơn vị liên quan đang phối hợp xử lý những vấn đề kỹ thuật để vừa bảo đảm tiến độ, vừa tránh ảnh hưởng giữa các dự án.

Vượt khó đưa dự án về đích

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng thành phố Hà Nội Trần Đình Cường, mục tiêu thông xe kỹ thuật dịp Quốc khánh 2-9 đang được chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung thực hiện.

Tuyến đường hoàn thành sẽ tăng khả năng kết nối khu vực nội đô. Ảnh: Phạm Công

“Đơn vị đã phối hợp với các nhà thầu và những đơn vị liên quan, hết sức cố gắng vượt qua điều kiện thời tiết khó khăn để tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thiện và thông xe kỹ thuật vào dịp Quốc khánh 2-9”, ông Trần Đình Cường cho biết.

Không chỉ hướng tới mốc thông xe kỹ thuật, yêu cầu của thành phố là những đoạn tuyến nào đã đáp ứng đầy đủ điều kiện phải sớm được nghiên cứu tổ chức giao thông, qua đó phát huy ngay hiệu quả đầu tư và góp phần giảm ùn tắc. Theo ông Trần Đình Cường, đối với mục tiêu thông xe kỹ thuật, dự án bảo đảm tiến độ đề ra. Tuy nhiên, để phương tiện có thể lưu thông trên từng đoạn tuyến, nhiều điều kiện kỹ thuật phải được đáp ứng đầy đủ.

Trong đó, hệ thống chiếu sáng, sơn kẻ đường, phân làn, hạ tầng kỹ thuật và các yêu cầu bảo đảm an toàn phải được kiểm tra kỹ. Đây không phải nhiệm vụ riêng của chủ đầu tư hay nhà thầu mà cần sự phối hợp của Sở Xây dựng, lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương và các đơn vị chuyên ngành.

Sở Xây dựng được giao chủ trì rà soát từng đoạn đường, từng hạng mục hạ tầng. Chỉ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, phương tiện mới được tổ chức lưu thông.

“Thành phố đã chỉ đạo rất rõ, đoạn nào đủ điều kiện thì phải cho phương tiện lưu thông ngay để góp phần giảm ùn tắc. Ban sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, đặc biệt là Sở Xây dựng để tổ chức giao thông trên tuyến một cách tốt nhất”, ông Trần Đình Cường nhấn mạnh.

Đối với hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh, lãnh đạo thành phố đã có nhiều cuộc kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp nhằm tháo gỡ khó khăn. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng thành phố đang phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cùng các sở, ngành xử lý những vướng mắc do các dự án có phạm vi thi công liên quan đến nhau.

Trong đó, nút giao Nguyễn Chí Thanh là vị trí cần đặc biệt lưu ý khi công trình Vành đai 1 có khu vực trùng với tuyến hầm đường sắt đô thị. Sở Xây dựng đang chủ trì phối hợp giữa các đơn vị để thống nhất giải pháp triển khai, bảo đảm tiến độ của cả hai dự án.

Theo chủ đầu tư, dù còn nhiều khó khăn, mục tiêu hoàn thành hai cầu vượt trong năm 2026 không thay đổi. Các nhà thầu được yêu cầu tiếp tục tăng cường nhân lực, máy móc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi và tổ chức thi công hợp lý để bám sát tiến độ.

Việc đưa phần đường Hoàng Cầu - Voi Phục vào khai thác trước khi hai cầu vượt hoàn thành được kỳ vọng tạo thêm không gian lưu thông cho khu vực vốn có mật độ phương tiện rất lớn. Khi dòng xe được phân bổ sang trục Vành đai 1 mới, áp lực có thể từng bước được chia sẻ với các tuyến đường lân cận như Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đê La Thành và những trục kết nối khu vực phía Tây với trung tâm thành phố.

Quan trọng hơn, sau khi hai cầu vượt hoàn thành vào cuối năm, năng lực khai thác của toàn tuyến sẽ tiếp tục được nâng lên, hạn chế xung đột giao thông tại các nút giao lớn.

Từ một dự án từng gặp nhiều khó khăn, Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục giờ đây đã hiện rõ hình hài của một trục đường đô thị rộng 50m. Những mét thảm nhựa cuối cùng, vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và sơn kẻ đường đang được gấp rút hoàn thiện để hướng tới mốc thông xe kỹ thuật dịp Quốc khánh 2-9.

Sau nhiều năm chờ đợi, ngày tuyến đường được đưa vào khai thác đang đến gần. Nhưng thông xe kỹ thuật mới là một dấu mốc. Việc tiếp tục hoàn thành hai cầu vượt, tổ chức giao thông khoa học và kết nối đồng bộ với mạng lưới đường hiện hữu sẽ quyết định hiệu quả lâu dài của dự án.

Khi toàn bộ công trình hoàn thành, Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục không chỉ tạo diện mạo đô thị khang trang hơn mà còn được kỳ vọng góp phần giải bài toán ùn tắc, tăng khả năng kết nối giữa phía Tây với khu vực trung tâm, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông Thủ đô theo hướng đồng bộ, hiện đại.