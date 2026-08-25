Xây dựng nhiều không gian thể thao cho thanh niên

Định hướng này cũng được thể hiện trong Luật Thể dục - Thể thao sửa đổi 2018, nhấn mạnh việc phát triển thể thao quần chúng và bảo đảm quyền vận động, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, vui chơi giải trí của mọi tầng lớp nhân dân.

Trong bối cảnh đó, từ năm 2024, Tập đoàn TCP đã phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai dự án “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ”, hướng đến xây dựng hệ thống các không gian rèn luyện thể chất hiện đại, an toàn và phù hợp với nhu cầu sinh hoạt cộng đồng tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong giai đoạn 2024 – 2026, dự án đặt mục tiêu xây dựng 22 không gian thể thao thanh niên, góp phần tạo dựng các địa điểm tập luyện thuận tiện, khuyến khích thanh thiếu niên và người dân hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe thường xuyên, liên tục.

Mới đây nhất, vào ngày 22/8/2026, một Không gian Thể thao Thanh niên mới vừa được khánh thành tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk với tổng diện tích là 1,000m2, gồm 1 sân cầu lông, 1 sân pickleball và khu vực dụng cụ thể thao ngoài trời. Công trình được kỳ vọng sẽ phục vụ tốt nhu cầu rèn luyện thể chất, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng của khoảng 4,000 người dân, bao gồm cả thanh thiếu niên tại địa phương.

Trước đó, ngày 21/8/2026, thành phố Huế cũng đã chào đón Không gian Thể thao Thanh niên đầu tiên của địa phương được xây dựng tại phường Hương An với tổng diện tích khu vực xây dựng 1,200m2, trong đó khu vực sân rộng 400m2, gồm 2 sân cầu lông và 1 khu vực dụng cụ thể thao ngoài trời, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao cho khoảng 12,000 người dân, bao gồm cả thanh thiếu niên trong khu vực.

Sau hai năm triển khai, dự án đã từng bước hiện thực hóa các mục tiêu thông qua việc đưa các không gian thể thao vào sử dụng tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong đó, năm 2024, dự án đã hoàn thiện 9 sân và năm 2025 là 6 sân. Đáng chú ý, trong năm 2026 - năm cuối của kế hoạch ba năm, dự án đã quyết định nâng mục tiêu từ mở rộng 5 không gian thể thao lên thành 7 công trình. Việc mở rộng quy mô dự án, bổ sung thêm 2 không gian thể thao so với kế hoạch ban đầu thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của TCP trong việc thúc đẩy lối sống năng động, nâng cao sức khỏe thể chất cho thanh thiếu niên Việt Nam. Đây cũng là dấu ấn đặc biệt trong năm kỷ niệm 7 năm hợp tác giữa TCP và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng thời hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập của cả hai đơn vị.

Trong thời gian tới, các không gian thể thao mới dự kiến sẽ lần lượt được đưa vào hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình và Lào Cai.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: “Việc xây dựng những không gian thể thao phù hợp, an toàn và thuận tiện có ý nghĩa thiết thực trong việc khuyến khích thanh niên chủ động rèn luyện sức khỏe và hình thành lối sống tích cực. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được tổ chức tháng 6/2026 tại Hà Nội đã xác định triển khai Chương trình “Phát triển toàn diện Thanh niên Việt Nam”, trong đó có nội dung về “xây dựng, cải tạo và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, đặc biệt là không gian văn hóa, thể thao công cộng”. Thông qua dự án này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam kỳ vọng sự hợp tác cùng Tập đoàn TCP sẽ tiếp thêm năng lượng cho thanh niên Việt Nam, đồng thời góp phần vun đắp một thế hệ trẻ năng động về thể chất, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng”.

Về phía Tập đoàn TCP, bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, chia sẻ: “Năm 2026 đánh dấu cột mốc 70 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn TCP. Trên hành trình ý nghĩa này, chúng tôi tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc tiếp thêm năng lượng cho các cộng đồng địa phương thông qua những sáng kiến ý nghĩa và bền vững tại các thị trường trọng điểm, trong đó có Việt Nam. Với định hướng “Tiếp Năng Lượng - Bừng Sức Sống”, chúng tôi tin rằng giá trị của TCP không chỉ nằm ở bản thân sản phẩm, mà còn ở khả năng lan tỏa năng lượng tích cực, khơi mở tiềm năng con người và đồng hành cùng các cộng đồng địa phương. Việc mở rộng dự án lên 7 không gian thể thao cộng đồng trong năm 2026 là cách chúng tôi hiện thực hóa cam kết này, thông qua việc kiến tạo các không gian an toàn, dễ tiếp cận, khuyến khích người trẻ duy trì vận động và góp phần xây dựng những cộng đồng khỏe mạnh, gắn kết hơn trên khắp Việt Nam”.

Như vậy, từ mục tiêu ban đầu là xây dựng 20 không gian thể thao trong ba năm, dự án “Không gian Thể thao Thanh niên” đang bước vào chặng cuối với quy mô triển khai được mở rộng. Những kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua đã khẳng định hiệu quả của mô hình phối hợp công – tư trong việc kiến tạo các không gian thể thao cộng đồng, đồng thời khuyến khích giới trẻ Việt Nam xây dựng lối sống năng động vì sức khỏe và sự phát triển toàn diện. Qua đó, dự án tiếp tục hướng đến mục tiêu chung là góp phần tiếp năng lượng cho một môi trường sống năng động, gắn kết, cùng một thế hệ người Việt khỏe mạnh và sẵn sàng vươn xa.