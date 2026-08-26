Hà Nội dự kiến khởi công, khánh thành 16 dự án dịp Quốc khánh 2-9

Đưa các công trình khẩn cấp vào hoạt động

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về rà soát các dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành trong các dịp lễ lớn năm 2026, Đảng ủy UBND thành phố đã tổng hợp danh mục các công trình dự kiến triển khai trong dịp Quốc khánh 2-9. Theo đó, có 16 công trình, dự án, gồm 11 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật và 5 dự án khởi công.

Tuyến đường Vành đai 1 được thông xe kỹ thuật trong dịp này. Ảnh: Phạm Công

Theo kế hoạch, thành phố dự kiến tổ chức một điểm chính và có thể kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại những dự án còn lại hoặc công bố đồng thời việc khởi công, khánh thành tại điểm chính. Thời gian dự kiến vào sáng 5-9-2026.

Trong số 11 công trình dự kiến khánh thành, thông xe kỹ thuật, đáng chú ý nhất là Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và nhóm 10 dự án đầu tư công khẩn cấp lĩnh vực thoát nước, chống úng ngập. Thành phố đánh giá đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với hạ tầng Thủ đô, trong đó Hoàng Cầu - Voi Phục là đoạn cuối của Vành đai 1, còn các công trình thoát nước đã bước đầu phát huy hiệu quả trong những đợt mưa vừa qua.

Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2km, mặt cắt ngang 50m, tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng. Sau nhiều năm triển khai và đặc biệt là giai đoạn thi công nước rút trong năm 2026, tuyến đường đã cơ bản thành hình. Việc đưa phần đường vào khai thác sẽ tạo thêm một trục giao thông quan trọng, tăng khả năng kết nối khu vực phía Tây với trung tâm và giảm áp lực lên mạng lưới giao thông nội đô.

Cùng với giao thông, Hà Nội dành nguồn lực lớn để xử lý bài toán úng ngập. Nhóm 10 dự án khẩn cấp có tổng mức đầu tư khoảng 5.600 tỷ đồng, tập trung vào các lưu vực và khu vực thường xuyên xảy ra ngập như Tô Lịch - Tả Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra, Võ Chí Công... Trong đó có các hồ điều hòa Phú Đô, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương 2 và hồ Đồng Bông 2.

Việc đồng loạt đưa các hạng mục chính vào vận hành được kỳ vọng tăng năng lực trữ, tiêu thoát nước, giảm độ sâu và thời gian ngập tại nhiều khu vực, nhất là trong những trận mưa có cường độ lớn.

Khởi động nhiều dự án hạ tầng chiến lược

Không chỉ đưa các công trình cấp thiết vào khai thác, dịp này Hà Nội còn dự kiến khởi công 5 dự án lớn, mở thêm không gian phát triển cho Thủ đô.

Dự án hồ điều hoà Đồng Bông sẽ được khánh thành dịp 2 -9. Ảnh: Phạm Hùng

Trong lĩnh vực giao thông đường bộ có Dự án thành phần 2 - đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đây là công trình góp phần từng bước hoàn chỉnh Vành đai 3,5, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực phía Tây, Tây Nam với cửa ngõ phía Nam thành phố.

Đặc biệt, danh mục lần này có hai dự án đường sắt quốc gia. Một là tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi, gắn với xây dựng mới ga Thường Tín và Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia. Tuyến dự kiến dài khoảng 26,5km, là một phần quan trọng trong quá trình tổ chức lại đầu mối đường sắt phía Nam Hà Nội.

Dự án thứ hai là đường sắt quốc gia Vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, phần nằm trên địa bàn Hà Nội. Tuyến này sẽ kết nối đầu mối Ngọc Hồi với mạng đường sắt phía Đông và phía Bắc, tạo điều kiện từng bước đưa các chức năng của đường sắt quốc gia ra khỏi khu vực nội đô. Hai dự án đều nằm trong danh mục 5 công trình dự kiến khởi công dịp này.

Hai dự án còn lại là Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ Tây theo phương thức PPP, hợp đồng BT và Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh, xã Tam Hưng.

Trong đó, dự án Hồ Tây dự kiến được lựa chọn làm điểm chính của lễ khởi công, khánh thành sáng 5-9.

Theo đánh giá của thành phố, nhóm dự án khởi công có quy mô lớn, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng khung, tăng cường kết nối giữa các khu vực và liên khu vực; đồng thời tạo động lực tái thiết, phát triển và mở rộng không gian đô thị.

Việc đồng loạt khởi công, khánh thành 16 công trình, dự án dịp Quốc khánh không chỉ tạo dấu ấn về đầu tư hạ tầng, mà còn cho thấy Hà Nội đang chuyển mạnh từ giải quyết những điểm nghẽn trước mắt sang chuẩn bị các công trình chiến lược dài hạn. Từ giao thông, đường sắt, chống ngập đến chỉnh trang đô thị, mỗi dự án khi được triển khai và đưa vào khai thác sẽ góp thêm một mắt xích cho mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng Thủ đô đồng bộ, hiện đại và có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.