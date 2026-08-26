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Tính thời hiệu xử phạt hành vi chiếm đất công

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 25/02/2025, UBND phường A lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông B vì hành vi chiếm đất công. Hiện nay ông B vẫn tiếp tục hành vi vi phạm của mình và không bị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Điều 3 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định thời hiệu xử lý vi phạm là 02 năm kể từ khi cơ quan chức năng phát hiện ra.

Bà Hoài Anh hỏi, nếu sau 02 năm kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính ông B vẫn tiếp tục vi phạm thì có hết thời hiệu về xử phạt vi phạm hành chính không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020) và Điều 3 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành trong lĩnh vực đất đai là 02 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP thì hành vi chiếm đất là hành vi đang diễn ra và thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm được tính kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Theo PV

Báo Chính phủ

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