Tất cả người dân có thẻ căn cước cũ, mất, hư hỏng chú ý quy định mới nhất từ Bộ Công an

Bộ Công an mới đây đã ban hành Quyết định số 5230/QĐ-BCA-C06 (có hiệu lực từ ngày 18/8/2026) công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước. Động thái này nhằm tối ưu hóa dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh số hóa quy trình quản lý dân cư và tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Quy trình cấp lại thẻ Căn cước trực tuyến toàn trình trên VNeID

Theo hướng dẫn tại Quyết định 5230/QĐ-BCA-C06, công dân có nhu cầu làm lại thẻ Căn cước cũ, mất hoặc hư hỏng có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID với các bước đơn giản:

Xác thực và kiểm tra thông tin: Người dân đăng nhập tài khoản định danh, chọn thủ tục cấp lại thẻ Căn cước và rà soát các trường dữ liệu được trích xuất tự động từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tự động xử lý hồ sơ sinh trắc học: Sau khi công dân xác nhận tính chính xác của dữ liệu và gửi hồ sơ, cơ quan quản lý Căn cước sẽ đối soát, sử dụng lại dữ liệu ảnh chân dung, vân tay, mống mắt đã thu nhận ở lần cấp gần nhất cùng các thông tin sẵn có để tiến hành in thẻ mới mà người dân không bắt buộc phải đến trụ sở chụp ảnh hay quét vân tay lại.

Rút ngắn thời hạn giải quyết còn 5 ngày làm việc

Về tiến độ trả kết quả:

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Thời hạn thông thường: Quy trình xử lý cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước không quá 07 ngày làm việc.

Ưu tiên dịch vụ công trực tuyến toàn trình (05 ngày làm việc): Trường hợp cấp lại thẻ do thất lạc, hư hỏng thực hiện trực tuyến hoàn toàn được rút ngắn thời gian giải quyết chỉ còn tối đa 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và hoàn tất nộp phí).

Thời hạn 05 ngày làm việc này cũng được áp dụng tại Công an cấp tỉnh đối với thủ tục cấp đổi thẻ trực tuyến do thay đổi thông tin vì sắp xếp đơn vị hành chính.

Chính sách giảm 50% lệ phí và các trường hợp miễn phí

Mức lệ phí cấp thẻ Căn cước theo quy định là 50.000 đồng/thẻ (cấp đổi) và 70.000 đồng/thẻ (cấp lại). Tuy nhiên, nhằm hỗ trợ người dân trong quá trình chuyển đổi số, chính sách giảm 50% mức thu lệ phí được áp dụng từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Đa dạng hình thức tiếp nhận và bổ sung nhiều thủ tục mới

Bên cạnh kênh trực tuyến qua VNeID, công dân vẫn có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý Căn cước thuộc Bộ Công an, Công an cấp tỉnh hoặc Công an cấp xã. Thẻ Căn cước hoàn thiện sẽ được trao tận tay tại cơ quan công an hoặc chuyển phát qua đường bưu điện theo địa chỉ yêu cầu.

Ngoài ra, Quyết định số 5230/QĐ-BCA-C06 cũng công bố các thủ tục mới liên quan đến việc khai thác cơ sở dữ liệu dân cư - căn cước; quy trình thu thập, cập nhật dữ liệu sinh trắc học chuyên sâu về ADN, giọng nói; cùng các cơ chế cấp giấy chứng nhận và quản lý đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.