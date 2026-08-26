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Hà Nội: CSGT tổng kiểm tra xe kinh doanh vận tải, phát hiện xe máy trên khoang chở khách

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

CSGT Hà Nội đồng loạt tổng kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải từ sáng 26/8. Trên quốc lộ 32, lực lượng chức năng phát hiện một xe khách để nhiều hàng hóa, thậm chí chở cả xe máy xen lẫn hành khách trên khoang.

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an và Công an TP Hà Nội về tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải. Sáng 26/8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai các tổ công tác tổng kiểm tra, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa trên nhiều tuyến đường của Thủ đô.

Tại quốc lộ 32, đoạn qua các xã Ô Diên và Hoài Đức, Đội CSGT đường bộ số 9 tổ chức tuần tra lưu động, tập trung phát hiện và xử lý các vi phạm liên quan đến xe khách, xe tải và phương tiện kinh doanh vận tải.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, lực lượng chức năng tập trung kiểm soát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, khu vực cửa ngõ Thủ đô, nơi có mật độ phương tiện kinh doanh vận tải lớn.

Khoảng 9h cùng ngày, tổ công tác phát hiện một xe khách lưu thông trên quốc lộ 32 theo hướng vào trung tâm Hà Nội có dấu hiệu chở nhiều hàng hóa trên khoang hành khách.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện bên trong xe không chỉ có hàng hóa mà còn có một chiếc xe máy được đặt xen lẫn với hành khách.

Tài xế D.V.X. (SN 1976, trú tại Hà Nội) thừa nhận hành vi vi phạm. Theo quy định, tài xế bị lập biên bản xử phạt 700.000 đồng.

Trong đợt tổng kiểm soát, ngoài việc kiểm tra giấy tờ, lực lượng CSGT tập trung kiểm tra điều kiện của người điều khiển phương tiện, điều kiện kỹ thuật của phương tiện và việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Các thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe cũng được kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm.

Cùng thời điểm, trên đường Nguyễn Xiển, khu vực các lối xuống từ đường Vành đai 3 trên cao, Đội CSGT đường bộ số 7 bố trí lực lượng kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa lưu thông qua địa bàn.

Lực lượng chức năng tập trung xử lý những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc như vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, vượt xe không đúng quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe, dừng đỗ, đón trả khách và hàng hóa không đúng nơi quy định.

Đáng chú ý, các tổ công tác cũng tăng cường kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh ma túy đối với người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải.

Theo kế hoạch, đợt tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải được lực lượng CSGT triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 26/8 đến hết ngày 25/9. Khi phát hiện vi phạm liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải hoặc chủ phương tiện, lực lượng CSGT sẽ kiến nghị và phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định.

Theo Lê Khánh

Báo Đại Đoàn Kết

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