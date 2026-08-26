Hà Nội: CSGT tổng kiểm tra xe kinh doanh vận tải, phát hiện xe máy trên khoang chở khách

Theo kế hoạch, đợt tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải được lực lượng CSGT triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 26/8 đến hết ngày 25/9. Khi phát hiện vi phạm liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải hoặc chủ phương tiện, lực lượng CSGT sẽ kiến nghị và phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định.