TP trực thuộc Trung ương mới nhất Việt Nam sẽ nối liền 2 đảo đẹp top đầu miền Bắc bằng dự án 1.991 tỷ đồng

Báo Thanh Niên đưa tin, UBND đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) vừa chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu kết nối đảo Cô Tô với đảo Thanh Lân. Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.991 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh kết hợp với ngân sách của đặc khu Cô Tô, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đặc khu Cô Tô làm chủ đầu tư.

Đây là dự án hạ tầng mang tính bước ngoặt, mở ra tuyến đường bộ vượt biển đầu tiên kết nối trực tiếp hai hòn đảo, chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào phương tiện đường thủy vốn chịu nhiều rủi ro thời tiết như hiện nay.

Quy mô tuyến cầu vượt biển dài 2,3km và tổ hợp cảnh quan công cộng

Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp II, dự kiến hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2026 và bước vào giai đoạn thi công từ năm 2027 đến 2029:

Quy mô tuyến: Tổng chiều dài toàn tuyến (bao gồm cầu và đường dẫn) đạt khoảng 2,855 km, trong đó riêng thân cầu vượt biển dài khoảng 2,3 km.

Hướng tuyến: Điểm đầu (Km0+000) kết nối tại nút giao đường Hồng Vàn trên đảo Cô Tô; điểm cuối (Km2+855) đấu nối vào đường Bạch Đằng trên đảo Thanh Lân.

Hạ tầng điểm nhấn hai đầu cầu: Cả hai phía đầu cầu đều được quy hoạch đồng bộ khu không gian công cộng rộng khoảng 0,34 ha mỗi bên. Phía đảo Cô Tô bố trí ngọn hải đăng, nhà chờ kết hợp dịch vụ, quảng trường, đường dạo ven biển, bãi đỗ xe và hệ thống chiếu sáng, cây xanh cảnh quan. Phía đảo Thanh Lân được thiết kế cột cờ, quảng trường trung tâm, bãi đỗ xe, đường dạo bộ cùng các công trình tiện ích phụ trợ.

Mở rộng không gian đô thị và giải tỏa áp lực hạ tầng

Đối với đảo Cô Tô (đảo lớn) – trung tâm hành chính, thương mại và du lịch của toàn đặc khu, việc hình thành cây cầu vượt biển mang ý nghĩa cấu trúc lại toàn bộ không gian phát triển:

Giải bài toán quá tải du lịch và hạ tầng kỹ thuật: Trong mùa cao điểm, đảo Cô Tô thường xuyên đối mặt với áp lực lớn về lưu trú, giao thông nội đảo và dịch vụ công cộng. Cầu nối liên đảo hoạt động như một "van điều tiết", giúp san sẻ lượng khách du lịch và chuỗi cung ứng dịch vụ sang đảo Thanh Lân, tạo sự cân bằng và giảm nguy cơ quá tải môi trường sinh thái cho đảo trung tâm.

Mở rộng dư địa phát triển đô thị - dịch vụ cao cấp: Tuyến kết nối trực tiếp biến mạng lưới hai đảo từ mô hình "độc lập, manh mún" thành một thực thể kinh tế biển thống nhất. Đảo Cô Tô có thể tập trung phát triển các chức năng trung tâm điều hành, thương mại dịch vụ cao cấp, tài chính và hậu cần nghề cá, tạo thành bàn đạp đưa toàn bộ hệ thống chuỗi giá trị du lịch biển đảo lên tầm cao mới.

Tạo điểm nhấn cảnh quan và biểu tượng kiến trúc mới: Cụm công trình đầu cầu tại đường Hồng Vàn với ngọn hải đăng, quảng trường và đường dạo ven biển 0,34 ha sẽ bổ sung một sản phẩm du lịch - không gian công cộng cao cấp ngay tại cửa ngõ phía Đông của đảo Cô Tô, gia tăng sức hấp dẫn đối với du khách.

Đòn bẩy du lịch, an sinh, kinh tế biển đảo

Việc thiết lập cầu nối đường bộ trực tiếp giữa hai đảo giải quyết triệt để rào cản lớn nhất đối với sự phát triển của đảo Thanh Lân. Khi công trình vận hành, người dân và du khách có thể di chuyển, vận chuyển hàng hóa thuận tiện 24/7 mà không còn bị gián đoạn bởi sóng gió hay thời tiết biển bất lợi.

Người dân xã đảo Thanh Lân sẽ tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng với các dịch vụ thiết yếu như y tế chất lượng cao, giáo dục, trung tâm hành chính và các dịch vụ thương mại tại đảo lớn Cô Tô.

Về lâu dài, tuyến cầu vượt biển gần 3 km giúp đảo Thanh Lân xích lại gần trung tâm, mở rộng không gian phát triển du lịch, dịch vụ sinh thái biển và tạo dư địa khai thác kinh tế mới cho toàn đặc khu.

Không dừng lại ở giá trị kinh tế - xã hội, công trình còn có ý nghĩa chiến lược về mặt quốc phòng - an ninh, nâng cao khả năng cơ động của các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo, ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn và xử lý các tình huống khẩn cấp trên vùng biển tiền tiêu.

Dự án quy mô gần 2.000 tỷ đồng này càng thêm ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh ngày 24/8, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương (có hiệu lực từ 1/9/2026). Việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng liên đảo tại Cô Tô là mắt xích then chốt, góp phần nâng tầm diện mạo và tạo xung lực phát triển bền vững cho Thành phố Trực thuộc Trung ương thứ 8 của cả nước.