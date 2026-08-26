Đề xuất quy định xếp loại và chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Quy đổi kết quả đánh giá, xếp loại làm căn cứ chi thu nhập tăng thêm

Cổng TTĐT TPHCM đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định xếp loại và chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo dự thảo tờ trình của Sở Nội vụ TPHCM, mục đích ban hành văn bản nhằm: Quy định việc quy đổi kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định của cấp có thẩm quyền thành mức xếp loại làm căn cứ chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc và người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thành phố; bảo đảm việc thực hiện chính sách thống nhất, công khai, minh bạch, khách quan và đúng đối tượng.

Đồng thời, khắc phục tình trạng trùng lặp giữa quy định đánh giá của TPHCM với các quy định của Trung ương; thống nhất hồ sơ và quy trình đánh giá. Tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời xác định mức chi thu nhập tăng thêm, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng suất lao động và bảo đảm quyền lợi của các đối tượng áp dụng.

Bảo đảm phù hợp với quy định của Đảng, Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền về theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời cụ thể hóa quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố về chi thu nhập tăng thêm.

Sử dụng trực tiếp kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền để quy đổi mức chi thu nhập tăng thêm.

Quy định về căn cứ và phương pháp quy đổi phải rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, phù hợp với thực tiễn của Thành phố; bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: Quy định này quy định về việc xếp loại và chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc và người lao động đang công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thành phố thuộc đối tượng được hưởng chính sách thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động).

Quy đổi để thống nhất đảm bảo tất cả đối tượng được áp dụng chính sách cùng nguyên tắc

Đối với quy định về căn cứ quy đổi mức xếp loại, dự thảo tờ trình của Sở Nội vụ TPHCM cho biết, hiện nay, các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi áp dụng chính sách chi thu nhập tăng thêm thực hiện việc theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng theo các quy định khác nhau về đối tượng, chu kỳ và phương pháp đánh giá.

Cụ thể: Các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TPHCM thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hằng quý theo quy định của Thành ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy.

Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố thực hiện theo dõi, đánh giá công chức, viên chức theo Nghị định số 335/2025/NĐ-CP và Nghị định số 233/2026/NĐ-CP. Theo đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ được theo dõi bằng điểm theo tháng hoặc quý và được sử dụng làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm.

Sự khác nhau nêu trên đòi hỏi phải có quy định thống nhất về loại kết quả được sử dụng để quy đổi mức xếp loại, bảo đảm tất cả đối tượng được áp dụng chính sách trên cùng nguyên tắc nhưng vẫn phù hợp với phương pháp đánh giá của từng cơ quan có thẩm quyền.

Bảo đảm thu nhập tăng thêm gắn với thời gian làm việc, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện

Trên cơ sở đó, quy định được xây dựng theo nguyên tắc: Sử dụng trực tiếp kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại đã được cấp có thẩm quyền quyết định; không tổ chức đánh giá lại chỉ để chi thu nhập tăng thêm; đồng thời có phương pháp thực hiện đối với trường hợp chưa có hoặc chưa có đầy đủ kết quả đánh giá trong kỳ.

Quy định này bảo đảm thu nhập tăng thêm gắn với thời gian làm việc thực tế, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ; phù hợp với nguyên tắc đánh giá thường xuyên, liên tục, định lượng bằng sản phẩm, tiến độ và chất lượng công việc tại Quy định số 366-QĐ/TW, Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, Nghị định số 335/2025/NĐ-CP, Nghị định số 233/2026/NĐ-CP, Kế hoạch số 13-KH/TU và Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU. Cụ thể như sau:

Về căn cứ quy đổi chung: Căn cứ quy đổi là kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng quý theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Quy định này nhằm sử dụng trực tiếp kết quả đã được quyết định, tránh phát sinh thêm một quy trình đánh giá riêng và hạn chế trường hợp một cá nhân có hai kết quả khác nhau trong cùng kỳ.

Qua đó, mức hưởng thu nhập tăng thêm được xác định trực tiếp theo kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng quý.

Đối với quý IV: Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW và Kế hoạch số 13-KH/TU quy định việc đánh giá quý IV được thực hiện gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm.

Vì vậy, trường hợp cấp có thẩm quyền không tổ chức đánh giá riêng quý IV, quy định cho phép sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại cuối năm để quy đổi mức xếp loại làm căn cứ chi thu nhập tăng thêm quý IV.

Đối với cơ quan, đơn vị thực hiện theo dõi công chức, viên chức hằng tháng: quy định lấy điểm trung bình cộng của các tháng trong kỳ đánh giá làm căn cứ quy đổi.

Phương pháp này bảo đảm kết quả quy đổi phản ánh quá trình thực hiện nhiệm vụ trong toàn bộ quý, không phụ thuộc vào kết quả của một tháng riêng lẻ.

Đồng thời bảo đảm khách quan, minh bạch, dễ tính toán và thuận lợi cho việc tổng hợp dữ liệu trên hệ thống điện tử.

Đối với trường hợp khác: thực tế có các trường hợp thuộc đối tượng đánh giá nhưng tại thời điểm xem xét chưa phải thực hiện đánh giá; không thuộc đối tượng đánh giá, xếp loại hằng quý; người mới được tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm hoặc trở lại công tác trong kỳ đánh giá; người có tổng thời gian làm việc thực tế trong kỳ dưới 03 tháng; nếu không quy định rõ đối tượng này sẽ gây lúng túng trong quá trình thực hiện.

Vì vậy, đối với các nhóm đối tượng này cơ quan, đơn vị sẽ thực hiện theo dõi, đánh giá, xếp loại theo phương pháp, trình tự, thẩm quyền theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; sử dụng kết quả này để quy đổi sang mức xếp loại để chi thu nhập tăng thêm.

Đánh giá theo số ngày làm việc thực tế: việc căn cứ số ngày làm việc thực tế bảo đảm kết quả đánh giá tương xứng với thời gian tham gia công tác, khối lượng nhiệm vụ được giao và kết quả đạt được.

Quy định này không tạo ra một quy trình đánh giá độc lập và không thay thế kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại của cấp có thẩm quyền, mà chỉ xác định phương thức bổ sung đối với phần thời gian chưa có kết quả đánh giá đầy đủ.

Qua đó, tránh việc áp dụng máy móc điều kiện phải làm việc đủ 03 tháng hoặc mặc nhiên sử dụng kết quả của khoảng thời gian cá nhân không thực tế công tác.

Đối với trường hợp đã có kết quả đánh giá của 01 tháng hoặc 02 tháng: các kết quả đã có được tiếp tục sử dụng, không đánh giá lại. Phần thời gian còn lại được xem xét trên cơ sở số ngày làm việc thực tế, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ tương ứng.

Việc kết hợp hai nguồn kết quả nhằm phản ánh đầy đủ toàn bộ thời gian làm việc trong quý, không lấy kết quả của 01 tháng hoặc 02 tháng đại diện cho cả kỳ và không bỏ trống phần thời gian chưa có kết quả theo dõi.

Quy định về phương pháp quy đổi kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng quý sang mức xếp loại để chi thu nhập tăng thêm và mức hưởng chi thu nhập tăng thêm

Cơ sở đề xuất, theo Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND, chỉ cá nhân được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên mới được hưởng thu nhập tăng thêm. Cụ thể:

Cá nhân đạt từ 90 điểm trở lên, tương ứng mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được hưởng 100% mức chi tối đa theo quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Cá nhân đạt từ 75 điểm đến dưới 90 điểm, tương ứng mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, được hưởng 80% mức chi của trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cá nhân đạt dưới 75 điểm, tương ứng mức hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, không được hưởng thu nhập tăng thêm.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: đạt từ 90 điểm trở lên (và một số tiêu chí khác);

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: đạt từ 70 điểm đến dưới 90 điểm;

Hoàn thành nhiệm vụ: đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm;

Không hoàn thành nhiệm vụ: đạt dưới 50 điểm.

Theo quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hiện hành tại Quy định 366-QĐ/TW, Nghị định số 335/2025/NĐ-CP và Nghị định số 233/2026/NĐ-CP, khung điểm xếp loại được xác định như sau:

Như vậy, mức hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định hiện hành được xác định từ 70 điểm, thấp hơn 05 điểm so với mức 75 điểm tại Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND.

Nếu tiếp tục áp dụng theo trước đây thì người đạt từ 70 điểm đến dưới 75 điểm, mặc dù được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định mới, vẫn không được hưởng thu nhập tăng thêm.

Điều này chưa bảo đảm sự thống nhất giữa kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng và mức hưởng chính sách.

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND, tất cả cá nhân đạt từ 75 điểm đến dưới 90 điểm cùng hưởng một mức bằng 80% mức chi tối đa.

Theo Sở Nội vụ TPHCM, cách quy định này chưa phân hóa rõ giữa người có kết quả ở ngưỡng thấp của mức hoàn thành tốt nhiệm vụ với người có kết quả cao, tiệm cận mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Người đạt 75 điểm và người đạt 89 điểm đều được đánh giá là Hoàn thành tốt nhiệm vụ mặc dù kết quả thực hiện nhiệm vụ có sự chênh lệch đáng kể).

Vì vậy, quy định mới cần vừa kế thừa các mức hưởng còn phù hợp, vừa điều chỉnh khoảng điểm để đồng bộ với khung đánh giá hiện hành và tăng mức độ phân hóa theo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Phương pháp quy đổi

Đề xuất quy định 04 mức quy đổi nhằm chuyển kết quả đánh giá bằng điểm thành 04 mức xếp loại (Mức 1, 2, 3, 4) tương ứng với số điểm đánh giá hằng quý.

Phương án này bảo đảm: kế thừa kết quả theo dõi, đánh giá đã được cấp có thẩm quyền xác nhận và thống nhất chỉ sử dụng 01 kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cho nhiều mục đích khác nhau.

Kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng quý Mức xếp loại quy đổi Đạt từ 90 điểm trở lên Mức 1 Đạt từ 85 điểm đến dưới 90 điểm Mức 2 Đạt từ 70 điểm đến dưới 85 điểm Mức 3 Đạt dưới 70 điểm Mức 4

Mức từ 90 điểm trở lên quy đổi thành Mức 1: việc quy đổi người đạt từ 90 điểm trở lên thành Mức 1 nhằm thống nhất với mức xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định của Trung ương, đồng thời kế thừa mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đang áp dụng theo Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND và bảo đảm tính ổn định của chính sách.

Đây là nhóm có kết quả thực hiện nhiệm vụ cao nhất nên tiếp tục được hưởng mức chi thu nhập tăng thêm tối đa theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Từ 85 điểm đến dưới 90 quy đổi thành Mức 2: việc bổ sung nhóm Mức 2 nhằm: bảo đảm sự ghi nhận thỏa đáng người có kết quả công tác nổi trội, tiệm cận mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giảm sự chênh lệch quá lớn giữa mức hưởng 100% và 80% theo Quy định kèm theo Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND trước đây; tăng mức độ phân hóa trong nội bộ nhóm Hoàn thành tốt nhiệm vụ; khuyến khích cá nhân tiếp tục nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Mốc 85 điểm đến dưới 90 điểm này chỉ dùng để quy đổi mức hưởng thu nhập tăng thêm, không làm phát sinh thêm một mức xếp loại chất lượng khác với quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Từ 70 điểm đến dưới 85 điểm quy đổi thành Mức 3: Quy định 366-QĐ/TW, Nghị định số 335/2025/NĐ-CP và Nghị định số 233/2026/NĐ-CP xác định người đạt từ 70 điểm đến dưới 90 điểm thuộc mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì vậy, người đạt từ 70 điểm trở lên đã đáp ứng điều kiện về kết quả để được xem xét hưởng thu nhập tăng thêm.

Việc quy đổi người đạt từ 70 điểm đến dưới 85 điểm thành Mức 3 nhằm: đồng bộ với ngưỡng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định hiện hành; bảo đảm người được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ có mức hưởng tương ứng kế thừa mức hưởng của người đạt từ 75 điểm đến dưới 90 điểm theo Quy định kèm theo Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND trước đây.

Dưới 70 điểm quy đổi thành Mức 4: tại Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND các trường hợp Hoàn thành nhiệm vụ (đạt từ 50 điểm đến dưới 75 điểm), Không hoàn thành nhiệm vụ (đạt dưới 50 điểm) không hưởng mức chi thu nhập tăng thêm.

Do đó, quy định mới cơ bản kế thừa Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND, không thực hiện chi thu nhập tăng thêm đối với các trường hợp dưới 70 điểm.

Mức chi thu nhập tăng thêm

Mức xếp loại quy đổi Mức chi thu nhập tăng thêm Mức 1 100% mức chi thu nhập tăng thêm theo quy định Mức 2 90% mức chi thu nhập tăng thêm theo quy định Mức 3 80% mức chi thu nhập tăng thêm theo quy định Mức 4 Không được hưởng thu nhập tăng thêm

Tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND quy định về nguồn kinh phí thực hiện như sau:

"2. Khi xây dựng dự toán ngân sách hằng năm, sau khi Thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội theo quy định của cấp có thẩm quyền; trên cơ sở nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách Thành phố và quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố bố trí dự toán chi thu nhập tăng thêm trong dự toán ngân sách, bảo đảm không vượt quá 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý."

Theo đó, Nghị quyết của về dự toán thu ngân sách Nhà nước; thu, chi ngân sách hằng năm là căn cứ xác định mức chi thu nhập tăng thêm; các tỷ lệ 100%, 90% và 80% là căn cứ xác định mức thực hưởng của từng cá nhân theo kết quả quy đổi.

Mức hưởng thực tế được xác định theo công thức:

Mức hưởng thực tế = Mức chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết dự toán ngân sách của Hội đồng nhân dân Thành phố × Tỷ lệ hưởng tương ứng.

Theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về dự toán ngân sách năm 2026, mức chi thu nhập tăng thêm đối với các đối tượng được hưởng theo hệ số là 1,5 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và đối với các đối tượng được hưởng theo số tiền cụ thể tối đa là 3.000.000 đồng/người/tháng.

Như vậy, khi áp dụng quy định mới này, không có nhóm đối tượng nào bị giảm mức hưởng thu nhập tăng thêm, cụ thể:

Số điểm đạt được của kỳ đánh giá (hằng quý) Mức hưởng thu nhập tăng thêm theo Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND Mức hưởng thu nhập tăng thêm theo Quy định mới Tác động Các đối tượng hưởng theo hệ số Các đối tượng hưởng theo số tiền Các đối tượng hưởng theo hệ số Các đối tượng hưởng theo số tiền Từ 90 điểm trở lên 1,50 3.000.000 đồng/tháng 1,50 3.000.000 đồng/tháng Giữ nguyên Từ 85 điểm đến dưới 1,20 2.400.000 1,35 2.700.000 Tăng thêm 90 điểm đồng/tháng (90% của mức 1,5; tăng đồng/tháng (tăng thêm thu nhập được hưởng thêm 0,15) 300.000 đồng/tháng) Từ 75 điểm đến dưới 1,20 (80% 2.400.000 Giữ nguyên 85 điểm của mức 1,5 đồng/tháng Từ 70 điểm đến dưới 75 điểm Không được hưởng Không được hưởng 1,20 (80% của mức 1,5 2.400.000 đồng/tháng Được hưởng thu nhập tăng thêm Dưới 70 điểm Không được hưởng Không được hưởng Giữ nguyên

Hằng năm, trên cơ sở nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách Thành phố và quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố bố trí dự toán chi thu nhập tăng thêm theo nguyên tắc: bố trí dự toán theo mức tối đa (mức đạt được Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Quy định mới bổ sung mức hưởng 90% cho nhóm từ 85 đến dưới 90 điểm, mức hưởng 80% cho nhóm từ 70 điểm đến dưới 75 điểm; điều này sẽ làm tăng nhu cầu chi thực tế, tuy nhiên vẫn bảo đảm không vượt dự toán ngân sách bố trí hằng năm. Cụ thể:

Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 483/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 về dự toán thu ngân sách Nhà nước; thu, chi ngân sách năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh;

Tại khoản 1 Điều 2 quy định về chính sách chi thu nhập tăng thêm 2026: "1. Phê chuẩn tiếp tục bảo đảm kinh phí thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm năm 2026 theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, với hệ số chi thu nhập tăng thêm để bố trí dự toán ngân sách năm 2026 tối đa là 1,5 lần so với tiền lương ngạch, bậc, chức vụ. Đối với các đối tượng có mức chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể được bố trí với mức chi tối đa là 03 triệu đồng/biên chế có mặt/tháng.

Tại khoản 1 Điều 4 quy định về sử dụng nguồn cải cách tiền lương dôi dư của Thành phố Hồ Chí Minh như sau: "Dự toán chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, với số tiền là 27.487,554 tỷ đồng.

Như vậy, dự toán năm 2026 đã được bố trí đảm bảo mức chi tối đa của tất cả các cơ quan, đơn vị khi 100% cán bộ, công chức, viên chức người lao động xếp mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trường hợp đề xuất thêm mức mới là hưởng 90% không chỉ tác động đến kinh phí thực chi, không ảnh hưởng đến dự toán năm. Do đó đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện.

Quy định về thẩm quyền quy đổi mức xếp loại để chi thu nhập tăng thêm

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện quy đổi mức xếp loại để chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

2. Người đứng đầu cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố thực hiện quy đổi mức xếp loại để chi thu nhập tăng thêm đối với công chức, viên chức, người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

3. Người đứng đầu các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện quy đổi mức xếp loại để chi thu nhập tăng thêm đối với người làm việc trong danh sách trả lương của Hội.

4. Đối với các trường hợp khác: thực hiện theo hướng dẫn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố."

Theo Sở Nội vụ TPHCM, quy định mới không thay đổi thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng mà chỉ xác định thẩm quyền quy đổi mức xếp loại để chi thu nhập tăng thêm. Việc quy đổi được thực hiện trên cơ sở kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại đã được cấp có thẩm quyền xác nhận; không tổ chức đánh giá lại và không làm thay đổi kết quả đã được xác định.

Việc giao người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện quy đổi mức xếp loại để chi đối với người trong danh sách trả lương nhằm thống nhất trách nhiệm quản lý nhân sự, tiền lương, kinh phí và tổ chức chi trả; giảm đầu mối, đơn giản hóa thủ tục và thuận lợi cho việc tổng hợp, kiểm tra.

Quy định trình tự quy đổi, xếp loại để chi thu nhập tăng thêm

Quy định trình tự thực hiện sau khi cơ quan, đơn vị đã có kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng của cấp có thẩm quyền. Quy trình này không phải là thực hiện đánh giá lại mà chỉ nhằm chuyển kết quả đã có thành mức xếp loại quy đổi để làm căn cứ chi thu nhập tăng thêm. Việc quy đổi được thực hiện định kỳ hằng quý và hoàn thành chậm nhất sau 05 ngày kể từ thời điểm có kết quả đánh giá.

Quy định về hồ sơ xếp loại để chi thu nhập tăng thêm

Hồ sơ được quy định theo hướng đơn giản, chỉ gồm danh sách tổng hợp kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng, mức xếp loại quy đổi để chi thu nhập tăng thêm và các văn bản liên quan phát sinh trong từng trường hợp.

Quy định chỉ tập trung vào kết quả đánh giá được sử dụng, mức xếp loại sau quy đổi và quyết định chi trả. Đồng thời, việc chuyển đổi tài liệu giấy sang tài liệu điện tử nhằm đẩy mạnh số hóa hồ sơ, thuận lợi cho việc quản lý, tra cứu, chia sẻ dữ liệu.

Toàn văn dự thảo Quyết định của UBND TPHCM ban hành Quy định xếp loại và chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức,viên chức, người làm việc và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHCM