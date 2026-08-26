Hà Nội khánh thành đường Vành đai 1, khởi công tuyến ven Hồ Tây dịp 2/9

Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội vừa thông tin danh mục các công trình dự kiến triển khai trong dịp Quốc khánh 2/9 gồm 16 công trình, dự án. Trong đó, 11 dự án sẽ được khánh thành, thông xe kỹ thuật và 5 dự án được khởi công. Các lễ khởi công dự kiến diễn ra đồng loạt ngày 28/8.

Trong số 5 dự án được khởi công, lĩnh vực giao thông có dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven Hồ Tây theo phương thức PPP, hợp đồng BT. Ngoài ra, thành phố dự kiến khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng.

Cùng với đó là dự án thành phần 2 - đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đây là công trình góp phần từng bước hoàn chỉnh Vành đai 3,5, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực phía Tây, Tây Nam với cửa ngõ phía Nam thành phố.

Dự án tuyến đường ven Hồ Tây dự kiến được lựa chọn làm điểm chính của lễ khởi công, khánh thành trong dịp 2/9.

Đặc biệt, danh mục lần này có hai dự án đường sắt quốc gia. Một trong số đó là dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM hiện hữu, đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi, gắn với xây dựng ga Thường Tín mới và Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia.

Dự án có chiều dài khoảng 26,5 km, được xác định là một trong những hạng mục quan trọng trong quá trình tổ chức lại đầu mối đường sắt phía Nam Hà Nội.

Dự án thứ hai là đường sắt quốc gia Vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, phần nằm trên địa bàn Hà Nội. Tuyến này kết nối đầu mối Ngọc Hồi với mạng đường sắt phía Đông và phía Bắc, tạo điều kiện từng bước đưa các chức năng của đường sắt quốc gia ra khỏi khu vực nội đô.

Ngoài ra, thành phố có 11 công trình dự kiến khánh thành, thông xe kỹ thuật. Trong số này gồm dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và nhóm 10 dự án đầu tư công khẩn cấp lĩnh vực thoát nước, chống úng ngập.

Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với hạ tầng Thủ đô, trong đó Hoàng Cầu - Voi Phục là đoạn cuối của dự án Vành đai 1.

Nhóm 10 dự án khẩn cấp có tổng mức đầu tư khoảng 5.600 tỷ đồng, tập trung vào các lưu vực và khu vực thường xuyên xảy ra ngập như Tô Lịch - Tả Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra, Võ Chí Công, trong đó có các hồ điều hòa Phú Đô, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương 2 và hồ Đồng Bông 2.

Việc đồng loạt đưa các hạng mục chính vào vận hành được kỳ vọng tăng năng lực trữ, tiêu thoát nước, giảm độ sâu và thời gian ngập tại nhiều khu vực, nhất là trong những trận mưa có cường độ lớn.