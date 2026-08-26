Từng muốn phát triển 1.000 trạm sạc cho Vingroup, 'ông lớn' năng lượng nay bắt tay với đối tác Đài Loan nhắm 'cuộc chơi' pin lưu trữ

Trạm sạc của PV Power tại số 6 phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Ảnh: PV Power

Mới đây, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, đơn vị thành viên của PETROVIETNAM) và GUS Technology (GUS) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (Battery Energy Storage System - BESS) tại Việt Nam.

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đánh giá tiềm năng và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hướng tới hợp tác đầu tư xây dựng chuỗi sản xuất và tích hợp BESS tại Việt Nam.

Các hướng ứng dụng được quan tâm gồm tích hợp BESS vào các dự án năng lượng tái tạo; phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện; cung cấp giải pháp nguồn điện dự phòng, nguồn điện sạch và ổn định cho trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp công nghệ cao.

Hiện tại, GUS đang nghiên cứu, phát triển chuỗi giá trị từ nghiên cứu vật liệu, sản xuất tế bào pin, thiết kế hệ thống quản lý pin đến đóng gói mô-đun hoàn chỉnh. Các dòng pin Lithium Titanate và NMC niken cao được giới thiệu có ưu thế về độ an toàn, dải nhiệt độ vận hành, tốc độ sạc - xả và tuổi thọ chu kỳ.

Vào năm 2024, PV Power đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác với đối tác Hàn Quốc để nghiên cứu và phát triển hệ thống trạm sạc tại Việt Nam.

Cùng năm, PV Power thí điểm đặt trạm sạc đầu tiên tại số 6 phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Diện tích đặt trạm khoảng 30 - 35 m2. Trạm sạc gồm 2 cây sạc dạng tủ đứng, có trang bị 2 cổng sạc với công suất 50 - 60 kW/cổng sạc, tổng chi phí đầu tư của dự án khoảng hơn 1,8 tỷ đồng, tổng công suất sử dụng 100 -120 kW.

Sau khi trạm sạc số 6 Huỳnh Thúc Kháng đi vào hoạt động, PV Power tiếp tục triển khai thí điểm thêm 2 trạm sạc nữa tại 222 đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (Big C Thăng Long).

Dự án phát triển hệ thống trạm sạc xe điện của PV Power không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các trạm sạc mà còn hướng tới việc phát triển một mạng lưới trạm sạc đồng bộ trên toàn quốc. PV Power sẽ tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả và khả năng phục vụ của các trạm sạc.

Ngay sau đó, vào tháng 11/2024, PV Power và Tập đoàn Vingroup cũng ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển hệ thống trạm sạc xe điện trên quy mô toàn quốc và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo thông qua hệ thống điện mặt trời áp mái.

Trong đó, PV Power sẽ nghiên cứu giải pháp cung cấp điện xanh và giải pháp tiết kiệm năng lượng cho Vingroup, xây dựng phương án bán và cung cấp điện cho Vingroup cùng các đơn vị thành viên với mức giá cạnh tranh.

Còn phía Vingroup sẽ tạo điều kiện để PV Power nghiên cứu, lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại các nhà xưởng, văn phòng, cơ sở hạ tầng do Vingroup và các công ty thành viên quản lý, cũng như tại các khu đô thị trên toàn quốc.

Ngoài ra, PV Power và đối tác sẽ sản xuất và cung cấp các thiết bị chất lượng cao, giá cả cạnh tranh cho V-GREEN (công ty chuyên phát triển hạ tầng trạm sạc cho xe điện của Vingroup), Đồng thời mạng lưới 1.000 trạm sạc xe điện do PV Power quy hoạch triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030 sẽ được chuyển giao cho V- GREEN tiếp tục nghiên cứu và phát triển để phục vụ cho các khách hàng.