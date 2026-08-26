Cận cảnh Lạc Hồng 900 LX chở Chủ tịch FIFA tại Hà Nội

Chiều 26/8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có mặt tại Hà Nội để tham dự các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam và dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Championship 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Theo hình ảnh của Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (VFF), trong chuyến thăm lần này, ông Gianni Infantino được đón và sử dụng mẫu xe Lạc Hồng 900 LX. Hình ảnh chiếc xe xuất hiện trong đoàn đón Chủ tịch FIFA tại Hà Nội thu hút sự chú ý, khi đây là mẫu xe được thiết kế hướng tới nhóm khách hàng đặc biệt như nguyên thủ và yếu nhân.

Mẫu xe Lạc Hồng 900 LX chở ông Gianni Infantino. (Ảnh: VFF)

Lạc Hồng 900 LX được phát triển trên nền tảng VinFast VF 9 nhưng được thay đổi đáng kể về thiết kế, kích thước và không gian nội thất.

Xe có chiều dài được kéo thêm khoảng 20 cm, trục cơ sở hơn 3,3 m và loại bỏ hàng ghế thứ ba để ưu tiên không gian cho khoang hành khách phía sau.

Khoang sau được thiết kế theo hướng limousine với ghế chỉnh điện 10 hướng, tích hợp sưởi, làm mát và bệ tì chân. Xe cũng có vách ngăn kính cách âm giữa khoang hành khách và khoang lái, cùng nhiều chi tiết hoàn thiện cao cấp.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trên hàng ghế sau của Lạc Hồng 900 LX. (Ảnh: VFF)

Ngoại thất Lạc Hồng 900 LX mang nhiều dấu ấn văn hóa Việt Nam, nổi bật với lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre và trống đồng, cùng biểu tượng chim Lạc. Một số chi tiết trên xe được hoàn thiện với vật liệu và các điểm nhấn cao cấp.

Lạc Hồng 900 LX không phải mẫu xe thương mại phổ thông. Đây là dòng xe giới hạn được phát triển với mục tiêu phục vụ nhóm khách hàng đặc biệt, trong đó xe có phiên bản chống đạn hướng tới nhu cầu bảo vệ nguyên thủ và yếu nhân.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafström có lịch trình làm việc tại Hà Nội trước khi tới sân Mỹ Đình theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Championship 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan vào tối 26/8. Đây là lần thứ hai ông Infantino tới Việt Nam, sau chuyến thăm đầu tiên vào tháng 2/2018.