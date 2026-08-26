Ngân hàng Hàn Quốc KB Kookmin lên tiếng về việc mua 15% Techcombank: Chỉ là một trong số hàng chục ứng cử viên tiềm năng

Theo Seoul Economic Daily ngày 26/8, KB Kookmin Bank đang xem xét khả năng mua cổ phần tại Techcombank, một trong những ngân hàng tư nhân lớn tại Việt Nam.

Thông tin xuất hiện sau khi Reuters dẫn các nguồn tin cho biết KB Kookmin và BNP Paribas của Pháp đang có các cuộc đàm phán riêng để mua ít nhất 15% cổ phần Techcombank với tư cách nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Quy mô thương vụ được nhắc tới khoảng 2 tỷ USD, tương đương 2.760 tỷ won.

Theo Seoul Economic Daily, hiện chưa rõ các cuộc trao đổi có dẫn tới thỏa thuận hay không và Techcombank có thể chỉ lựa chọn một trong hai bên làm nhà đầu tư chiến lược.

Phía Kookmin Bank cho biết quá trình xem xét chưa đi tới giai đoạn sâu.

Một đại diện KB Kookmin nói: “Khi xem xét mua cổ phần để mở rộng hoạt động kinh doanh, chúng tôi thường xuyên rà soát hàng chục tổ chức tài chính trong và ngoài nước như những ứng viên tiềm năng.”

Vị này nói thêm: “Techcombank chỉ là một trong số đó, và chúng tôi chưa ở giai đoạn đàm phán hay thảo luận cụ thể về việc mua lại.”

Techcombank được thành lập năm 1993 và hiện là ngân hàng tư nhân lớn thứ ba Việt Nam xét theo tổng tài sản. Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt khoảng 1.273 nghìn tỷ đồng, tương đương 48,76 tỷ USD, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 697.400 tỷ đồng. Số lượng khách hàng đã vượt 18 triệu vào cuối năm 2025.

Một trong những vấn đề quan trọng nhất nếu thương vụ tiến triển là mức giá. Techcombank được cho là đang tìm kiếm mức định giá khoảng 2 lần giá trị sổ sách.

Ở mức định giá này, 15% cổ phần Techcombank có thể trị giá khoảng 2 tỷ USD, cao hơn khoảng 55% so với mức định giá hàm ý từ thị giá cổ phiếu trước đó.

Hiện nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu khoảng 20,5% vốn Techcombank, trong khi giới hạn sở hữu nước ngoài tại phần lớn ngân hàng Việt Nam là 30%.

Techcombank cũng là một trong số ít ngân hàng tư nhân lớn tại Việt Nam chưa có cổ đông chiến lược nước ngoài kể từ khi HSBC bán toàn bộ phần sở hữu vào năm 2017.

Seoul Economic Daily cho rằng sức hấp dẫn của Techcombank còn đến từ triển vọng của mảng quản lý tài sản tại Việt Nam.

Một nguồn tin trong ngành tài chính cho biết: “Nhu cầu quản lý tài sản tại Việt Nam đang tăng mạnh cùng với sự mở rộng của tầng lớp trung lưu.”

Người này nói thêm: “Nếu KB thực sự tiến hành đầu tư vốn, ngân hàng có thể mở rộng hiện diện tại thị trường quản lý tài sản trong nước.”