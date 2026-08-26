Bất ngờ với doanh số bán các sản phẩm thịt trâu của Hải Sapa trên sàn TMĐT

Thịt trâu gác bếp vốn là đặc sản quen thuộc của vùng Tây Bắc, nhưng những năm gần đây đã trở thành một mặt hàng được bán phổ biến trên các nền tảng thương mại điện tử. Đằng sau những gói thịt sấy được quảng bá qua livestream, video ngắn hay các gian hàng trực tuyến là một thị trường có doanh số đáng kể, với hàng trăm thương hiệu và shop cùng tham gia.

Theo báo cáo của Metric, dữ liệu thống kê trong giai đoạn từ ngày 1/1/2025 đến 31/7/2026, trên 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki, theo các từ khóa "trâu gác bếp", "trâu khô", "trâu sấy", tổng doanh số đạt 117,4 tỷ đồng, tương ứng khoảng 476.100 lượt bán từ 594 shop. Metric cho biết số liệu đã được lọc bỏ đơn ảo và các sản phẩm quà tặng.

Diễn biến doanh số theo tuần cho thấy thị trường không tăng trưởng đều mà có những giai đoạn biến động mạnh. Biểu đồ của Metric ghi nhận một đợt tăng đột biến vào đầu năm 2025, có thời điểm doanh số theo tuần tiến sát 10 tỷ đồng. Đầu năm 2026 tiếp tục xuất hiện một đợt tăng đáng kể, sau đó doanh số giảm và duy trì ở mức thấp hơn trong những tháng tiếp theo.

Doanh thu sản phẩm trên 4 sàn TMĐT. Ảnh: Metric

Xét theo mức giá, doanh số tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm từ vài trăm nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Trong đó, phân khúc 750.000-1 triệu đồng mang về khoảng 21,9 tỷ đồng, cao nhất trong các khoảng giá được báo cáo. Các nhóm 500.000-750.000 đồng và 350.000-500.000 đồng lần lượt đạt khoảng 17,4 tỷ đồng và 16,4 tỷ đồng.

Mức độ tập trung của thị trường cũng thể hiện rõ trong bảng xếp hạng thương hiệu. Top 20 thương hiệu chiếm 49,92% tổng doanh số, trong khi phần còn lại thuộc về hàng trăm thương hiệu và shop khác.

Sapa TV xếp cuối trong Top 10

Trong Top 10 thương hiệu có doanh số cao nhất trên 4 sàn TMĐT được thống kê (Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki), vị trí dẫn đầu thuộc về Lâm A Tuyền với khoảng 18 tỷ đồng, tiếp theo là Tân Loan Foods với 15,2 tỷ đồng và Trìnhbepkhoi với 10,7 tỷ đồng. Huho đạt 3,5 tỷ đồng, Tru 1,9 tỷ đồng, Huyền Tây và Mường Then cùng khoảng 1,1 tỷ đồng. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Trinh với 873,4 triệu đồng và Lan Nùng với 841,9 triệu đồng. Đứng thứ 10 là Sapa TV với doanh số 809,7 triệu đồng.

Như vậy, Sapa TV là thương hiệu có doanh số thấp nhất trong Top 10, cách khá xa nhóm dẫn đầu. Doanh số 809,7 triệu đồng cũng chỉ tương đương khoảng 4,5% so với mức 18 tỷ đồng của thương hiệu đứng đầu. Doanh số Sapa TV được Metric ghi nhận trong toàn bộ giai đoạn 1/1/2025-31/7/2026, dù hồi tháng 6-2025, Hải Sapa bất ngờ gỡ sản phẩm thịt trâu gác bếp khỏi giỏ hàng trên TikTok.

10 thương hiệu có doanh số cao nhất trên sàn TMĐT trong giai đoạn 1/1/2025-31/7/2026. Ảnh: Metric

Sapa TV là tên thương hiệu gắn với Hải Sapa, tức Vũ Hoàng Hải. Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can. Trong đó, Vũ Hoàng Hải bị khởi tố về hành vi "Lừa dối khách hàng"; hai bị can còn lại là Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, và Bùi Thị Kim Tuyên, bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo thông tin cơ quan điều tra công bố, năm 2022, Vũ Hoàng Hải bị cho là đã lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm "thịt trâu sấy khô tê cay" do Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam sản xuất từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ. Sản phẩm này sau đó được quảng cáo là "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc".