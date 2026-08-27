Phúc Long mở cửa hàng 360 m2 ngay cạnh Starbucks, cùng tòa nhà Bưu điện Hà Nội: Cuộc chiến mặt bằng lộ ra từ một chi tiết ít ai để ý

Sáng 27/8, Phúc Long chính thức mở cửa hàng flagship mới tại số 87 Đinh Tiên Hoàng, ngay bên Hồ Gươm. Cửa hàng có diện tích khoảng 360 m2, nằm trong tòa nhà Bưu điện Hà Nội - công trình lâu năm thuộc hệ thống Bưu điện Việt Nam.

360 m2 ngay cạnh Starbucks và “cuộc chiến” mặt bằng ở Hồ Gươm

Phúc Long không phải chuỗi đồ uống đầu tiên giành được một phần của mặt bằng này.

Tháng 5/2025, Starbucks đã khai trương cửa hàng tại tầng 1 tòa nhà Bưu điện Hà Nội, sở hữu hai mặt tiền Đinh Tiên Hoàng - Đinh Lễ và tầm nhìn trực diện ra Hồ Gươm. Mức giá thuê mặt bằng khu vực này được khảo sát vào thời điểm đó khoảng 260 triệu đồng/tháng, thuộc nhóm cao nhất Hà Nội.

Nhưng Starbucks chỉ thuê một phần có diện tích khá khiêm tốn. Những ngày đầu khai trương, cửa hàng thường xuyên kín khách, số lượng bàn ghế bên trong hạn chế. Đáng chú ý hơn, cửa hàng không có nhà vệ sinh riêng. Khách có nhu cầu được hướng dẫn sang toilet công cộng bên Hồ Gươm.

Hơn một năm sau, phần diện tích lớn còn lại của tòa nhà đã được Phúc Long thuê. 360 m2 cho phép doanh nghiệp của Việt Nam tổ chức một không gian hoàn toàn khác, với nhiều khu vực ngồi, trải nghiệm và đầy đủ tiện ích cho khách. Chuyện nhà vệ sinh, được lãnh đạo Phúc Long nói rằng, là một nhu cầu căn bản mà cửa hàng cần đáp ứng.

Phúc Long thuê 360m2 diện tích của tòa nhà Bưu điện Hà Nội tại số 87 Đinh Tiên Hoàng để làm cửa hàng flagship

Người hiểu rất rõ giá trị của một mặt bằng tốt chính là bà Patricia Marques, CEO Phúc Long hiện nay và cũng là người từng có hơn một thập kỷ gây dựng Starbucks tại Việt Nam.

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 4 năm ngoái, bà Patricia từng đánh giá, vấn đề lớn nhất của các chuỗi đồ uống tại Việt Nam là cuộc chiến để có được những vị trí kinh doanh đắc địa.

“Tất cả chúng ta đều đang cạnh tranh để sở hữu những góc phố đẹp nhất”, bà nói, bởi nguồn cung bất động sản tốt có hạn trong khi ngày càng nhiều thương hiệu cùng săn tìm những vị trí “vàng”. Theo bà Patricia, vị trí vẫn là yếu tố then chốt để bắt đầu, trước khi doanh nghiệp có thể nghĩ đến thiết kế hay những câu chuyện tiếp theo.

Việc có được mặt bằng tại vị trí 87 Đinh Tiên Hoàng – như chia sẻ của bà Patricia - là không hề dễ dàng.

Không chỉ đặt logo Phúc Long lên một vị trí “vàng”

Nếu chỉ tìm được 360 m2 tại Hồ Gươm, đặt logo Phúc Long lên rồi đưa vào một thiết kế giống hàng trăm cửa hàng khác, mặt bằng đắt giá này không thể nói lên điều quan trọng nhất trong chiến lược của Phúc Long. Làm thế nào để cửa hàng không chỉ hiện diện tại Hồ Gươm mà trở thành một phần của khu vực này?

Bưu điện Hà Nội vì thế trở thành chất liệu chính của flagship mới.

Cửa hàng được thiết kế theo phong cách Đông Dương, với gam kem ngà kết hợp màu xanh đặc trưng của Phúc Long, gỗ nâu và đồng. Nhưng concept chính của nó xoay quanh bưu điện và nhà ga.

Một không gian rộng lớn ở đây được đặt tên là phòng “Thư”, trang trí bởi vô số những bức tranh con tem, dấu bưu điện và thư tín qua nhiều thời kỳ. Một số khu vực khác được thiết kế theo cảm hứng của nhà ga, với những chuyến tàu, người đến - người đi, kể câu chuyện về sự dịch chuyển.

Phúc Long Hoàn Kiếm với không gian mô phỏng ga tàu

Ở đây, “thư” không chỉ là một vật trang trí gợi hoài niệm mà nhằm mục tiêu thể hiện ý tưởng về sự giao tiếp và gặp gỡ - cũng là thứ doanh nghiệp này muốn xây quanh một ly trà.

Bà Patricia cho rằng, doanh nghiệp khi khai thác thương mại những công trình có giá trị lịch sử như tòa nhà bưu điện thì phải góp phần duy trì và gìn giữ chúng.

Không chỉ ở bờ Hồ, Hà Nội đang trở thành một trong những địa bàn Phúc Long đầu tư mạnh vào các cửa hàng có bản sắc riêng. Tháng 2/2026, thương hiệu mở flagship tại 82 Hàng Điếu. Sau đó là cửa hàng tại 48 Phan Đình Phùng, Nguyễn Đình Thi bên Hồ Tây. Theo Phúc Long, trước khai trương điểm Hoàn Kiếm, chuỗi có 35 cửa hàng tại Hà Nội và cửa hàng mới nâng con số lên 36 điểm tại 6 quận.

Đây cũng là câu chuyện bà Patricia Marques từng kể cách đây hơn một năm.

“Người trẻ 30 tuổi” sau hơn một năm

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 4/2025, bà Patricia dùng một hình ảnh khá đặc biệt để mô tả thương hiệu mình vừa tiếp quản, sau khi bà nghỉ Starbuck Việt Nam.

“Tôi hình dung Phúc Long giống như một người trẻ tuổi, khoảng 30, năng động”, bà nói. Người trẻ đó đã trải qua khó khăn, nhưng muốn thay đổi, khám phá những điều mới và có thêm nhiều bạn bè.

Nhưng Patricia cũng nhấn mạnh việc thay đổi Phúc Long không thể chỉ là khoác “bộ quần áo mới”. Kế hoạch bà nói khi đó bao gồm từ thiết kế cửa hàng, bố trí chỗ ngồi, nâng trải nghiệm khách hàng tới tối ưu quy trình pha chế, đào tạo lại nhân viên và làm cho cửa hàng trở thành nơi nhiều thế hệ có thể cùng ngồi với nhau.

Trước khi Phúc Long có CEO nữ, những thử nghiệm đầu tiên đã cho thấy thiết kế cửa hàng có thể tác động trực tiếp đến doanh thu. Trong năm 2024, nhóm 11 cửa hàng Phúc Long được cải tạo ghi nhận doanh số bình quân ngày của khách dùng tại chỗ tăng 13,4%, trong khi nhóm cửa hàng so sánh không cải tạo gần như đi ngang.

Năm 2025, chuỗi đạt doanh thu 1.891 tỷ đồng, tăng gần 17% và lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 195 tỷ đồng – tăng 57%. Sang nửa đầu năm 2026, doanh thu Phúc Long đạt 1.119 tỷ đồng, tăng 30,4%. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 145 tỷ đồng, tăng tới 68,1%. Và 7 tháng đầu năm 2026, Phúc Long ghi nhận 1.304 tỷ đồng doanh thu, tăng 27%.

Một trong những nguyên nhân đến từ năng suất các cửa hàng hiện hữu. Kênh giao hàng cũng trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng.

Trong khi đó, tốc độ mở rộng hệ thống đang được đẩy lên. Bà Patricia cho biết Phúc Long đã mở thêm 35 cửa hàng từ đầu năm và đang hướng tới khoảng 80-85 cửa hàng mới trong cả năm 2026.

Nhưng bà cũng nói rằng: “Tham vọng của chúng tôi không đơn thuần là tăng số lượng. Mục tiêu là để mỗi cửa hàng mới có kết nối sâu hơn với cộng đồng nơi nó hiện diện.” Đó cũng là lý do bà dùng một câu khác để mô tả giai đoạn tiếp theo của Phúc Long: “không chỉ là lớn hơn, mà là tốt hơn”.

Ngoài cửa hàng, Phúc Long đã có trà và cà phê đóng gói trên các hệ thống bán lẻ, đồng thời đang phát triển dòng đồ uống uống liền.

Vì vậy, 87 Đinh Tiên Hoàng không chỉ là một cửa hàng mới. Nó tập hợp khá đầy đủ những gì bà Patricia Marques nói hơn một năm trước, gồm một mặt bằng tốt, một không gian được thiết kế để khách muốn ở lại, thương hiệu cũ được khoác diện mạo mới nhưng không đánh mất câu chuyện của mình, cùng yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả của từng điểm bán.