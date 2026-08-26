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Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tặng quà đặc biệt cho đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch Đông Nam Á

| | Doanh nghiệp

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tặng quà đặc biệt cho đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch Đông Nam Á

Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, Vietjet công bố món quà đặc biệt dành cho toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ.

Tối 26/8, đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 trên sân Mỹ Đình ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng chung cuộc 4-2, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tặng quà đặc biệt cho đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch Đông Nam Á- Ảnh 1.

Ngay sau trận đấu, Vietjet - hãng hàng không do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch HĐQT - thông báo dành tặng Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đặc quyền một năm bay SkyBoss trên toàn mạng bay Vietjet Group.

Thông báo được Vietjet đăng tải ngay trong đêm với thông điệp: “Mừng chiến thắng, thưởng ngôi vương”.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tặng quà đặc biệt cho đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch Đông Nam Á- Ảnh 2.

Madam Thảo và Madam Pang

Bên cạnh món quà của Vietjet, chức vô địch cũng mang về cho đội tuyển Việt Nam hàng loạt khoản thưởng bằng tiền mặt.

Theo các thông tin được công bố đến tối 26/8, đội tuyển đã nhận ít nhất 28,3 tỷ đồng tiền thưởng. Trong đó, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) trao 300.000 USD, tương đương khoảng 7,8 tỷ đồng, cho nhà vô địch ASEAN Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thưởng đội tuyển tổng cộng 7,8 tỷ đồng trong hành trình trước trận chung kết lượt về và tiếp tục thưởng thêm 3 tỷ đồng sau chức vô địch.

Ông Nguyễn Đức Thụy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank, trước đó cũng hai lần thưởng đội tuyển, tổng cộng 4 tỷ đồng, sau chiến thắng trước Indonesia và khi Việt Nam giành quyền vào chung kết.

Acecook Việt Nam thưởng 500 triệu đồng, trong khi ngay sau trận chung kết, Agribank công bố thưởng thêm 2 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam.

Ngoài các khoản xã hội hóa, theo quy định hiện hành, mỗi cầu thủ đủ điều kiện còn được nhận 40 triệu đồng tiền thưởng từ ngân sách Nhà nước cho chức vô địch Đông Nam Á. Với 25 cầu thủ, tổng mức thưởng tương ứng khoảng 1 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị các phần thưởng dành cho đội tuyển Việt Nam vẫn có thể tiếp tục tăng khi các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân công bố thêm phần thưởng sau chức vô địch.

Anh Khôi

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