Sun Group xây ballroom không cột lớn nhất thế giới, rộng hơn Caesars Forum tại Las Vegas, tương đương 1,5 sân Mỹ Đình

Sau hơn một năm thi công, tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC tại Nam Phú Quốc đang dần lộ diện trên khu đất rộng 57 ha. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, trong đó khu vực lõi rộng hơn 16 ha gồm Trung tâm Hội nghị, Nhà biểu diễn đa năng và Công viên APEC.

Hiện các nhà thầu đang tập trung vào hệ mái, phần bao che và hệ thống cơ điện để bảo đảm tiến độ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Trung tâm tổ chức hội nghị sẽ có ballroom không cột lớn nhất thế giới﻿

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của tổ hợp là ballroom rộng 11.050 m² nằm bên trong Trung tâm Hội nghị. Quy mô này tương đương khoảng 1,5 lần diện tích mặt cỏ sân vận động Mỹ Đình và lớn hơn ballroom khoảng 10.220 m² tại Caesars Forum ở Las Vegas, Mỹ.

Không gian này được thiết kế hoàn toàn không cột, giúp loại bỏ vật cản trong tầm nhìn và cho phép thay đổi linh hoạt cách bố trí tùy theo tính chất sự kiện, từ hội nghị cấp cao, tiệc ngoại giao đến triển lãm quy mô lớn. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng trở thành ballroom không cột lớn nhất thế giới.

Trung tâm Hội nghị có tổng diện tích sàn khoảng 107.000 m², gồm 4 tầng nổi và một tầng hầm. Phía trên ballroom là hệ mái tạo hình từ 13 đường sóng biển đối xứng. Riêng kết cấu mái sử dụng khoảng 12.000 tấn thép, tương đương hơn hai lần lượng thép được sử dụng để xây dựng cầu Long Biên.

Tính đến đầu tháng 8/2026, khoảng 98% phần kết cấu bê tông cốt thép và 93% khung thép của công trình đã được hoàn thành. Công tác lắp dựng mái, hoàn thiện hệ bao che và triển khai hệ thống cơ điện MEP hiện được thực hiện đồng thời theo hình thức cuốn chiếu.

Nhà hát hơn 4.000 chỗ lấy cảm hứng từ “Con Rồng Cháu Tiên”

Nằm cạnh Trung tâm Hội nghị, Nhà biểu diễn đa năng APEC cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với tổng diện tích sàn 67.720 m².

Hạng mục nổi bật nhất là khán phòng có sức chứa 4.030 người. Số lượng ghế này lớn hơn Nhà hát Dolby tại Los Angeles, Mỹ - địa điểm thường xuyên tổ chức lễ trao giải Oscar với sức chứa khoảng 3.400 chỗ.

Kiến trúc của công trình được phát triển từ cảm hứng về truyền thuyết “Con Rồng Cháu Tiên”. Phần mái rộng khoảng 17.200 m², đường kính 148 m, sử dụng các họa tiết gợi liên tưởng đến vảy rồng.

Bao quanh nhà hát là 50 cột trụ được tạo hình giống lũy tre làng Việt Nam, đồng thời tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển trong truyền thuyết.

Đến nay, khoảng 97% kết cấu bê tông cốt thép của nhà hát đã hoàn thành. Các hạng mục khung thép, mái và hệ thống cơ điện đang tiếp tục được triển khai.

Theo kế hoạch, phần kiến trúc bên ngoài của cụm công trình sẽ được hoàn thiện trước ngày 30/10/2026, trong khi toàn bộ phần nội thất dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 3/2027.