Một Phó Tổng Giám đốc của Viconship không mua cổ phiếu VSC như đăng ký

Ông Vũ Ngọc Lâm- Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông Vũ Ngọc Lâm đã không thực hiện mua vào 500.000 cổ phiếu VSC như đăng ký trước đó do thay đổi kế hoạch đầu tư.

Sau giao dịch không thành công, ông Lâm vẫn duy trì sở hữu 100.000 cổ phiếu VSC, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,027% vốn tại Viconship.

Ảnh minh họa: VSC

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu VSC, mới đây 2 lãnh đạo của Viconship đã đăng ký bán ra cổ phiếu trong cùng khoảng thời gian từ 27/8/2026 tới 24/9/2026.

Cụ thể, bà Trương Anh Thư - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính đăng ký bán toàn bộ 265.125 cổ phiếu VSC, tương đương 0,07% vốn đang nắm giữ bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Mục đích giao dịch nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Nếu hoàn tất bán ra, bà Trương Anh Thư sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu VSC nào.

Tương tự, ông Nguyễn Đức Thành - Phó Tổng giám đốc kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin và Người phụ trách quản trị công ty, đăng ký bán toàn bộ 250.000 cổ phiếu VSC, tương đương 0,07% vốn điều lệ.

Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Mục đích giao dịch nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Nếu bán thành công, ông Nguyễn Đức Thành cũng không còn nắm giữ cổ phiếu VSC nào.

Trong một diễn biến khác, Viconship mới đây thông qua Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐQT ngày 18/8/2026 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026.

Tổng giá trị phát hành tối đa là 500 tỷ đồng được chào bán trong 01 đợt. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất cố định, được bảo đảm bằng tài sản, không phải là khoản nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Trái phiếu trên sẽ có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến trong quý III/2026. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại nợ của chính tổ chức phát hành.

Sau đó, Viconship tiếp tục ban hành Nghị quyết số 60/2026/NQ-HĐQT ngày 18/8/2026 về việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp của VSC tại Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cảng Xanh (Dịch vụ Cảng Xanh) làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh từ trái phiếu VSCL12601. Phần vốn góp tương ứng 100% vốn điều lệ tại Dịch vụ Cảng Xanh có giá trị theo mệnh giá là 110 tỷ đồng.