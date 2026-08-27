Chủ tịch Phát Đạt và CEO Masan Consumer đã mua xong hàng triệu cổ phiếu, tổng giá trị khoảng 600 tỷ đồng

Hai lãnh đạo cấp cao tại Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt và Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan vừa đồng loạt báo cáo hoàn tất các giao dịch mua cổ phiếu đã đăng ký trước đó.



Chủ tịch Phát Đạt mua đủ 20 triệu cổ phiếu



Theo báo cáo kết quả giao dịch ngày 26/8, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) - đã hoàn tất mua 20 triệu cổ phiếu PDR bằng phương thức khớp lệnh.



Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 5/8 đến 25/8. Trước giao dịch, ông Đạt sở hữu hơn 274,75 triệu cổ phiếu, tương đương 27,54% vốn điều lệ. Sau khi mua đủ lượng đăng ký, số cổ phiếu PDR ông nắm giữ tăng lên 294,76 triệu đơn vị, tương ứng 29,54% vốn.



Trong giai đoạn ông Đạt thực hiện giao dịch, tạm tính mức đáy 11.650 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu này có giá trị ít nhất khoảng 233 tỷ đồng.



Đến kết phiên 26/8, PDR đứng tại 12.650 đồng/cổ phiếu, giảm 0,39% so với phiên liền trước. Với hơn 294,75 triệu cổ phiếu đang sở hữu, lượng cổ phiếu PDR của ông Nguyễn Văn Đạt theo thị giá hiện có giá trị khoảng 3.728 tỷ đồng.



CEO Masan Consumer mua thêm 2,7 triệu cổ phiếu



Cùng ngày, ông Trương Công Thắng - Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (HoSE: MCH) cũng báo cáo đã mua thành công toàn bộ 2,7 triệu cổ phiếu MCH đăng ký.



Giao dịch được thực hiện từ ngày 28/7 đến 26/8 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.



Trước thương vụ, ông Thắng sở hữu hơn 4,11 triệu cổ phiếu MCH, tương đương 0,315% vốn. Sau khi mua thêm 2,7 triệu đơn vị, lượng cổ phiếu ông nắm giữ tăng lên 6,82 triệu cổ phiếu, tương đương 0,522% vốn điều lệ.



Như vậy, chỉ sau giao dịch này, số lượng cổ phiếu MCH do ông Thắng trực tiếp sở hữu tăng khoảng 65,5%.



Trong khoảng thời gian từ 28/7 đến 26/8, ước tính với mức thấp nhất của MCH là 133.500 đồng/cổ phiếu trong phiên 10/8, giá trị giao dịch ít nhất khoảng 360,45 tỷ đồng.



Kết phiên 26/8, MCH giao dịch ở mức 141.300 đồng/cổ phiếu, giảm 0,35% so với tham chiếu. Với hơn 6,819 triệu cổ phiếu đang sở hữu, lượng cổ phiếu MCH của ông Trương Công Thắng hiện có giá trị thị trường khoảng 963,6 tỷ đồng.

