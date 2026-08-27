VITTO bắt tay COSEVCO phát triển dòng gạch kiến trúc cao cấp

Dấu mốc hợp tác chiến lược giữa VITTO và COSEVCO

Sự hợp tác giữa VITTO và COSEVCO được xây dựng trên những thế mạnh bổ trợ của hai doanh nghiệp. Nếu VITTO có nền tảng công nghệ, kinh nghiệm phát triển sản phẩm và hệ thống phân phối rộng khắp, thì COSEVCO sở hữu năng lực sản xuất cùng thương hiệu gạch men DACERA với nhiều năm hiện diện trên thị trường.

Thông qua cái bắt tay chiến lược, hai bên sẽ phối hợp phát triển dòng sản phẩm được kiến tạo riêng cho VITTO, kết hợp năng lực sản xuất của COSEVCO với năng lực phát triển sản phẩm, định hướng thị trường và hệ thống phân phối của VITTO. Qua đó, sản phẩm không chỉ đáp ứng yêu cầu về chất lượng và thẩm mỹ, mà còn phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của thị trường.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên COSEVCO lựa chọn một nhà máy sản xuất gạch ốp lát để hợp tác phát triển dòng sản phẩm theo định hướng riêng. Sự hợp tác vì vậy không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn đặt nền móng cho mối quan hệ đồng hành lâu dài, cùng khai thác thế mạnh và tạo thêm giá trị cho thị trường.

Dòng Gạch kiến trúc cao cấp được kỳ vọng mang đến những lựa chọn mới cho các công trình hiện đại, nơi vật liệu không chỉ cần đáp ứng yêu cầu về chất lượng, độ bền mà còn phải bắt nhịp với những xu hướng thiết kế ngày càng đa dạng.

Chiếc bắt tay chiến lược giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn VITTO và Công ty COSEVCO mở ra sự hợp tác lâu dài và bền vững giữa hai bên

Nền tảng công nghệ - kiến tạo chất lượng từ nhà máy VITTO

Với nền tảng nhiều năm trong lĩnh vực gạch ốp lát, Công ty Cổ phần Tập đoàn VITTO hiện sở hữu 2 nhà máy sản xuất, cùng năng lực công nghệ và kinh nghiệm trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Đây là nền tảng giúp VITTO chủ động kiểm soát chất lượng và đáp ứng đa dạng yêu cầu của các công trình.

Tuy nhiên, VITTO xác định năng lực sản xuất chỉ là một phần trong hành trình phát triển. Tập đoàn đang từng bước chuyển dịch từ định hướng đơn thuần sản xuất sang chủ động nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm và mở rộng hệ sinh thái vật liệu, với mục tiêu không chỉ tạo ra những sản phẩm tốt mà còn tìm kiếm những giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.

VITTO liên tục theo dõi xu hướng kiến trúc, sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng và thị trường để xác định những khoảng trống về sản phẩm, từ đó tìm kiếm các đối tác có năng lực phù hợp để cùng phát triển. Hợp tác với COSEVCO là một bước đi cụ thể trong định hướng này, khi hai bên kết nối thế mạnh sản xuất của COSEVCO với năng lực phát triển sản phẩm, thị trường và hệ thống phân phối của VITTO.

Lò nung sử dụng khí gas LPG tại dây chuyền sản xuất của nhà máy VITTO

Gạch ốp lát VITTO – Sản phẩm Thương hiệu Quốc gia với sự kết hợp giữa công năng, thẩm mỹ và độ bền

Từ nền tảng công nghệ sản xuất, VITTO phát triển danh mục sản phẩm đa dạng về kích thước, xương gạch, bề mặt và phong cách thiết kế. Các dòng sản phẩm cao cấp được chú trọng cả về giải pháp kỹ thuật lẫn ngôn ngữ thẩm mỹ – từ bề mặt bóng tái hiện vẻ đẹp đá tự nhiên đến bề mặt matt tinh tế, cùng xương gạch độ hút nước thấp, độ bền uốn cao và khả năng chống trầy xước, chống bám bẩn vượt trội. Đây chính là nền tảng để VITTO phát triển dòng Gạch kiến trúc cao cấp cùng COSEVCO – dòng sản phẩm hướng tới sự cân bằng giữa thiết kế, chất lượng và độ bền, đáp ứng linh hoạt các yêu cầu của kiến trúc hiện đại.

BST Gạch ốp lát UNICO SERRIES – 600x1200mm phù hợp với không gian cao cấp, sang trong

Năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn VITTO đã được kiểm chứng qua nhiều công trình thuộc các phân khúc khác nhau, như The Sapphire Residence Quảng Ninh - Khu tổ hợp căn hộ cao cấp, Penthouse & Sky Villa, Mường Thanh Luxury Quảng Ninh - Khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao & Khu phức hợp dịch vụ, Aeon Mall Hạ Long, Huế - Trung tâm thương mại & Dịch vụ giải trí, The Manor Central Park Hà Nội - Khu đô thị phức hợp, Intercontinental Residences Halong Bay - Khu nghỉ dưỡng cao cấp.... Từ những công trình cao cấp đến các dự án quy mô lớn, VITTO từng bước khẳng định vị thế thương hiệu vật liệu kiến trúc, mang đến những sản phẩm cân bằng giữa chất lượng, thẩm mỹ và trải nghiệm sử dụng.

Sự hiện diện tại nhiều loại hình công trình cho thấy khả năng đáp ứng đa dạng yêu cầu về vật liệu ốp lát của VITTO, từ không gian sống, công trình công cộng đến các dự án thương mại và nghỉ dưỡng cao cấp.

Hướng tới những giá trị bền vững

Phát triển bền vững là một phần trong định hướng dài hạn của VITTO, được nhất quán với cam kết 3P – People, Planet, Prosperity, hướng tới sự cân bằng giữa con người, môi trường và thịnh vượng. Trong đó, Planet và Prosperity là hai trọng tâm được VITTO cụ thể hóa thông qua hoạt động sản xuất và mở rộng hệ sinh thái vật liệu.

Ở khía cạnh Planet – Tái tạo Trái đất, VITTO từng bước chuyển đổi sang các giải pháp sản xuất thân thiện hơn với môi trường, như sử dụng các nhiên liệu tái chế như vỏ điều khô, dăm gỗ thay thế cho than đốt; chuyển đổi từ xe nâng dầu sang xe nâng điện, qua đó giảm phát thải và tối ưu việc sử dụng nguồn tài nguyên trong sản xuất.

Dây chuyền sản xuất của VITTO sử dụng nguyên liệu tái chế thay thế cho than đốt

Với Prosperity – Chia sẻ tiến bộ thịnh vượng, VITTO hướng tới việc tạo ra giá trị không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho hệ thống phân phối và cộng đồng đối tác. Việc hợp tác cùng COSEVCO, phát triển thêm dòng Gạch kiến trúc cao cấp, mở ra những lựa chọn sản phẩm và cơ hội kinh doanh mới cho hệ thống phân phối VITTO, đồng thời giúp các đối tác tiếp cận đa dạng hơn những giải pháp vật liệu phù hợp với nhu cầu thị trường.

Từ đó, mỗi bước mở rộng hệ sinh thái của VITTO không chỉ hướng đến tăng trưởng, mà còn tạo ra giá trị cùng chia sẻ, cơ hội cùng phát triển và sự thịnh vượng bền vững trong cộng đồng đối tác.

Từ cái bắt tay với COSEVCO, VITTO không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn mở rộng cách tiếp cận thị trường – cùng đối tác kiến tạo những giải pháp vật liệu mới, góp phần nâng cao giá trị cho những công trình và không gian sống tại Việt Nam.

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