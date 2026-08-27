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Trang web quốc tế bất ngờ gạch tên Patrik Lê Giang, tôn vinh thủ môn chịu "mưa bàn thua" bởi ĐT Việt Nam

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Trang web quốc tế bất ngờ gạch tên Patrik Lê Giang, tôn vinh thủ môn chịu "mưa bàn thua" bởi ĐT Việt Nam

Trang SofaScore đã công bố đội hình xuất sắc nhất AFF Cup 2026.

Trang web thông tin bóng đá quốc tế SofaScore mới đây đã lựa chọn ra đội hình tiêu biểu AFF Cup 2026. Đội hình của SofaScore được xếp theo sơ đồ 4-3-3.

Đội tuyển Việt Nam với ngôi vô địch cùng hành trình ấn tượng (thắng 6, hòa 2, ghi 21 bàn thắng, nhận 3 bàn thua) chiếm ưu thế với 6 cái tên bao gồm: Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son, Hoàng Đức, Văn Vĩ, Đoàn Văn Hậu và Xuân Mạnh.

Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2026 do SofaScore lựa chọn

Tuy nhiên, điều bất ngờ là á quân Thái Lan chỉ có 2 cầu thủ là Sarach Yooyen và Teerasak. Còn Malaysia - đội bị loại từ bán kết - lại có tới 3 cái tên xuất hiện: thủ môn Ghani, hậu vệ Shamsul và tiền vệ Aguero.

Đặc biệt, vị trí thủ môn trong đội hình của SofaScore gây nhiều tranh cãi. BTC AFF Cup 2026 trao giải thưởng này cho Patrik Lê Giang. Thủ thành tuyển Việt Nam thi đấu xuất sắc và chắc chắn trong suốt giải đấu. Anh cũng là thủ môn sở hữu nhiều pha cứu thua nhất AFF Cup 2026.

Patrik Lê Giang nhận giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2026

Nhưng SofaScore lại lựa chọn Ghani của Malaysia dựa trên điểm số có phần máy móc. Bản thân thủ thành Ghani cũng đã phải nhận tới 4 bàn thua trong 2 lượt trận bán kết trước đội tuyển Việt Nam.

Ngoài Patrik Lê Giang, một số tuyển thủ Việt Nam khác cũng thi đấu tốt tại AFF Cup 2026 nhưng không được SofaScore lựa chọn là Lê Phạm Thành Long, Thành Chung và Trương Tiến Anh.

Theo KDH

Đời sống Pháp luật

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