Vợ hotgirl lo lắng về tình hình hiện tại của ca sĩ Đăng Khôi

Mới đây, Thủy Anh - bà xã ca sĩ Đăng Khôi - gây chú ý khi đăng tải một dòng trạng thái ngắn trên trang cá nhân để động viên chồng. Cô nhắn nhủ: “Vợ biết chồng làm được mà… Cố lên."

Không chỉ đăng lời cổ vũ, những phản hồi của Thủy Anh bên dưới bài viết còn phần nào hé lộ tình hình hiện tại của nam ca sĩ. Khi một người quen hỏi Đăng Khôi gửi lời hòi thăm, Thủy Anh cho biết chuyến đi lần này của chồng diễn ra khá gấp gáp, có nhiều áp lực và nam ca sĩ đang phải làm việc rất nhiều.

Ở một bình luận khác, khi khán giả gửi lời “Cố lên anh Đăng Khôi”, bà xã nam ca sĩ cảm ơn và tiết lộ anh đang bận đến mức gần như không có thời gian cầm điện thoại.

Chia sẻ của bà xã Đăng Khôi (Ảnh FBNV)

Những chia sẻ này khiến nhiều người quan tâm bởi Thủy Anh vốn là người thường xuyên đồng hành với chồng trong cả công việc lẫn cuộc sống. Dù vậy, cô không tiết lộ cụ thể Đăng Khôi đang thực hiện dự án gì hay nguyên nhân khiến lịch trình lần này trở nên gấp gáp.

Cùng thời điểm, chính Đăng Khôi cũng bắt đầu hé mở về chuyến đi đặc biệt của mình.

Đăng Khôi úp mở “hành trình đặc biệt”, xuất hiện nhiều đồn đoán

Trên trang cá nhân, Đăng Khôi đăng loạt hình ảnh xuất hiện tại sân bay và trên máy bay. Nam ca sĩ cho biết bản thân đã sẵn sàng, háo hức hơn bao giờ hết và hé lộ “một hành trình rất đặc biệt sắp bắt đầu”, đồng thời hẹn gặp khán giả ở “chặng đường mới”. Đáng chú ý, bài đăng còn đi kèm biểu tượng quốc kỳ Việt Nam.

Tuy nhiên, giọng ca Cô bé mùa đông chưa công bố điểm đến, tên dự án cũng như vai trò cụ thể của mình.

Trong lúc chính chủ vẫn giữ kín thông tin, trên một số tài khoản mạng xã hội bắt đầu lan truyền những hình ảnh được cho là Đăng Khôi xuất hiện bảnh bao bên nhiều gương mặt quốc tế, trong bối cảnh một sân khấu có quy mô lớn. Từ đây, một bộ phận khán giả đặt nghi vấn nam ca sĩ có thể chuẩn bị tham gia một chương trình hoặc dự án mang tính quốc tế.

Hình ảnh mới nhất được Đăng Khôi đăng tải (Ảnh FBNV)

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, Đăng Khôi chưa xác nhận tên chương trình cũng như việc mình có tham gia một cuộc thi quốc tế hay không. Nếu thực sự là một dự án mới, đây sẽ là bước đi đáng chú ý tiếp theo trong giai đoạn Đăng Khôi đang tích cực trở lại với nghệ thuật sau nhiều năm dành phần lớn thời gian cho gia đình và kinh doanh.

Thủy Anh nhiều lần đứng phía sau những lần trở lại của chồng

Năm 2024, Đăng Khôi gây chú ý khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, đánh dấu màn tái xuất showbiz sau khoảng 10 năm ít hoạt động ca hát. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, nam ca sĩ cho biết chính Thủy Anh là người động viên anh trở lại sân khấu. Khi chồng tham gia chương trình, cô nhận phần lớn việc nhà và đưa đón các con để anh có thể tập trung luyện tập.

Thủy Anh cũng theo sát quá trình chuẩn bị của chồng. Cô từng góp ý cho Đăng Khôi lựa chọn các ca khúc trong màn tái xuất, đồng thời quan tâm tới sức khỏe, lịch tập luyện của nam ca sĩ. Đăng Khôi từng mô tả bà xã không chỉ là vợ mà còn là người bạn và đối tác trong công việc.

Sau chương trình, Đăng Khôi tiếp tục góp mặt trong chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đến năm 2026, anh cùng gia đình tham gia chương trình thực tế Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân, trải nghiệm thử thách một mình chăm con trong 48 giờ.

Ảnh FBNV

Tháng 5/2026, nam ca sĩ tiếp tục phát hành MV Khi con gọi là ba. Theo VTV, sản phẩm sử dụng nhiều thước phim đời thường về quá trình trưởng thành của các con và được Đăng Khôi xem như món quà dành cho gia đình, đồng thời đánh dấu một hoạt động âm nhạc mới của anh.

Thủy Anh từng được biết đến là một hot girl Hà thành trước khi dành nhiều thời gian cho gia đình, kinh doanh và hỗ trợ chồng. Cô đã có nhiều năm điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và tổ chức sự kiện. Hiện vợ chồng Đăng Khôi có ba con trai; con út chào đời cuối năm 2024.