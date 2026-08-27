Buổi biểu diễn có vé hạng cao nhất tới 20 triệu đồng, rẻ nhất chỉ 500.000 đồng: Có gì đặc biệt mà tổ chức liên tục 8 lần/tháng?

Trong tháng 10 tới, khán giả Việt Nam sẽ có dịp thưởng thức một trong những tác phẩm nổi tiếng của Eifman Ballet of St. Petersburg khi đoàn ballet Nga mang “Eugene Onegin” trở lại sân khấu Việt.

Lịch diễn cũng khá dày. Tại TP.HCM, vở diễn có 4 suất liên tiếp từ ngày 21 đến 24/10 tại Nhà hát Hòa Bình. Sau đó, đoàn di chuyển ra Hà Nội để biểu diễn thêm 4 đêm, từ 28 đến 31/10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Tất cả các suất diễn đều bắt đầu lúc 19h30. Chương trình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép.

Bên cạnh con số 8 đêm diễn, mức giá vé cũng nhanh chóng trở thành chi tiết gây chú ý. Vé được chia thành 6 hạng, thấp nhất 500.000 đồng, trong khi hạng cao nhất lên tới 20 triệu đồng. Khoảng cách giữa hai mức giá này là 40 lần.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn “Eugene Onegin” qua tấm vé 20 triệu đồng thì có lẽ vẫn chưa đủ để lý giải vì sao một vở ballet lại được tổ chức liên tiếp nhiều đêm tại Việt Nam.

Vé 20 triệu đồng dành cho trải nghiệm khác biệt

Theo công bố từ BTC, 6 hạng vé lần lượt có giá 500.000 đồng, 1 triệu đồng, 3 triệu đồng, 5 triệu đồng, 7 triệu đồng và 20 triệu đồng. Trong đó, hai hạng cao nhất có số lượng ghế giới hạn, tập trung ở khu vực trung tâm khán phòng.

Riêng nhóm khách SVIP không chỉ có vị trí ngồi đẹp hơn. Ban tổ chức cho biết khách ở hạng này sẽ có lối vào riêng, khu vực tiếp đón và chụp ảnh trước giờ diễn, nhân viên hỗ trợ đưa vào chỗ ngồi, ấn phẩm lưu niệm và cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ sau khi chương trình kết thúc.

Nhìn theo cách này, mức vé 20 triệu đồng không đơn thuần là tiền mua một chỗ ngồi trong khoảng hai giờ. Nó được thiết kế như một gói trải nghiệm riêng cho nhóm khán giả muốn có thêm sự thuận tiện, dịch vụ và cơ hội tiếp xúc gần với nghệ sĩ.

Ở chiều ngược lại, mức vé thấp nhất vẫn chỉ từ 500.000 đồng. Điều này khiến một vở ballet quốc tế vốn thường được xem là khá “xa xỉ” vẫn có khoảng giá đủ rộng để tiếp cận nhiều nhóm người xem khác nhau.

Pushkin, Tchaikovsky và cả… nhạc rock

Không chỉ giá vé, bản thân “Eugene Onegin” cũng là một vở ballet khá khác với hình dung quen thuộc về nghệ thuật hàn lâm.

Tác phẩm do biên đạo Boris Eifman dàn dựng, công diễn lần đầu tại St. Petersburg vào ngày 3/3/2009 và theo tài liệu chương trình, đến nay đã được biểu diễn tại hơn 40 quốc gia.

Điểm đặc biệt nằm ở cách Eifman đọc lại tác phẩm kinh điển của Alexander Pushkin.

Thay vì đưa người xem trở lại nước Nga quý tộc đầu thế kỷ 19 với những bộ váy cầu kỳ hay không gian cung điện quen thuộc, ông chuyển câu chuyện sang nước Nga sau năm 1991, thời điểm Liên Xô tan rã và xã hội bước vào giai đoạn biến động mạnh.

Các nhân vật Onegin, Tatyana hay Lensky vẫn ở đó, câu chuyện về tình yêu, kiêu hãnh và hối tiếc cũng được giữ lại, nhưng được đặt trong một thế giới nơi tiền bạc dần trở thành thước đo mới của địa vị xã hội.

Phần âm nhạc cũng là một điểm dễ khiến người lần đầu xem ballet bất ngờ. Những trích đoạn của Pyotr Tchaikovsky được đặt cạnh nhạc rock do Alexander Sitkovetsky sáng tác. Cổ điển và hiện đại liên tục đan xen, tạo nên nhịp điệu khác hẳn một vở ballet truyền thống.

Eifman từng gọi “Eugene Onegin” là tác phẩm hướng tới giới trẻ. Ông cũng nổi tiếng với phong cách thường được gọi là “ballet tâm lý”, sử dụng chuyển động hình thể để làm nổi bật những giằng xé bên trong nhân vật thay vì chỉ tập trung vào kỹ thuật biểu diễn.

“Tôi không cố kể lại câu chuyện. Tôi muốn chạm tới những tầng cảm xúc mà ngôn ngữ không với tới”, Boris Eifman từng chia sẻ.

Từ 4.000 vé bán hết đến 8 đêm diễn năm nay

Một lý do khác giúp lý giải lịch diễn dày của “Eugene Onegin” nằm ở chính lần Eifman Ballet đến Việt Nam trước đó.

Cuối năm 2025, đoàn từng mang “Anna Karenina” tới TP.HCM và Hà Nội. Khi ấy, kế hoạch ban đầu chỉ gồm 5 suất diễn. Tuy nhiên, hơn hai tuần sau khi mở bán, toàn bộ khoảng 4.000 vé đã được bán hết. Ban tổ chức phải bổ sung thêm 2 suất, nâng tổng số lên 7 đêm diễn.

Thậm chí, phương án biểu diễn ban đầu cũng được thay đổi. Từ kế hoạch chỉ trình diễn các trích đoạn, chương trình sau đó được nâng thành diễn trọn vở ở tất cả các suất.

Quy mô chuyến lưu diễn năm đó cũng khá lớn, với 108 nghệ sĩ ballet, hàng chục kỹ thuật viên cùng hàng chục tấn thiết bị sân khấu được đưa tới Việt Nam. Đại diện ban tổ chức khi ấy cho biết chính tốc độ đặt vé khiến họ nhận ra nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng trong nước đang lớn hơn dự đoán ban đầu.

Bởi vậy, việc “Eugene Onegin” được ấn định tới 8 đêm ngay từ đầu trong năm nay có thể xem là bước tiếp theo sau phép thử thành công của “Anna Karenina”.

Tấm vé 20 triệu đồng dễ trở thành chi tiết đầu tiên khiến nhiều người tò mò. Nhưng phía sau con số này là một câu chuyện rộng hơn: một loại hình từng được xem là kén khán giả đang có thể tổ chức liên tục nhiều đêm, với dải vé từ phổ thông đến cao cấp và một lượng người xem đủ lớn để các đoàn nghệ thuật quốc tế quay trở lại.

“Eugene Onegin” vì thế không chỉ là một vở ballet Nga sắp xuất hiện trên sân khấu Việt Nam, mà còn là thêm một phép thử cho thói quen thưởng thức và cách người Việt chi tiền cho những trải nghiệm nghệ thuật trực tiếp.

Ảnh BTC