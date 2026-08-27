Bắt gặp thủ môn Lê Giang Patrik và MC Hoàng Oanh nắm tay tình tứ ở khách sạn

Trưa ngày 27/8, một ngày sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đồ để rời khách sạn trở về câu lạc bộ. Tại sảnh của khách sạn - nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân bắt gặp thủ môn Lê Giang Patrik nắm tay cực tình cảm với MC Hoàng Oanh. Cả hai thoải mái trò chuyện cùng các trợ lý của HLV Kim Sang-sik sau đó rời đi.

Thủ môn Lê Giang Patrik có cử chỉ tình cảm với MC Hoàng Oanh (Video: Team News)

Tại bên ngoài sảnh khách sạn, cả Lê Giang Patrik và Hoàng Oanh đều tỏ ra vui vẻ khi có người hâm mộ xin chụp ảnh và chữ ký.

Patrik nắm tay Hoàng Oanh rời khách sạn

Cả hai thoải mái thể hiện tình cảm

Hoàng Oanh đứng cùng Lê Giang Patrik trò chuyện với một trợ lý

Lê Giang Patrik và Hoàng Oanh chụp ảnh và ký tặng người hâm mộ

Sau đó cả hai nắm tay nhau rời khu vực khách sạn

Trước đó, trong trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á, Hoàng Oanh xuất hiện nổi bật trên khán đài trong chiếc áo thi đấu màu vàng mang số 1 của Patrik Lê Giang. Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu, nữ MC đã xuống sân ăn mừng chiến thắng cùng thủ môn của tuyển Việt Nam. Cả hai trao nhau cái ôm siết chặt và nụ hôn lãng mạn trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả trên sân.

Nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người bắt đầu rộ lên từ khoảng tháng 7/2026, khi Hoàng Oanh chia sẻ những hình ảnh đi du lịch cùng một người đàn ông giấu mặt. Dù khéo léo giấu danh tính, cộng đồng mạng vẫn nhanh chóng soi ra nhiều điểm trùng khớp về vóc dáng, trang phục và lịch trình di chuyển của người đàn ông này với nam thủ môn. Trước đó, trong trận giao hữu đầu tiên khoác áo tuyển Việt Nam, Patrik Lê Giang cũng từng gây chú ý khi chủ động tiến đến khán đài để trao tặng chính chiếc áo đấu của mình cho nữ MC ở Thái Nguyên.

Hoàng Oanh (sinh năm 1990) hiện là một trong những MC kiêm diễn viên quen thuộc của làng giải trí. Trong khi đó, Lê Giang (sinh năm 1992) là thủ môn mang hai dòng máu Việt - Slovakia. Anh hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam vào đầu năm 2026, hiện thi đấu trong màu áo CLB Công an TP.HCM và xuất sắc giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026. Hiện tại, dù cả hai chưa chính thức lên tiếng xác nhận, nhưng với những tình cảm thể hiện trước ống kính truyền thông, người hâm mộ tin rằng cả hai đang có mối quan hệ tình cảm tốt đẹp.

Với thủ môn Lê Giang Patrik, sau khi khép lại hành trình cùng tuyển Việt Nam anh sẽ hội quân cùng CLB Công an TP.HCM tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2026 với CLB Công an Hà Nội. Trận tranh Siêu cúp quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 30/8 trên sân Hàng Đẫy.