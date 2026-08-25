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Căn nhà 20 tỷ của Nhật Kim Anh

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Căn nhà 20 tỷ của Nhật Kim Anh

Cơ ngơi của nữ diễn viên, doanh nhân này khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhật Kim Anh sinh năm 1985, là diễn viên, ca sĩ được biết đến qua nhiều bộ phim như Long thành cầm giả ca, Gieo gió, 39 độ yêu, Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ, Tiếng sét trong mưa... Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm và cà phê.

Nữ nghệ sĩ sở hữu một số tài sản đáng chú ý, trong đó có căn biệt thự nhà vườn rộng khoảng 220m² tại TP.HCM, từng được truyền thông đưa tin có giá khoảng 20 tỷ đồng.

Nhật Kim Anh chuyển về căn biệt thự này sinh sống từ khoảng năm 2019. Cô dành khoảng 5 tháng để thiết kế căn nhà theo ý thích và nhiều lần yêu cầu điều chỉnh trong quá trình thi công để có được không gian đúng với mong muốn.

Theo những hình ảnh từng được nữ diễn viên chia sẻ, căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, dành nhiều diện tích cho không gian xanh. Sân vườn được phủ bởi cây xanh, hoa và các tiểu cảnh, tạo nên không gian sống thoáng đãng, mang hơi hướng một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ.

Không gian sân vườn, hồ cá Koi trong nhà Nhật Kim Anh

Điểm nhấn trong khuôn viên là hồ cá Koi, bên cạnh một bàn trà theo phong cách Nhật. Đây cũng là khu vực Nhật Kim Anh đặc biệt yêu thích. Những lúc rảnh rỗi, cô thường dạo quanh hồ, cho cá ăn, đọc sách, nhâm nhi trà hoặc ngồi thiền.

Xung quanh hồ, nữ diễn viên trồng nhiều loại cây cảnh, hoa và cây ăn trái. Cô từng dành thời gian đến các vườn ở Đà Lạt, Sa Đéc để lựa chọn những loại cây, hoa phù hợp với sở thích. Một phần khuôn viên còn được tận dụng để trồng rau.

Bên trong, phòng khách được thiết kế theo không gian mở, sử dụng những mảng kính lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên và kết nối với khu vườn bên ngoài. Đây là nơi Nhật Kim Anh tiếp đón bạn bè, đồng nghiệp hoặc đọc sách khi có thời gian rảnh.

Nội thất bên trong căn biệt thự 200m2

Nữ diễn viên từng chia sẻ cô thích cảm giác trở về nhà, ngồi giữa không gian xanh sau những giờ làm việc. Mỗi buổi sáng, cô dành thời gian ngồi thiền để tĩnh tâm trước khi bắt đầu ngày mới.

Phòng ngủ và các khu vực sinh hoạt riêng được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng những gam màu trung tính, tạo cảm giác ấm cúng. Căn biệt thự cũng có những không gian riêng để Nhật Kim Anh sắp xếp trang phục, túi xách, giày dép và các vật dụng phục vụ công việc nghệ thuật.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)

Kim Linh

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