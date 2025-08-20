Toyota Camry từ 'xe chủ tịch' thành 'xe dân chơi': Bổ sung bản mới bắt mắt hơn, thêm tiện nghi mà giá không đổi

Toyota Camry Sprint Edition đã được ra mắt tại thị trường Ấn Độ với mức giá 48,50 lakh Rs (1,5 tỉ đồng). Mức giá này tương đương với phiên bản Camry tiêu chuẩn (Ở Ấn Độ chỉ có bản hybrid), mang đến cho khách hàng lựa chọn thêm một phiên bản đậm chất thể thao mà không phải chi trả thêm. Phiên bản đặc biệt này tập trung vào nâng cấp diện mạo bên ngoài và bổ sung một vài tính năng tiện nghi.

Toyota Camry nay thêm phần thể thao nhờ bộ cánh mới. Ảnh: Toyota

Về thiết kế, Camry Sprint Edition vẫn giữ nguyên dáng vẻ tổng thể tương tự phiên bản thường. Tuy nhiên, Toyota đã bổ sung một số chi tiết màu đen mờ, tạo nên vẻ ngoài thể thao và cá tính hơn. Cụ thể, nắp ca-pô, mui xe, cửa sau và bộ mâm hợp kim đều được sơn đen mờ. Cánh gió sau màu đen cùng bộ bodykit trước/sau hầm hố càng làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ cho chiếc sedan.

Những chi tiết màu đen này sẽ kết hợp với những bảng màu sẵn có của bản tiêu chuẩn, bao gồm: Đỏ Emotional Red, Trắng ngọc trai Platinum White Pearl, Xám Cement Grey, Bạc Precious Metal và Xanh dương ánh kim Dark Blue Metallic.

Theo chia sẻ của Toyota Ấn Độ, Camry Sprint Edition ra đời nhằm giúp mẫu xe cỡ D này thu hút thêm những nhóm khách mới. Camry thường được xem là chiếc xe của những người có tài xế riêng. Với phiên bản mới, Toyota kỳ vọng có thể thu hút những người thích cầm lái sedan nữa. Ảnh: Toyota/Rushlane

Bên trong, nội thất xe vẫn là sự kết hợp giữa hai tông màu đen và nâu, với ghế bọc da màu nâu, nhưng được trang bị thêm đèn cảnh báo cửa và hệ thống đèn viền nội thất. Hai tính năng này góp phần nâng tầm trải nghiệm, mang đến không gian sang trọng và tiện nghi hơn.

Còn lại, về trang bị, Toyota Camry Sprint Edition được thừa hưởng toàn bộ các tính năng tiện nghi và an toàn từ phiên bản tiêu chuẩn. Xe sở hữu màn hình kỹ thuật số 12,3inch sau vô lăng, màn hình giải trí trung tâm cùng kích thước và hệ thống âm thanh 9 loa JBL.

Một số tiện nghi khác bao gồm điều hòa tự động 3 vùng, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), sạc điện thoại không dây, ghế trước chỉnh điện 10 hướng kèm chức năng thông gió và đỡ lưng, cửa sổ trời.

Nội thất gần như tương tự bản hybrid thường. Ảnh: Toyota/Rushlane

Toyota Camry Sprint Edition vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid xăng 2.5L tương tự phiên bản tiêu chuẩn. Động cơ này sản sinh công suất kết hợp 227 mã lực, đi kèm hộp số eCVT và hệ dẫn động cầu trước.

Hệ thống an toàn gồm 9 túi khí, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, camera 360 độ, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, móc ghế trẻ em ISOFIX và hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS). Đặc biệt, xe được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) cấp độ 2 với các tính năng như hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng.

Ở Việt Nam, Toyota Camry cũng là một mẫu xe đáng chú ý. Mẫu xe này được xem như "vô đối" trong nhóm sedan cỡ D, gần như án ngữ vị trí bán chạy nhất phân khúc, bỏ xa những đối thủ còn lại. Do đó, không ngạc nhiên nếu mẫu xe này có thể xuất hiện trong danh sách đề cử của giải thưởng Car Choice Awards 2025 cho những hạng mục như "Xe hybrid của năm" hay "Xe dẫn dắt thị trường".