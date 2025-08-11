Toyota Camry 2025 - vị thế khó lật đổ trong phân khúc D-sedan tại Việt Nam

Doanh số - chỉ dấu cho niềm tin thương hiệu

Trong thị trường ô tô, doanh số không chỉ phản ánh mức độ tiêu thụ, mà còn là thước đo giá trị trực tiếp cho vị thế thương hiệu và sức hút thực tế của một mẫu xe trên thị trường. Những năm gần đây, phân khúc sedan hạng D tuy không còn là cuộc đua ồn ào, nhưng vẫn là nơi phản ánh những lựa chọn "có lý trí và chiều sâu" của người tiêu dùng Việt.

Số liệu bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) phản ánh vị thế đặc biệt của Toyota Camry thế hệ mới. Tháng 12/2024 - tháng đầu tiên mở bán, mẫu xe này đạt mức doanh số 272 xe, một con số đầy ấn tượng so với các xe cùng phân khúc. Sang tháng 1/2025, doanh số duy trì ở mức 146 xe.

Nửa đầu năm 2025, Camry gây ấn tượng ở phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam với doanh số 1.163 xe. Phải thừa nhận một thực tế rằng, tệp khách hàng phân khúc D-sedan tại Việt Nam đang co hẹp. Và Toyota Camry giống như một "tia sáng hy vọng" khi vẫn duy trì mức tiêu thụ 3 con số mỗi tháng, cho thấy sức hút và sự bền bỉ đặc biệt của mẫu xe này trong việc duy trì niềm tin từ khách hàng.

Định nghĩa lại sức hút của sedan cao cấp hiện đại

Toyota Camry đã có gần 3 thập kỷ gắn liền với các thế hệ doanh nhân Việt Nam. Ở phiên bản mới nhất, Camry 2025 khoác lên diện mạo hiện đại và sắc sảo, hướng đến sự tinh gọn và năng động, phù hợp tệp khách hàng thành đạt, có gu mua sắm chọn lọc. Sự mới mẻ thể hiện ngay từ ngoại hình với mặt ca lăng lấy cảm hứng từ hình ảnh mạnh mẽ của "cá mập đầu búa", kết hợp lưới tản nhiệt họa tiết kim cương mở rộng sang hai bên tạo nên vẻ bề thế và đầy uy lực.

Nội thất mới phản ánh định nghĩa mới về sự xa xỉ: tập trung vào trải nghiệm của người dùng, sử dụng vật liệu cao cấp nhưng không phô trương thái quá. Bảng táp lô để lại ấn tượng mạnh với cặp đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm đồng kích thước 12,3 inch. Khoang lái đầy cảm hứng với vô lăng mới tương tự dòng xe cao cấp Crown, lẫy chuyển số sau vô lăng và hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) dễ dàng nắm bắt các thông số vận hành.

Trong bối cảnh chất lượng cuộc sống của người dân liên tục tăng, tất yếu sẽ dẫn đến nhu cầu đi lại thay đổi. Tiêu chí chọn ô tô của họ cũng nâng tầm, ưu tiên lựa chọn các mẫu xe phù hợp lối sống xanh và đề cao việc đóng góp giá trị cho xã hội, cộng đồng.

Toyota Camry 2025 khác biệt phần còn lại của phân khúc D-sedan ở động cơ Hybrid thế hệ thứ 5 (thế hệ mới nhất) của Toyota, giảm 53% nhiên liệu tiêu thụ so với động cơ xăng cùng dung tích. Động cơ Hybrid trên phiên bản HEV Mid và HEV Top sử dụng kết hợp máy xăng 2.5L (184 mã lực, 221 Nm) và mô-tơ điện (134 mã lực, 202 Nm), hoạt động cùng hộp số điện tử e-CVT cùng tín năng thay đổi 3 chế độ lái (Eco, Normal, Sport), đem đến khả năng vận hành linh hoạt, tiết kiệm nhưng không bỏ quên trải nghiệm của người cầm lái.

Trong bối cảnh nhiều hãng xe đã thu hẹp hoặc rút lui khỏi phân khúc sedan hạng D, Toyota vẫn chọn kiên định với Camry. Chiến lược này không đơn thuần vì chạy đua doanh số ngắn hạn, mà còn để giữ vững một biểu tượng sống theo thời gian. Toyota cũng chứng minh rằng, nếu hiểu rõ tệp khách hàng, đầu tư đúng giá trị và không ngừng đổi mới, một mẫu sedan vẫn có thể duy trì được vị thế đáng kể ngay cả khi thị trường ngày càng phân mảnh.

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Camry 2025 hiện được phân phối với 3 phiên bản, giá bán khởi điểm 1,22 tỷ đồng. Đây là mẫu xe đáp ứng được tâm lý chuộng giá trị bền vững của người Việt vốn ưu tiên những mẫu xe đi cùng năm tháng, đem lại sự an tâm, tinh tế và đẳng cấp trong từng trải nghiệm.