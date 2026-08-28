Tâm thư Doãn Hải My gửi Đoàn Văn Hậu: "Không bao giờ quên được ngày hôm ấy"

Tối 27/8, một ngày sau khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, Doãn Hải My đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân dành cho chồng - hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Thay vì chỉ nói về niềm vui chiến thắng, cô nhìn lại hơn 2 năm mà hai vợ chồng cùng trải qua trong hành trình điều trị chấn thương.

"Hơn 2 năm...", Hải My mở đầu bài viết trước khi kể lại quãng thời gian hai vợ chồng liên tục di chuyển giữa Việt Nam, Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc.

Ảnh FBNV

"Vừa lo, vừa thương, vừa xót"

Theo chia sẻ của Doãn Hải My, ngay sau khi hoàn tất đám cưới, hai vợ chồng đã bay sang Singapore để Văn Hậu khám và tiêm PRP. Đến những tháng cuối thai kỳ, cô vẫn cùng chồng trở lại Singapore và quyết định thực hiện một ca phẫu thuật.

Sau đó, Văn Hậu sang Hàn Quốc khoảng một tháng để tập phục hồi. Khi trở về Việt Nam và cảm thấy tình trạng chưa đạt 100%, anh tiếp tục quay lại Hàn Quốc. Theo Hải My, đây là thời điểm chồng thực hiện lần phẫu thuật tiếp theo.

"Có lẽ mình sẽ không bao giờ quên hôm ấy - ngày mà mình tiễn chồng đi sang Hàn Quốc để phẫu thuật", Hải My viết. Cô nhớ lại cảnh bản thân cố động viên chồng nhưng khi Văn Hậu vừa rời đi, người ở lại cũng bật khóc. "Vừa lo, vừa thương, vừa xót, nhưng không bao giờ mất niềm tin ở chồng".

Nguyên văn chia sê của Doãn Hải My trên trang cá nhân (Ảnh chụp màn hình)

Những chia sẻ mới của Hải My cũng cho thấy hành trình chữa trị của Văn Hậu phức tạp hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Khi gặp vấn đề ở gân Achilles từ năm 2023, hậu vệ sinh năm 1999 từng được dự đoán nghỉ khoảng vài tháng. Trên thực tế, anh phải xa sân cỏ hơn 2 năm.

Trong bài viết, Hải My gọi chồng là "chiến binh" đã trải qua những "trận đấu" căng thẳng một cách bền bỉ. Cô cho biết Văn Hậu gần như không than mệt trong suốt quãng thời gian dài điều trị, đồng thời dành lời khen cho sự đam mê, chăm chỉ, kỷ luật và nỗ lực thầm lặng của chồng.

Hai chiếc nạng và lá thư gửi "Đoàn Văn Hậu của 2026"

Cùng thời điểm vợ chia sẻ về hơn 2 năm đồng hành, Văn Hậu cũng đăng lại một ghi chú đặc biệt anh từng viết vào lúc 18h41 ngày 6/1/2025 với tiêu đề "Gửi Đoàn Văn Hậu của 2026".

Thời điểm đó, Văn Hậu vừa từ Hàn Quốc trở về Việt Nam cùng hai chiếc nạng sau một cuộc phẫu thuật ở điểm bám gân gót Achilles. Trùng hợp, đó cũng là ngày đội tuyển Việt Nam trở về sau chức vô địch Đông Nam Á. Nhìn các đồng đội mang cúp về nước trong sự chào đón của người hâm mộ, Văn Hậu thừa nhận anh ước mình không gặp chấn thương để có thể góp mặt trong hành trình ấy.

Đoàn Văn Hậu có thời gian dài phải điều trị chấn thương (Ảnh FBNV)

Nam hậu vệ cho biết khi viết những dòng này, anh đã hơn một năm không thể tập luyện, thi đấu bóng đá, phải "lang thang" tìm phương pháp điều trị với mong muốn sớm trở lại.

Dù có những lúc mệt mỏi và suy nghĩ rất nhiều, Văn Hậu vẫn tự nhắc bản thân không được từ bỏ. Anh gửi một lời hẹn tới chính mình của năm 2026: hy vọng khi đọc lại những dòng này, anh có thể nói rằng mình đã làm được, đã trở lại tập luyện và thi đấu.

Hơn một năm sau, Văn Hậu đã có câu trả lời.

"Đoàn Văn Hậu của 2026, mày đã làm được rồi!", anh viết trong bài đăng mới nhất. Nam cầu thủ thừa nhận hành trình hơn 2 năm không dễ dàng, có những ngày mệt mỏi, hoài nghi, nhưng cuối cùng anh vẫn trở lại sân cỏ.

Bức thư gửi bản thân được Đoàn Văn Hậu viết vào năm 2025 (Ảnh FBNV)

Từ hơn 2 năm ngồi ngoài đến chức vô địch Đông Nam Á

Ngày 3/12/2025 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Văn Hậu đá chính và chơi trọn trận trong màu áo CLB Công an Hà Nội trước Buriram United tại Cup Đông Nam Á. Đây là trận chính thức đầu tiên của anh sau 25 tháng ngồi ngoài điều trị chấn thương.

Hơn ba tháng sau, Văn Hậu trở lại đội tuyển Việt Nam và thi đấu 45 phút trong trận giao hữu với Bangladesh. AFF cho biết đây là lần đầu anh khoác áo đội tuyển kể từ tháng 6/2023. Chính Văn Hậu cũng thừa nhận gia đình và những người luôn bên cạnh là nguồn động lực lớn giúp anh vượt qua quãng thời gian dài không thể chơi bóng.

Đến ASEAN Cup 2026, hậu vệ sinh năm 1999 một lần nữa trở thành lựa chọn quan trọng. Anh đá chính ở hàng phòng ngự trong cả hai lượt chung kết với Thái Lan. Ở lượt về tại Mỹ Đình ngày 26/8, Văn Hậu tiếp tục có tên trong đội hình xuất phát cùng Thành Chung và Xuân Mạnh.

Ảnh FBNV

Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở lượt về, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau hai trận và lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Trên khán đài Mỹ Đình hôm ấy có Doãn Hải My và con trai. Trước trận, cô còn đưa con đến khách sạn để thăm và động viên Văn Hậu. Có thể thấy, Hải My không chỉ là người luôn đồng hành trong hơn hai năm chồng điều trị chấn thương, mà còn luôn là hậu phương vững chắc dõi theo từng cột mốc mới trong sự nghiệp của chồng.



