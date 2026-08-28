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Bức ảnh bí mật của MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik đến giờ mới được công bố

| | Lifestyle

Bức ảnh bí mật của MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik đến giờ mới được công bố

Thời điểm đó, MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik vẫn chưa công khai mối quan hệ.

Tối 26/8, đội tuyển Việt Nam chính thức bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận chung kết lượt về đầy cảm xúc trên sân Mỹ Đình. Bên cạnh những khoảnh khắc ăn mừng của các cầu thủ, chuyện tình cảm của thủ môn Lê Giang Patrik cũng trở thành tâm điểm khi nam thủ môn có màn ôm hôn MC Hoàng Oanh ngay giữa sân vận động.

Sau nhiều tháng liên tục để lộ những hint hẹn hò, đây được xem là lần đầu tiên cả hai thoải mái thể hiện tình cảm trước đám đông. Hoàng Oanh xuất hiện trên sân với chiếc áo đấu màu vàng, số 1 - trùng với số áo của Lê Giang Patrik. Khi trận đấu kết thúc và các cầu thủ tiến về khu vực cổ động viên ăn mừng, nam thủ môn nhanh chóng tìm đến bạn gái. Cả hai ôm nhau tình cảm, Patrik còn trao cho Hoàng Oanh một nụ hôn ngọt ngào. Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến mạng xã hội bùng nổ.

Bức ảnh bí mật của MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik đến giờ mới được công bố- Ảnh 1.

Lê Giang Patrik ôm hôn MC Hoàng Oanh sau khi trận đấu kết thúc (Nguồn: TikTok Việt Trung TV)

Khi chuyện tình cảm vừa được xác nhận bằng khoảnh khắc công khai trên sân Mỹ Đình, các đồng nghiệp của cả hai cũng liên tục chúc mừng. Trên trang cá nhân, MC Mù Tạt hé lộ khoảnh khắc Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik cùng xuất hiện trong đám cưới của mình diễn ra hồi tháng 3 vừa qua.

Trong bức ảnh, Hoàng Oanh diện trang phục màu trắng thanh lịch, đứng cạnh Lê Giang Patrik. Nam thủ môn cũng xuất hiện với phong cách giản dị, lịch lãm. Cả hai cùng chụp ảnh với cô dâu chú rể và MC Mù Tạt tại tiệc cưới của Đức Huy và Mù Tạt. Thời điểm này, MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik vẫn chưa công khai mối quan hệ. Thế nên, khoảnh khắc thủ môn Việt kiều dắt bạn gái đi ăn cưới đồng nghiệp vẫn được giữ kín suốt thời gian qua.

Bức ảnh bí mật của MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik đến giờ mới được công bố- Ảnh 2.

Lê Giang Patrik dắt MC Hoàng Oanh đi ăn cưới đồng nghiệp

Từ cuối tháng 7, Hoàng Oanh và thủ môn Việt kiều liên tục vướng nghi vấn hẹn hò sau hàng loạt hint được cư dân mạng xâu chuỗi. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc sau trận giao hữu Việt Nam - Myanmar hôm 18/7, khi Patrik tiến về khu vực khán đài, cởi áo đấu và trao tận tay cho Hoàng Oanh.

Trước đó, nữ MC cũng từng chia sẻ nhiều hình ảnh tình cảm bên một người đàn ông giấu mặt, trong đó có những khoảnh khắc nắm tay, đi du lịch. Netizen sau đó soi ra nhiều điểm trùng hợp về phụ kiện giữa người đàn ông bí ẩn này và Patrik.

Trưa ngày 27/8, một ngày sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đồ để rời khách sạn trở về câu lạc bộ. Tại sảnh của khách sạn - nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân bắt gặp thủ môn Lê Giang Patrik nắm tay cực tình cảm với MC Hoàng Oanh. Cả hai thoải mái trò chuyện cùng các trợ lý của HLV Kim Sang-sik sau đó rời đi.

Thủ môn Lê Giang Patrik có cử chỉ tình cảm với MC Hoàng Oanh (Video: Team News)

Bức ảnh bí mật của MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik đến giờ mới được công bố- Ảnh 3.

Trước đó, Hoàng Oanh chia sẻ khoảnh khắc nắm tay bạn trai trên bãi biển nhưng không lộ diện mạo "nửa kia"

Bức ảnh bí mật của MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik đến giờ mới được công bố- Ảnh 4.

Dù giấu mặt bạn trai nhưng cư dân mạng nhanh chóng soi hint đồng hồ của chàng trai trong hình y hệt của Lê Giang Patrik

Ảnh: Tổng hợp

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Theo Liên Hoa

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