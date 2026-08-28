Hoa hậu Vbiz bị công kích vì nặng 75kg, to gấp đôi đồng nghiệp nam, giờ được đề cử đẹp nhất thế giới

Đoàn Thiên Ân là cái tên không còn xa lạ trong showbiz Việt. Kể từ khi bước chân vào giới giải trí, cô luôn duy trì một vị thế vững chắc với tư cách là một nàng hậu xinh đẹp, quyến rũ và bản lĩnh, không chỉ sự nghiệp mà nhan sắc cũng ngày càng thăng hạng. Minh chứng là đầu năm 2026, Đoàn Thiên Ân đã lọt đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do chuyên trang phê bình nổi tiếng của Mỹ - TC Candler bình chọn.

Ảnh: TC Candler

Hành trình dấn thân vào showbiz của Đoàn Thiên Ân bắt đầu một cách rực rỡ khi cô đăng quang ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Ngay sau đó, cô đại diện quốc gia lọt thẳng vào Top 20 chung cuộc tại đấu trường quốc tế Miss Grand International cùng năm. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m75 cùng gương mặt sắc sảo, Thiên Ân nhanh chóng trở thành gương mặt đắt show tại các sàn diễn thời trang và sự kiện giải trí. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong quá khứ, nàng hậu từng trải qua giai đoạn khủng hoảng khi nặng tới 75kg và phải đối mặt với không ít sự hoài nghi, chê bai về vóc dáng trước khi chạm tay vào vương miện.

Từ cô bé nặng 75kg (Ảnh: Google)

Đến đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Ảnh: Google)

Không muốn chỉ đóng khung trong danh hiệu "beauty queen", cuối năm 2024, Thiên Ân chính thức bén duyên với bộ môn nghệ thuật thứ bảy qua dự án điện ảnh Công Tử Bạc Liêu. Vào vai cô Bảy Loan - một bóng hồng sắc sảo lấy cảm hứng từ cố NSND Phùng Há, cô uốn tóc theo mốt thập niên cũ và diện những trang phục cải lương nền nã. Dù thời lượng xuất hiện không quá nhiều, sự nghiêm túc của một tân binh đã giúp cô để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả.

Ảnh: NSX

Đà bứt phá tiếp tục gọi tên Thiên Ân vào dịp Tết 2025 khi cô được đạo diễn Thu Trang tin tưởng giao vai nữ chính trong phim Nụ Hôn Bạc Tỷ. Tuy nhiên, trong diện mạo giản dị, mộc mạc trên phim lại vô tình khiến cô trở thành nạn nhân của làn sóng miệt thị ngoại hình gay gắt. Đỉnh điểm là trong bộ ảnh quảng bá phim, một bộ phận anti-fan đã tràn vào để lại những bình luận công kích kém duyên, chê bai cơ thể cô thô kệch và mỉa mai cô có "tướng" to gấp đôi bạn diễn nam Lê Xuân Tiền. Đáp trả lại sự tấn công vô lý này, Thiên Ân đã thẳng thắn lên tiếng: “Cùng là con gái với nhau sao chị nói chuyện vô duyên thế chị?”.

Bỏ ngoài tai những lời phán xét độc hại, vai diễn Thúy Vân của Thiên Ân vẫn xuất sắc chinh phục người xem, giúp bộ phim nhanh chóng cán mốc doanh thu trăm tỷ và mang về cho cô giải thưởng điện ảnh danh giá.

Tạo hình mộc mạc trong Nụ Hôn Bạc Tỷ. (Ảnh: NSX)

Người đẹp đáp trả bình luận miệt thị ngoại hình. (Ảnh: TikTok)

Thừa thắng xông lên, Tết năm 2026, Thiên Ân một lần nữa chứng minh thực lực khi tái xuất màn ảnh rộng với Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Thử thách bản thân với gương mặt mộc 100%, Thiên Ân vẫn khiến người xem thổn thức bởi nét đẹp mộc mạc, tự nhiên và khí chất điện ảnh đậm nét. Sự chân thật trong lối diễn xuất bản năng đã giúp tác phẩm lập kỷ lục, chính thức đưa cô trở thành "tân binh trăm tỷ" thế hệ mới với hai bộ phim liên tiếp vượt mốc doanh thu ấn tượng.

Hẹn Em Ngày Nhật Thực. (Ảnh: NSX)

Sau hơn 4 năm kiên trì hoạt động nghệ thuật, Đoàn Thiên Ân đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trong showbiz Việt. Cô không chỉ chứng minh bản thân là một diễn viên có năng lực mà nhan sắc cũng chạm ngưỡng chín muồi, thường xuyên được săn đón đến những sự kiện lớn. Từ một cô gái từng tổn thương vì những lời miệt thị cân nặng, mỗi lần xuất hiện của Thiên Ân ở hiện tại đều khiến công chúng phải "wow" bởi thần thái tự tin, sang trọng và sắc vóc nóng bỏng, "lột xác" ngoạn mục.

Ảnh: FBNV