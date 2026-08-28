Bạn trai tỷ phú bóc phốt Cảnh Điềm

Sina đưa tin tối 27/8, thông tin Cảnh Điềm bị bạn trai cũ Tôn Vũ Thần kiện ra tòa đòi nợ bùng nổ các trang MXH Trung Quốc với hơn 500 triệu lượt xem, chiếm nhiều vị trí trên bảng xếp hạng từ khóa nóng.

Luật sư đại diện cho tỷ phú Tôn Vũ Thần là Trương Khởi Hoài thông báo đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Cảnh Điềm và cha mẹ cô với lý do tranh chấp tài sản, số tiền liên quan vượt quá 30 triệu NDT.

Vụ án đã được thụ lý, phía nguyên đơn cũng đã nộp đơn yêu cầu tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo toàn tài sản.

Về phía bị đơn (Cảnh Điềm) cũng nộp đơn phản đối thẩm quyền tài phán của tòa án theo quy định pháp luật. Hiện tại, kiến nghị phản đối thẩm quyền này vẫn đang trong quá trình được tòa án xét duyệt.

Sau nhiều đồn đoán, bạn trai tỷ phú đã kiện Cảnh Điềm, đòi lại số tiền hơn 30 triệu NDT.

Hồi tháng 5, Cảnh Điềm dính tin đồn tranh chấp với bạn trai đại gia, muốn thực hiện quá trình nhờ người mang thai hộ nhưng sau đó đổi ý. Tuy nhiên, tin tức này sau đó chìm xuống. Ngày 27/8, tỷ phú Tôn Vũ Thần đã có bài đăng dài trên MXH X mang tiêu đề: "Bạn gái tôi - Cảnh Điềm".

Trong bức tâm thư, Tôn Vũ Thần kể lại quá trình si tình với Cảnh Điềm từ khi còn là sinh viên đại học. Dù coi Cảnh Điềm là "nữ thần", thời điểm đó Tôn Vũ Thần vẫn chưa khởi nghiệp và là chàng trai nghèo nên anh đã quyết tâm làm giàu để bước vào thế giới của cô.

Sau này Tôn Vũ Thần thành công, nắm trong tay hàng chục công ty, anh và Cảnh Điềm chính thức hẹn hò. Trong bài đăng, Tôn Vũ Thần kể về những kỷ niệm với Cảnh Điềm, đưa cô tới những khách sạn xa hoa bằng máy bay riêng. Tôn Vũ Thần còn cho rằng Cảnh Điềm yêu cầu chuyển 30 triệu NDT cho bố mẹ cô.

Theo Tôn Vũ Thần, quyết định nhờ người mang thai hộ tại Mỹ do chính Cảnh Điềm gợi ý. Nhưng sau đó, cô yêu cầu bạn trai phải cho mình 50 triệu USD nếu không sẽ không đồng ý cung cấp trứng. Tôn Vũ Thần không đáp ứng điều kiện của Cảnh Điềm vì vậy người đẹp đã bỏ đi và cả hai chia tay.

Bạn trai tỷ phú đăng bài viết kể lại chuyện tình cảm với Cảnh Điềm.

Ngoài ra, Tôn Vũ Thần còn kể thêm những chuyện riêng tư khác liên quan tới Cảnh Điềm và bạn trai cũ là vận động viên bóng bàn Trương Kế Khoa.

Sina đã liên hệ với luật sư Trương Khởi Hoài và được biết phía Tôn Vũ Thần coi 30 triệu NDT mà Cảnh Điềm từng nhận như tiền sính lễ, họ muốn đòi lại khoản tiền này.

Tôn Vũ Thần (Justin Sun) sinh năm 1990, người Trung Quốc, được biết đến là chủ tịch kiêm CEO của peiwoApp và BitTorrent. Tôn Vũ Thần từng nổi danh khi trả 4,5 triệu USD để ăn trưa với tỷ phú Warren Buffett, hay từng chi 6,2 triệu USD để mua tác phẩm nghệ thuật quả chuối dán tường (tác phẩm Comedian của nghệ sĩ Maurizio Cattelan) và sau đó tự mình bóc ra ăn. Tài sản của Tôn Vũ Thần ước tính khoảng 8,1-8,5 tỷ USD theo Forbes.

Tôn Vũ Thần là gương mặt có tiếng trong thế giới tiền điện tử. Theo Sina, doanh nhân này có 17 công ty liên kết, trong đó anh đảm nhiệm chức vụ đại diện pháp lý của 13 doanh nghiệp, chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin và phần mềm, dịch vụ ứng dụng và quảng bá công nghệ, dịch vụ kinh doanh... Ngay từ năm 2017, Tôn Vũ Thần đã xuất hiện trong danh sách 30 Under 30 - Asia - Consumer Technology 2017 của tạp chí Forbes.

Hồi tháng 5, trên MXH Trung Quốc xôn xao về bản hợp đồng mang thai hộ ở Mỹ bằng tiếng Anh có chữ ký "Tian Jing", nghi là thuộc về nữ diễn viên Cảnh Điềm.

Cảnh Điềm có thể bị ảnh hưởng danh tiếng sau vụ kiện.

Theo 163, Cảnh Điềm được cho là đã cùng bạn trai sang Mỹ để làm thủ tục nhờ người mang thai hộ, trốn tránh pháp luật Trung Quốc.

Trước thông tin này, Cảnh Điềm phủ nhận người được nhắc tới trong bài đăng là cô. Nhưng sau đó, cô lại biến mất và rao bán nhà gấp khiến công chúng nghi ngờ nữ diễn viên đang gấp rút giải quyết hậu quả.

Theo 163, tại Trung Quốc, hành vi mang thai hộ vi phạm pháp luật và có thể bị cấm sóng.