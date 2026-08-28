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Thí sinh Hoa hậu Việt Nam gặp Tiến Linh và dàn cầu thủ

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53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp gặp gỡ, giao lưu cùng các cầu thủ Tiến Linh, Thanh Bình, Ngô Đăng Khoa... tại họp báo công bố Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO.

Ngày 27/8, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham dự họp báo công bố Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO tại Hà Nội. Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm cùng huấn luyện viên, cầu thủ hai đội CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM.

Các thí sinh Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602), Đoàn Hải Lan (SBD 204), Nèang Lin (SBD 232) chụp ảnh cùng các cầu thủ Lee Williams và Tiến Linh của CLB Công an TPHCM.

Cầu thủ Tiến Linh nhận được sự yêu mến của thí sinh. Tại họp báo, Tiến Linh chia sẻ cảm xúc sau khi đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. "Tôi rất vui khi thấy đội tuyển Việt Nam có thêm thành công mới. Tôi từng trải qua rất nhiều trận đấu cùng tuyển Việt Nam nên hiểu được cảm giác đó”, anh nói.

Nhiều thí sinh mạnh dạn dự đoán Tiến Linh tỏa sáng, cùng các cầu thủ mang về chiến thắng cho CLB Công an TPHCM trong trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia diễn ra ngày 30/8 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

Cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô (Ngô Đăng Khoa) chụp ảnh cùng thí sinh Nèang Lin. Tài năng sinh năm 2007 lấy tên Williams Minh Hoàng. Khoa Ngô sinh năm 2006, tại thành phố Perth, Australia. Cầu thủ 21 tuổi có bố mẹ đều là người Việt Nam. Anh cao 1,65 m, nặng 65 kg, thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cánh.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam và Tiến Linh chụp ảnh cùng phiên bản Cúp hoàn toàn mới - Cúp THACO, dành cho đội chiến thắng trong cuộc so tài giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tươi tắn tham dự họp báo Siêu cúp Bóng đá Quốc gia. Trận đấu hứa hẹn là màn so tài đỉnh cao giữa hai nhà vô địch của bóng đá Việt Nam.

Trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh có cơ hội đồng hành với nhiều sự kiện xã hội, thể thao do Báo Tiền Phong tổ chức.

Ngày 30/8, 53 thí sinh có mặt ở sân Hàng Đẫy theo dõi trận tranh Siêu cúp Bóng đá quốc gia. Nhiều thí sinh chia sẻ sự hào hứng khi lần đầu trải nghiệm không khí sôi động trên sân Hàng Đẫy.

Trong khi nhiều cô gái dành tình cảm cho cầu thủ Quang Hải và dự đoán CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng, không ít thí sinh cũng dự đoán Tiến Linh và các cầu thủ CLB Công an TPHCM nâng cúp.

Theo Duy Nam - Dương Triều

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