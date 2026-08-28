Thí sinh Hoa hậu Việt Nam gặp Tiến Linh và dàn cầu thủ

Cầu thủ Tiến Linh nhận được sự yêu mến của thí sinh. Tại họp báo, Tiến Linh chia sẻ cảm xúc sau khi đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. "Tôi rất vui khi thấy đội tuyển Việt Nam có thêm thành công mới. Tôi từng trải qua rất nhiều trận đấu cùng tuyển Việt Nam nên hiểu được cảm giác đó”, anh nói.