Thí sinh Hoa hậu Việt Nam gặp Tiến Linh và dàn cầu thủ
Theo Duy Nam - Dương Triều |
28-08-2026 - 10:21 AM |
Lifestyle
53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp gặp gỡ, giao lưu cùng các cầu thủ Tiến Linh, Thanh Bình, Ngô Đăng Khoa... tại họp báo công bố Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO.
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Theo Duy Nam - Dương Triều
Tiền phong
Theo Tiền phong
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