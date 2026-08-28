Nữ giám đốc Phú Thọ đăng quang cuộc thi sắc đẹp doanh nhân, được danh ca Ngọc Sơn trao vương miện

Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 vừa diễn ra tại Nhà thi đấu Lê Trung Kiên (tỉnh Đắk Lắk), với sự tham dự của đông đảo khán giả. Đêm chung kết cũng được phát trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk, đồng thời livestream trên các kênh truyền thông số.

Trước đó, các thí sinh đã trải qua nhiều hoạt động bên lề như trình diễn thời trang, hoạt động thiện nguyện, diễu hành, ghi hình tại một số địa điểm ở Tuy Hòa cùng các phần thi bán kết và tài năng. Tại đêm chung kết, Top 19 lần lượt trải qua các phần trình diễn áo dài, trang phục công sở và dạ hội.

Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 tổ chức tại Đắk Lắk. Ảnh: BTC

Vượt qua các thí sinh tại đêm chung kết, Đinh Thị Thường (Phú Thọ), hiện là Giám đốc Tổng đại lý Bảo hiểm Nhân thọ tại địa phương, trở thành chủ nhân vương miện Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026.

Doanh nhân Đinh Thị Thường nhận vương miện, quyền trượng, dải băng danh hiệu, cúp lưu niệm và bằng chứng nhận. Nghi thức được thực hiện với sự tham gia của Trưởng Ban tổ chức - Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Hạnh Nguyên, Trưởng Ban giám khảo - ca nhạc sĩ Ngọc Sơn cùng một số hoa hậu doanh nhân.

Vương miện dành cho tân hoa hậu có thiết kế ánh bạc, kết tầng với các dải đá đối xứng bao quanh viên đá hình giọt nước ở trung tâm. Ở phần thi ứng xử, Đinh Thị Thường nhận được câu hỏi chung từ Ban giám khảo: “Theo bạn, vẻ đẹp quan trọng nhất của một người phụ nữ hiện đại là gì?”.

Nữ doanh nhân trả lời: “Với tôi, vẻ đẹp hiện đại của người phụ nữ không chỉ nằm ở diện mạo, mà còn được làm nên bởi bản lĩnh: dám đối diện khó khăn, bước qua thử thách, rời khỏi vùng an toàn và chịu trách nhiệm đến cùng với mọi lựa chọn của mình”.

Doanh nhân Đinh Thị Thường đăng quang. Ảnh: BTC

Sau đêm chung kết, Đinh Thị Thường cho biết danh hiệu là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của bản thân. Là mẹ của ba người con, cô mong muốn truyền đến các con thông điệp: “Dù đạt được thành quả, chúng ta không nên tự mãn hay bằng lòng, mà phải tiếp tục hoàn thiện mình và chinh phục mục tiêu mới”.

Trong suốt cuộc thi, con trai cô đồng hành qua các hoạt động và đêm chung kết. Là Giám đốc Tổng đại lý bảo hiểm, Đinh Thị Thường phụ trách hoạt động kinh doanh, xây dựng đội ngũ và hỗ trợ khách hàng hoạch định các giải pháp bảo vệ tài chính.

Qua hai mùa tổ chức, Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của các nữ doanh nhân Việt Nam.