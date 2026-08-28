Việt Nam có ngọn núi 3 đỉnh nằm sát biển, đang được quy hoạch tổ hợp du lịch như SunWorld, Vinpearl thế hệ mới: Đứng từ đỉnh nhìn được cả phố và biển

Nằm ngay phía bắc khu vực đô thị Nha Trang, núi Cô Tiên sở hữu địa thế khá đặc biệt: những đỉnh núi cao hàng trăm mét gần như hướng thẳng ra biển, phía dưới là dải đô thị chạy dài theo bờ vịnh. Khu vực này hiện được quy hoạch theo hướng phát triển du lịch sinh thái núi, công viên chuyên đề, không gian trải nghiệm và các điểm ngắm cảnh công cộng.

Ngọn núi 3 đỉnh nằm sát cả phố lẫn biển

Núi Cô Tiên nằm tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực núi Cô Tiên được công bố tháng 4/2026, phía đông khu vực quy hoạch giáp Biển Đông và đồ án quy hoạch dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng. Đây chính là một trong những đặc điểm địa hình tạo nên sức hút khác biệt của khu vực.

Dãy núi cao khoảng 400 m, gồm ba đỉnh nằm liền kề. Nhìn từ xa, đường nét của ba đỉnh thường được người dân liên tưởng tới hình ảnh một người phụ nữ nằm xõa tóc, từ đó hình thành tên gọi Cô Tiên.

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Theo các tài liệu địa phương, từ đỉnh cao nhất, người leo có thể quan sát rộng toàn cảnh thành phố biển Nha Trang; ở những điểm thấp hơn cũng có thể nhìn về phía biển, bến du thuyền, đô thị và các dãy núi còn lại.

Sự kết hợp giữa núi, đô thị và biển trong cùng một tầm nhìn cũng là lợi thế lớn khi Cô Tiên được đưa vào định hướng phát triển du lịch mới. Khác với những điểm trekking phải di chuyển xa thành phố, khu vực này nằm ngay sát vùng đô thị phía bắc Nha Trang.

Hơn 1.300 ha được quy hoạch, riêng đất du lịch hơn 200 ha

Theo hồ sơ quy hoạch đã được phê duyệt, tổng diện tích nghiên cứu khu vực núi Cô Tiên đạt 1.309,3 ha. Trong đó, ranh giới trực tiếp lập quy hoạch khoảng 551,5 ha; khoảng 757,8 ha còn lại là đất đồi núi, đất lâm nghiệp được đưa vào để khớp nối và phủ kín quy hoạch.

Thời hạn quy hoạch được chia thành giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2040.

Đáng chú ý, khoảng 208,3 ha được dành cho đất du lịch, tương đương hơn 2 triệu m². Ngoài ra còn có khoảng 132,9 ha cây xanh sử dụng công cộng, 65 ha đất giao thông cùng các quỹ đất dịch vụ và hỗn hợp khác.

Núi Cô Tiên được quy hoạch làm khu du lịch song vẫn đảm bảo cảnh quan tự nhiên trong tương lai (Ảnh phối cảnh tạo bởi AI)

Theo quyết định phê duyệt, Cô Tiên được định hướng phát triển các khu dịch vụ, du lịch sinh thái núi, đồng thời tổ chức công viên chuyên đề, công viên công cộng trải nghiệm, không gian leo núi ngắm cảnh biển và các điểm ngắm cảnh công cộng đi kèm tiện ích phục vụ người dân và khách du lịch.

Đây là điểm khiến quy hoạch Cô Tiên phần nào gợi liên tưởng tới mô hình tổ hợp khu du lịch như SunWorld hay VinWonder/Vinpearl, nơi khách không chỉ đến để ngắm cảnh mà còn có thể kết hợp vui chơi, trải nghiệm thiên nhiên và sử dụng các dịch vụ trong cùng một điểm đến.

Trong tương lai, nếu các định hướng quy hoạch được triển khai thành dự án cụ thể, khách đến Cô Tiên có thể không chỉ trekking như hiện nay mà còn tiếp cận các công viên trải nghiệm, điểm ngắm cảnh được tổ chức bài bản và những khu dịch vụ du lịch sinh thái.

Một nguyên tắc quan trọng khác là phát triển phải gắn với bảo tồn cảnh quan núi rừng, đa dạng sinh học và hạn chế tác động tới địa hình tự nhiên. Điều này cho thấy lợi thế lớn nhất của Cô Tiên trong quy hoạch vẫn chính là cảnh quan núi - biển sẵn có, thay vì phủ kín khu vực bằng công trình.

Sự hoang sơ hiện nay trên đỉnh núi Cô Tiên (Ảnh Vinpearl)

Từ đỉnh, du khách có thể ngắm nhìn cả biển, cả phố (Ảnh Vinpearl)

Hiện có thể trekking, nhưng cần nhớ mốc 13h

Trong khi các định hướng mới vẫn ở bước quy hoạch, Cô Tiên hiện vẫn chủ yếu là điểm leo núi tự phát.

Ngày 4/7/2026, UBND phường Bắc Nha Trang tiếp tục phát cảnh báo an toàn đối với hoạt động leo núi tại đây. Theo địa phương, khu vực hiện chưa có hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng và chỉ dẫn đầy đủ, trong khi đường mòn có nhiều nhánh, địa hình dốc, có thể gây trơn trượt hoặc mất phương hướng khi thời tiết xấu.

Đáng chú ý, chính quyền khuyến cáo không tổ chức leo núi sau 13h hằng ngày, nhằm tránh việc người leo không còn đủ thời gian ánh sáng để xuống núi an toàn.

Ảnh WonderTour

Du khách cũng không nên leo khi mưa bão, gió lớn; cần chuẩn bị nước uống, thức ăn, điện thoại, pin dự phòng, tìm hiểu địa hình trước khi đi và luôn đi theo nhóm.

Việc sử dụng lửa cũng cần đặc biệt thận trọng. Thảm thực vật tại Cô Tiên có nhiều cỏ tranh, lau sậy và cây bụi, dễ bắt lửa vào mùa khô. Chính quyền địa phương khuyến cáo không đốt lửa cắm trại, nấu nướng hoặc nướng thức ăn tại khu vực có thực bì khô.