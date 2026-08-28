Cận cảnh tàu di sản đẳng cấp mới nhất Việt Nam, vừa chính thức khai trương đúng hôm nay 28/8

Sáng 28/8, đoàn tàu di sản HQ1/HQ2 chính thức được khai trương, mở ra hành trình kết nối Huế và Phong Nha - hai điểm đến nổi tiếng của khu vực miền Trung. Nếu những chuyến tàu trước đây chủ yếu được biết đến với vai trò vận chuyển, HQ1/HQ2 hướng tới một trải nghiệm khác biệt: biến thời gian di chuyển thành một phần của chuyến du lịch.

Đoàn tàu “Hành trình di sản thế giới” mang tên HQ1/HQ2 được thiết kế với hành trình khoảng 190km, kết nối các di sản được UNESCO vinh danh và đi qua các vùng đất gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc. Các ga dừng đỗ, đón trả khách đều là các cửa ngõ dẫn đến các điểm đến du lịch nổi bật như: quần thể di tích Cố đô Huế, thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc, đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đồng Hới, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Điểm đáng chú ý nhất của đôi tàu mới nằm ở thiết kế nội thất. Không gian bên trong được xây dựng theo phong cách hiện đại nhưng vẫn lồng ghép những dấu ấn văn hóa đặc trưng của miền Trung. Từng khoang tàu được bố trí với một công năng riêng, phục vụ các nhu cầu khác nhau của hành khách trên suốt hành trình.

Các toa tàu được tập hợp tại ga Đồng Hới

Theo Đường sắt Việt Nam, đoàn tàu gồm 8 toa, trong đó 5 toa được trang bị ghế xoay chiều, giúp hành khách có thể dễ dàng thay đổi hướng ngồi để thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên miền trung tuyệt đẹp qua ô cửa con tàu. Toa VIP có không gian trang nhã, sang trọng, ưu tiên sự riêng tư với 24 chỗ ngồi, phục vụ đồ ăn nhẹ và đồ uống miễn phí. Bên cạnh đó, tàu còn có toa cộng đồng dành cho các hoạt động trình diễn ca nhạc dân gian, thưởng thức ẩm thực địa phương và gian hàng giới thiệu đặc sản vùng miền đạt tiêu chuẩn OCOP.

Cận cảnh không gian các tòa tàu

Trong số các khoang tàu, toa VIP được xem là không gian nổi bật nhất, tạo cảm giác riêng tư hơn so với những khoang hành khách thông thường. Thiết kế hướng tới sự trang nhã và sang trọng, với không gian rộng rãi, nội thất được hoàn thiện theo phong cách hiện đại. Hành khách tại đây được phục vụ đồ ăn nhẹ và đồ uống miễn phí trong hành trình.

Toa VIP với 24 chỗ ngồi được thiết kế theo hướng riêng tư, tạo không gian thư giãn cho hành khách trên hành trình xuyên qua các vùng di sản miền Trung.

Một điểm mới trên đôi tàu HQ1/HQ2 là hệ thống ghế có thể xoay linh hoạt. Hành khách có thể thay đổi hướng ngồi phù hợp với cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, thay vì cố định một hướng trong suốt chuyến đi. Chi tiết này đặc biệt phù hợp với hành trình tàu di sản, nơi trải nghiệm ngắm cảnh được đặt ngang hàng với việc di chuyển. Từ những vùng đồng bằng, khu dân cư đến cảnh quan thiên nhiên dọc tuyến đường, khung cửa sổ trên tàu trở thành một phần của chuyến tham quan.

Toa dịch vụ giải trí đa năng tích hợp phòng chiếu phim, ghế massage và nhiều tiện ích trải nghiệm khác - mô hình lần đầu được đưa vào khai thác trên đường sắt Việt Nam.

Đặc biệt nhất trong hệ thống tiện ích là toa dịch vụ giải trí đa năng. Đây là mô hình được giới thiệu lần đầu trên đường sắt Việt Nam, tích hợp nhiều dịch vụ trong cùng một không gian. Bên trong toa có phòng chiếu phim, khu ghế massage phục vụ nhu cầu thư giãn, không gian cho thuê áo dài để hành khách chụp ảnh check-in và cả dịch vụ may áo veston cao cấp lấy ngay. Sự xuất hiện của khoang tàu này cho thấy định hướng mở rộng trải nghiệm trên đường sắt, khi hành khách không chỉ “ngồi tàu” mà có thể dành thời gian giải trí, thư giãn và tham gia các hoạt động ngay trong quá trình di chuyển.

Phòng chiếu phim tiện ích ngay trên tàu di sản

Khu vệ sinh được thiết kế hiện đại, khang trang, đem lại trải nghiệm thoải mái cho hành khách suốt chuyến đi

Trong tuần lễ khai trương từ ngày 29/8 đến hết 5/9/2026, tất cả hạng vé trên đôi tàu HQ1/HQ2 được giảm giá tới 50%. Từ ngày 6/9 đến hết năm 2026, hành khách tiếp tục được áp dụng chính sách kích cầu với mức giảm 15% cho vé chiều đi và giảm thêm 10% đối với hành khách mua vé lượt về.

Không chỉ sở hữu một không gian nội thất khác biệt, vé tàu di sản Huế - Phong Nha còn đi kèm ưu đãi từ một số đơn vị lữ hành, nhà hàng và cơ sở lưu trú trên địa bàn Quảng Trị, với mức giảm từ 5% đến 15%.

Với hệ thống khoang tàu được đầu tư theo hướng trải nghiệm, HQ1/HQ2 đang mang đến một diện mạo mới cho du lịch bằng đường sắt: hành khách không chỉ chờ đến nơi mới bắt đầu chuyến đi, mà hành trình đã bắt đầu ngay từ khi bước chân lên tàu.